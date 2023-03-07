Тренер «Анжера» Буазама ушел в отставку на фоне обвинений в сексизме. Он сказал об игроке, обвиненном в сексуальных домогательствах: «Это не плохо. Мы все трогали девушек»

Главный тренер «Анжера» подал в отставку после сексистского высказывания.

2 марта стало известно, что защитнику «Анжера» Ильесу Шетти предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах – он трогал незнакомую девушку в ночном клубе. Футболист даст показания перед судом в апреле.

Перед матчем против «Монпелье» в 26-м туре Лиги 1 (0:5) главный тренер « » Абдель Буазама прокомментировал этот инцидент в беседе с командой: «Это не плохо. Мы все трогали девушек».

Буазама подвергся критике после этих слов, его обвиняли в сексизме. Сегодня он подал в отставку. Клуб заявил, что решение об увольнении тренера было принято еще в конце февраля после череды неудачных результатов.

«Кроме того, в понедельник возникли споры после того, как вырванные из контекста комментарии, сделанные во время предыгровой беседы, просочились в местную и национальную прессу. Столкнувшись с давлением СМИ и желая сохранить имидж клуба и спокойствие в раздевалке, Абдель Буазама объявил президенту Саиду Шабане, что он решил покинуть свой пост тренера команды. Президент принял решение тренера.

Чтобы избавиться от всех двусмысленностей и недоразумений, «Анжер» безоговорочно осуждает слова, произнесенные во время выступления, даже если они скорее были неудачно подобранными, а не сказанными с целью нормализовать сексистские высказывания.

Более того, клуб не приемлет никаких форм дискриминации и осуждает сексизм и женоненавистничество. Абдель Буазама извинился перед своими коллегами, особенно женщинами», – говорится в заявлении клуба.

Сам тренер также прокомментировал решение подать в отставку.

«Недавние события показали, что, очевидно, я больше не пользуюсь всеобщей поддержкой в клубе, поскольку некоторые из его членов предпочли вынести на публику вырванную из контекста фразу, произнесенную в течение 10 минутного разговора перед матчем с «Монпелье».

Совершенно очевидно, что я никогда не одобрял и никогда не буду потворствовать предосудительным и неуважительным действиям по отношению к женщинам», – заявил Буазама.

После 26 туров Лиги 1 «Анжер» занимает 20-е, место в турнирной таблице. На счету команды 10 очков.