Тренер «Анжера» Буазама ушел в отставку на фоне обвинений в сексизме. Он сказал об игроке, обвиненном в сексуальных домогательствах: «Это не плохо. Мы все трогали девушек»

Теги лига 1 Франция отставки Анжер Ильес Шетти дискриминация Абдель Буазама Футбол

Главный тренер «Анжера» подал в отставку после сексистского высказывания. 

2 марта стало известно, что защитнику «Анжера» Ильесу Шетти предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах – он трогал незнакомую девушку в ночном клубе. Футболист даст показания перед судом в апреле. 

Перед матчем против «Монпелье» в 26-м туре Лиги 1 (0:5) главный тренер «Анжера» Абдель Буазама прокомментировал этот инцидент в беседе с командой: «Это не плохо. Мы все трогали девушек». 

Буазама подвергся критике после этих слов, его обвиняли в сексизме. Сегодня он подал в отставку. Клуб заявил, что решение об увольнении тренера было принято еще в конце февраля после череды неудачных результатов.

«Кроме того, в понедельник возникли споры после того, как вырванные из контекста комментарии, сделанные во время предыгровой беседы, просочились в местную и национальную прессу. Столкнувшись с давлением СМИ и желая сохранить имидж клуба и спокойствие в раздевалке, Абдель Буазама объявил президенту Саиду Шабане, что он решил покинуть свой пост тренера команды. Президент принял решение тренера.

Чтобы избавиться от всех двусмысленностей и недоразумений, «Анжер» безоговорочно осуждает слова, произнесенные во время выступления, даже если они скорее были неудачно подобранными, а не сказанными с целью нормализовать сексистские высказывания.

Более того, клуб не приемлет никаких форм дискриминации и осуждает сексизм и женоненавистничество. Абдель Буазама извинился перед своими коллегами, особенно женщинами», – говорится в заявлении клуба. 

Сам тренер также прокомментировал решение подать в отставку. 

«Недавние события показали, что, очевидно, я больше не пользуюсь всеобщей поддержкой в клубе, поскольку некоторые из его членов предпочли вынести на публику вырванную из контекста фразу, произнесенную в течение 10 минутного разговора перед матчем с «Монпелье».

Совершенно очевидно, что я никогда не одобрял и никогда не буду потворствовать предосудительным и неуважительным действиям по отношению к женщинам», – заявил Буазама. 

После 26 туров Лиги 1 «Анжер» занимает 20-е, место в турнирной таблице. На счету команды 10 очков. 

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19 комментариев

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Anatolii
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
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С 1918 года женщина - абсолютно свободный и самостоятельный человек, она никому не принадлежит и никому ничего не должна.
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Милан. Тонали. 8.
Ответ utsh44psmr
Надо было трогать мужика
Тогда все норм! 😄🤦‍♂️😂
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Anatolii
"Девушки" нынче никому не принадлежат. Если она с тобой, то это всего лишь твоя очередь с ней быть. Когда истечет срок аренды, она достанется следующему клиенту.
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Милан. Тонали. 8.
Нормальные такие нравственно-этические правила в Гейропе, мужик с мужиком так запросто друг друга трогают в лучшем случае и это даже чуть ли не одобряется, а когда нормальный мужик потрогает девушку что естественно от природы, то это карается законом 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤡 ....
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Anatolii
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
трогать девушку - не плохо. плохо - трогать не свою девушку
"Девушки" нынче никому не принадлежат. Если она с тобой, то это всего лишь твоя очередь с ней быть. Когда истечет срок аренды, она достанется следующему клиенту.
+3
-9
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Carlos
Ответ Alex1104
"Это не плохо. Мы все трогали девушек" Это правда, но сначала всë-таки знакомились, как минимум.
😂👍♂️♀️
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добрый грек
-А если бы он тронул мальчика?
- Вы не понимаете, это другое.
+1
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Alex1104
"Это не плохо. Мы все трогали девушек"
Это правда, но сначала всë-таки знакомились, как минимум.
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Ход_Конём
Мы все трогали Анжер
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Бременер
Может всё -таки после 0:5?
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Егор Крид58
Ответ Давид Agabekyan
По результатам его должны были уволить ещё раньше. Или они уже меняли тренера?
они ждали пока он девушку по трогает)
+5
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Дмитрий Сотников
Да ладно, мужик хотел давно уйти, чтобы не позориться на последнем месте, вот подвернулся удобный случай
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Давид Agabekyan
По результатам его должны были уволить ещё раньше. Или они уже меняли тренера?
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Егор Крид58
Ответ utsh44psmr
Надо было трогать мужика
тогда бы точно контракт продлили))
+10
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OldRedWhite
Ушел, несмотря на ошеломительные результаты и игру команды !
Мужик !
+6
-4
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
трогать девушку - не плохо.
плохо - трогать не свою девушку
+35
-4
+31
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Лагер
Там теперь мужики только друг друга трогают 🤮🤮🤮
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ТрактоПоктер
Вот если бы он сказал - это неплохо, мы все трогали мужчин ....
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utsh44psmr
Надо было трогать мужика
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vjp6cmm2f9
Адвокат Дани Алвеса🗣️
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