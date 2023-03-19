Дюгарри о новом капитане сборной Франции: «Мбаппе – немного избалованный ребенок, он ищет титулов, славы. Если ему не отдадут повязку, он подумает: «В меня никто не верит»

считает, что новым капитаном сборной Франции должен стать .

Ранее сообщалось, что после ухода из сборной Уго Льориса и Рафаэля Варана форвард « » является основным претендентом на капитанство в сборной.

«Он этого захочет. Нельзя пойти против желаний Мбаппе. Давайте рассмотрим противоположный сценарий и представим, что Мбаппе не отдадут [капитанскую] повязку. Какой будет его реакция? Я уверен, что это не закончится хорошо, что он расстроится и сделает вывод вроде: «Никто в меня не верит».

Мбаппе – немного избалованный ребенок, он будет капитаном « » в следующем году, он должен быть в центре проекта, в центре внимания. Это не критика в его адрес – он способен соответствовать [этому статусу]. Ему нравится быть на первых ролях. Так что вручение ему капитанской повязки – это еще один шаг в его достижениях. Для него это нормально.

Если не Мбаппе, то [капитаном] будет . Антуан – мой хороший друг. Если ему не дадут повязку, с этим не возникнет никаких проблем. Он привык находиться в тени, готов приложить усилия ради команды. У Мбаппе такого менталитета пока нет. Он ищет титулов, славы, это воодушевляет его. Поэтому я думаю, что огорчать Мбаппе было бы ошибкой. У него есть возможность стать капитаном без каких-либо проблем.

Я не знаю его лично и не могу сказать, способен ли он быть лидером раздевалки. Но он определенно лидер на поле. Зизу, который не любил много болтать, сумел взять на себя лидерство именно поэтому. Я думаю, это было бы логичным решением, которое пошло бы на пользу Мбаппе, нашему лучшему игроку», – сказал бывший нападающий сборной Франции в программе Жерома Ротена Rothen S’Enflamme.

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