Дюгарри о новом капитане сборной Франции: «Мбаппе – немного избалованный ребенок, он ищет титулов, славы. Если ему не отдадут повязку, он подумает: «В меня никто не верит»

Теги ПСЖ Атлетико Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Ла Лига Зинедин Зидан Кристоф Дюгарри Антуан Гризманн Килиан Мбаппе Футбол

Кристоф Дюгарри считает, что новым капитаном сборной Франции должен стать Килиан Мбаппе.

Ранее сообщалось, что после ухода из сборной Уго Льориса и Рафаэля Варана форвард «ПСЖ» является основным претендентом на капитанство в сборной.

«Он этого захочет. Нельзя пойти против желаний Мбаппе. Давайте рассмотрим противоположный сценарий и представим, что Мбаппе не отдадут [капитанскую] повязку. Какой будет его реакция? Я уверен, что это не закончится хорошо, что он расстроится и сделает вывод вроде: «Никто в меня не верит».

Мбаппе – немного избалованный ребенок, он будет капитаном «ПСЖ» в следующем году, он должен быть в центре проекта, в центре внимания. Это не критика в его адрес – он способен соответствовать [этому статусу]. Ему нравится быть на первых ролях. Так что вручение ему капитанской повязки – это еще один шаг в его достижениях. Для него это нормально.

Если не Мбаппе, то [капитаном] будет Гризманн. Антуан – мой хороший друг. Если ему не дадут повязку, с этим не возникнет никаких проблем. Он привык находиться в тени, готов приложить усилия ради команды. У Мбаппе такого менталитета пока нет. Он ищет титулов, славы, это воодушевляет его. Поэтому я думаю, что огорчать Мбаппе было бы ошибкой. У него есть возможность стать капитаном без каких-либо проблем.

Я не знаю его лично и не могу сказать, способен ли он быть лидером раздевалки. Но он определенно лидер на поле. Зизу, который не любил много болтать, сумел взять на себя лидерство именно поэтому. Я думаю, это было бы логичным решением, которое пошло бы на пользу Мбаппе, нашему лучшему игроку», – сказал бывший нападающий сборной Франции в программе Жерома Ротена Rothen S’Enflamme.

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4 комментария

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Партизанен
Дюгарри, превращается во фрика, скоро до уровня Мостового дорастёт)))
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tolstiy
если бы он искал титулов и славы- ушёл бы в другой клуб, а так он чисто по баблу и тусам...
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Андрей Хенто
Ответ bostonKG
Комментарий удален пользователем
Льорис завершил карьеру в сборной.
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lovec23
Нужно было уходить в реал , все эти танцы с бубном , просьбы остаться , звонки президента могут аукнутся в будущем. Он отличный игрок ,но я боюсь с ним будет сложно . Это проблема для Франции ,его избаловали вниманием
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bostonKG
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