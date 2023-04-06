Густаво Пойет: «Мудрик – игрок того же типа, что и Азар. У него есть потенциал, он взрывной и очень быстрый»
Густаво Пойет сравнил Михаила Мудрика с Эденом Азаром периода игры за «Челси»
«Мудрик – взрывной, прямолинейный, очень, очень быстрый. Он из тех игроков, которым нужно определять исход матчей.
В будущем Мудрику предстоит делать то, что делал Азар в «Челси». Мудрик – игрок того же типа, у него есть потенциал.
В 99% случаев в январе не подписывают столько игроков. Это было для меня огромным сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил «Челси», план определенно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новый посыл таков – терпение», – сказал бывший игрок «Челси» и сборной Уругвая.
Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»
открою тебе секрет - в США например благотворительность ,это вообще способ уйти от уплаты налогов )) прикинь , донатишь всу и еще налоги можешь не платить)))))
но нет , конечно глупый американский миллиардер (был бы он умным , стал бы миллиардером? ..нет конечно ,зачем умным людям столько денег) не нашел другого способа ,кроме как заплатить за трансфер игрока на 15 лямов больше чем давал другой лондонский клуб)))
ты просто гений ))как ты понял эту всю многоходвочку ??))
ты по-любому работаешь в администрации президента, только там есть такие умные люди ))начинают сво в украине что бы ната не приближалась к Москве))а то что теперь ната в 150 км от СПБ , это такое ...мелочь))
И , с футбольной точки зрения , Мудрик не заслужил , чтобы его сравнивали с лучшими в истории футболистами Челси .
Тем более с Азаром , карьера которого в Челси прошла на высочайшем уровне и на одном дыхании без всяких провалов .
Ведь есть же Зинченко , который один из лучших защей прямо сейчас, и даже вошёл в сборную Мира . И не потому , что он украинец, а потому , что классный футболист .
ахаха только если в магазин за бургером
В прайме они с Месси стабильно делили 1-2 место по успешному дриблингу в топ-лигах.
У Мудрика, конечно, нет такого дриблинга, но зато он возможно быстрейший игрок в мире вместе с Мбаппе. Нужно развивать скиллы.
Люди говорят про типаж игроков, а не про то, что он на уровне молодого Азара или Мбаппе. До такого уровня нужно расти и расти.
Все эти эксперты говорят о потенциале Мудрика, но местным экспертам виднее, конечно.