Густаво Пойет: «Мудрик – игрок того же типа, что и Азар. У него есть потенциал, он взрывной и очень быстрый»

Густаво Пойет сравнил Михаила Мудрика с Эденом Азаром периода игры за «Челси»

«Мудрик – взрывной, прямолинейный, очень, очень быстрый. Он из тех игроков, которым нужно определять исход матчей.

В будущем Мудрику предстоит делать то, что делал Азар в «Челси». Мудрик – игрок того же типа, у него есть потенциал.

В 99% случаев в январе не подписывают столько игроков. Это было для меня огромным сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил «Челси», план определенно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новый посыл таков – терпение», – сказал бывший игрок «Челси» и сборной Уругвая.

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»