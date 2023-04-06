Густаво Пойет: «Мудрик – игрок того же типа, что и Азар. У него есть потенциал, он взрывной и очень быстрый»

Теги Челси премьер-лига Англия Густаво Пойет Эден Азар Михаил Мудрик Футбол

Густаво Пойет сравнил Михаила Мудрика с Эденом Азаром периода игры за «Челси»

«Мудрик – взрывной, прямолинейный, очень, очень быстрый. Он из тех игроков, которым нужно определять исход матчей.

В будущем Мудрику предстоит делать то, что делал Азар в «Челси». Мудрик – игрок того же типа, у него есть потенциал.

В 99% случаев в январе не подписывают столько игроков. Это было для меня огромным сюрпризом. Если мы проанализируем игроков, которых купил «Челси», план определенно есть. Это игроки, подписанные на будущее. Новый посыл таков – терпение», – сказал бывший игрок «Челси» и сборной Уругвая.

Мудрик сочетает качества Азара и Мбаппе, но может потеряться в кризисном «Челси»

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41 комментарий

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Томаш Спенсер
Коридорный бегунок это посмешище 😅
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badaboom
Ответ Ilyas Ahmed
в истории были Гарринча, Марадона, Рональдо, Бест, Кройф, Сивори, Зико, Роналдиньо. всегда Гарринча считался лучшим в истории
Глянь нарезки на ютюбе. Да, он был лучшим в 60-х, но уже на фоне 80х его смешные финты с остановкой мяча смотрятся детским садом.
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Konstantin Meerov
Мудрик не стоит даже бургера Азара
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Super Objectively
Ответ Кактус Каким
Трансфер Мудрика скрытый донат украйне,как футболист он дно,как можно сравнивать Азара и это недоразумение???
Ну конечно ))На западе же обычно руку рубля тем кто помогает Украине , да ?))других способов помочь нет ,же ??

открою тебе секрет - в США например благотворительность ,это вообще способ уйти от уплаты налогов )) прикинь , донатишь всу и еще налоги можешь не платить)))))

но нет , конечно глупый американский миллиардер (был бы он умным , стал бы миллиардером? ..нет конечно ,зачем умным людям столько денег) не нашел другого способа ,кроме как заплатить за трансфер игрока на 15 лямов больше чем давал другой лондонский клуб)))

ты просто гений ))как ты понял эту всю многоходвочку ??))
ты по-любому работаешь в администрации президента, только там есть такие умные люди ))начинают сво в украине что бы ната не приближалась к Москве))а то что теперь ната в 150 км от СПБ , это такое ...мелочь))
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no_one_perfect
Невероятно, как может бывший футболист, а ныне - тренер настолько плохо разбираться в футболе) видел топового Азара живьем на ЧМ в России и первое что бросилось в глаза - невероятно низкий центр тяжести Азара, что делало его очень устойчивым в силовой борьбе, добавьте к этому прекрасный дриблинг и вот она разгадка Азара - пока ему удавалось держать себя в нормальных физических кондициях - отобрать у него мяч было невероятно сложно. Стоит добавить к этому футбольный интеллект, позволяющий предвидеть куда пойдет мяч и открыться под передачу. А ЧТО МУДРИК?) ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВИДЕЛИ В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ ЧТО-ТО КРОМЕ БЕГА?)
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Промах Мораты
Да хорош уже этот бред нести
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Hong Kil
Мудрик таково же типа, ка и эти беженцы бесполезные. Таким место только в коридоре с тряпкой.
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Born is the King
Ответ Sevuska
Сравнил жопу с пальцем . Азар был , спорно , самым лучшим игроком в истории Челси . Кто такой Мудрик !?🤔
Лэмпард, Дзола, Терри, Дрогба,Канте, Гривз, Чех это те кого я вспомнил. Все были лучше
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Sevuska
Ответ Yri Yrov
он жертва обстоятельств, и лояльность запада к украинце тоже имеет место быть , при любом другом отрезке времени его купили бы максимум за 40 млн, но такие как ты этого не видят и всячески травят
Дело в том , что это футбольный сайт , а не политический .
И , с футбольной точки зрения , Мудрик не заслужил , чтобы его сравнивали с лучшими в истории футболистами Челси .
Тем более с Азаром , карьера которого в Челси прошла на высочайшем уровне и на одном дыхании без всяких провалов .
Ведь есть же Зинченко , который один из лучших защей прямо сейчас, и даже вошёл в сборную Мира . И не потому , что он украинец, а потому , что классный футболист .
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Евгений Цыбулин
Ответ Кактус Каким
Трансфер Мудрика скрытый донат украйне,как футболист он дно,как можно сравнивать Азара и это недоразумение???
Боули может,если захочет-сделать открытый донат и ему ничего за это не будет!Сколько угодно может,хоть лям,хоть лярд!Тут он просто хотел перебить Арсенал,по баблу-перебил)Будет-ли толк?Следующий сезон покажет...
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Ilyas Ahmed
Ответ London.is.blue
Ну такого дриблинга, как у Азара в истории футбола почти не было. В прайме они с Месси стабильно делили 1-2 место по успешному дриблингу в топ-лигах. У Мудрика, конечно, нет такого дриблинга, но зато он возможно быстрейший игрок в мире вместе с Мбаппе. Нужно развивать скиллы.
в истории были Гарринча, Марадона, Рональдо, Бест, Кройф, Сивори, Зико, Роналдиньо. всегда Гарринча считался лучшим в истории
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Алексей Матыгин
новости про мудрика достали
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Рашпель793
Пиковый Азар был лучшим в АПЛ и одним из лучших в мире, при этом имел не только скорость. На одной скорости много не сделаешь.
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Александр Казаков
Ответ Виталий Ан
То что Мудрик не стоит 100 мил. это понятно. Во всяком случае сейчас. Но нельзя быть уверенным что он не вырастит в звезду. Потенциал, скорость при нем. Это не готовая звезда. Нужен хороший тренер который раскроет его потенциал. Потер конечно не подходит под такого тренера. При нем все играли не на своих возможностях. Нужна адаптация и умение справляться с давлением. Над Нуньесом тоже смеялись, а сейчас он уже показывает не плохую игру.
За 100 млн покупают только готовую звезду, который может давать результат здесь и сейчас. А это просто недоразумение какое то .. бегунок
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Дима Климочкин
Свежий кокс подвезли ??
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cektor
Мудрик игрок уровня Закарпатье Ужгород , не более
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cektor
Азар быстрый ?
ахаха только если в магазин за бургером
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London.is.blue
Ответ Екн Лор
Пиковый Азар был быстр именно в движении с мячом, отнять у него мяч без фола очень сложно. Мудрик же просто спринтер, который пробрасывает мяч и убегает от защиты, контроль мяча у него на более низком уровне.
Ну такого дриблинга, как у Азара в истории футбола почти не было.
В прайме они с Месси стабильно делили 1-2 место по успешному дриблингу в топ-лигах.

У Мудрика, конечно, нет такого дриблинга, но зато он возможно быстрейший игрок в мире вместе с Мбаппе. Нужно развивать скиллы.
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Кактус Каким
Трансфер Мудрика скрытый донат украйне,как футболист он дно,как можно сравнивать Азара и это недоразумение???
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Генадий Филимонов
Скоро поедет в сердняк Италии
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London.is.blue
Ответ Cruel Snake
Именно так, только как нынешний Азар, маленькая поправка
Ха ха, очередная уместная шутка.
Люди говорят про типаж игроков, а не про то, что он на уровне молодого Азара или Мбаппе. До такого уровня нужно расти и расти.

Все эти эксперты говорят о потенциале Мудрика, но местным экспертам виднее, конечно.
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Deathspell Omega
Ответ DaleCo
Амплуа Азара в последние годы - хав-хав-хав-бэк.
опорный хавчик....
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Блуждающий странник
Этот тоже почитал Лукомского? Мудрик даже до нынешнего Азара не дотягивает
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DaleCo
Амплуа Азара в последние годы - хав-хав-хав-бэк.
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Люблю Марго Робби
Блонда вид спорта перепутал, он легкоатлет, но никак не футболист
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