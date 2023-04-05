Депутат КПРФ Обухов о Fan ID: «Фанаты – патриотическая сила, зачем обижаете их? Часть партии власти открывает ящик Пандоры и идет в мейнстриме у коллективного Байдена»

Теги премьер-лига Россия болельщики Политика Fan ID Футбол

Депутат КПРФ Серей Обухов призвал власти отменить Fan ID и не обижать болельщиков

«Кажется, только избавились от наваждения QR-кодов, но на фоне пустых стадионов и бойкота болельщиков в правительстве продолжают цепляться за пресловутый Fan ID.

Фанатское сообщество показало своей поддержкой и участием в СВО, что это патриотическая сила. Зачем вы обижаете болельщиков? Не вернутся они на стадионы, пока не найден будет компромисс. Мы должны сказать «Fan ID, уйди!» и отменить этот явно ошибочный закон.

Та часть партии власти, которой неймется сделать внесудебный цифровой контроль за свободными гражданами России повседневной практикой, просто открывает ящик Пандоры и фактически идет в мейнстриме у коллективного Байдена!

А между тем проблема всевластия «цифры» в лице искусственного интеллекта из футуристической превращается во вполне актуальную. Здесь и комплекс правовых проблем использования нейросетей в избирательном процессе, и пресловутого NFT – произведений цифрового искусства.

В этом же поле находится и проблема виртуальных реальностей, так называемых метаверсов, которые фактически становятся новыми наркотиками. Все это, по сути дела, угрожает национальной безопасности России и нуждается в срочном законодательном регулировании», – заявил зампредседателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

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34 комментария

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d.xoxlov
Ответ VMX1389
Один Байден страшно! А 100 Байденов, загадят все наши подъезды!!!!
Под самую крышу
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Лжетрофеич
ИДИOT
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Al561
Не все патриоты полезны власти))
Нужны послушные и правильно организованные.
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kutavlik
Ответ СИ
Депутатам надо пристальней присмотреться к руководству рфс и РПЛ - и Fan I’d только в футболе, и крымские футбольные Федерации до сих не приняты в состав рфс и в Азию до сих пор не перешли и за русофобского Чеферина видимо проголосовали и футбол у нас очень низкого качества. Неужели никто не видит что нужно срочно срочно менять руководство рфс и РПЛ.
Так кто же их поменяет??? - они же газпромовские!!!!
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kutavlik
Ответ карабашка
Ну вот молодец.Много конечно накуевертил,но главная мысль правильная.Весь мир наслаждается полными стадионами после пандемии,а наши дебилы придумали новую хрень.Обижают болельщиков.Ненавидят свой народ.
Так может они как раз боятся такого скопления народа, который ходит на футбол, вот и сделали фануйди!!!!
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kutavlik
Ответ EnergyStyle
Что у него в голове происходит?!?!
А что не так???
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Нина Инкогнито
Мне не нравится этот пропуск, но дебильные коммунисты и" якобы фанаты" не нравятся ещё больше.
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Вячеслав Пустохин
Байден стал президентом России или как он подписал этот закон?
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EnergyStyle
Что у него в голове происходит?!?!
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ivanDz
Какие грибы ест это господин?
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VMX1389
Ответ d.xoxlov
"Коллективного Байдена"☝🏻 чёт поржал
Один Байден страшно! А 100 Байденов, загадят все наши подъезды!!!!
+2
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Федор Шерстобитов
Нормально завернул! Начал с фануйди, закончил проблемами использования нейросетей в избирательном процессе. Широко мыслит товарищ депутат!
+1
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карабашка
Ну вот молодец.Много конечно накуевертил,но главная мысль правильная.Весь мир наслаждается полными стадионами после пандемии,а наши дебилы придумали новую хрень.Обижают болельщиков.Ненавидят свой народ.
0
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СИ
Депутатам надо пристальней присмотреться к руководству рфс и РПЛ - и Fan I’d только в футболе, и крымские футбольные Федерации до сих не приняты в состав рфс и в Азию до сих пор не перешли и за русофобского Чеферина видимо проголосовали и футбол у нас очень низкого качества. Неужели никто не видит что нужно срочно срочно менять руководство рфс и РПЛ.
+2
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Pavelaznaurov
Настоящий депутат,даже с перебором,видимо прямо из палаты 6 в депутатики пролез….
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Сергей Ямковой
Заголовок статьи как будто из антиутопии
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Marat_NJL
Ответ воробей джек
Даже здесь найти вину "Байдена-Запада" нужно было очень постараться. Маразм крепчает.
Коллективно бидон свистит)
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xoms
Елки палки* а я то думал это наши фанатов выгоняют, а не это байден.
Какой он запад, в думу проник, и закон вёл.
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Шапка Сёмина
это на каком языке? что за случайный набор слов
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ReneHoseman
Ответ Mechel**
Комментарий удален модератором
надо же по-ленински лягнуть,
того, кого не опасно.
эти парни не меняются
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Интересная личность
Только начинаешь думать, что существуют адекватные депутаты, как всплывает коллективный Байден.
+3
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d.xoxlov
Ответ воробей джек
Даже здесь найти вину "Байдена-Запада" нужно было очень постараться. Маразм крепчает.
"Коллективного Байдена"☝🏻 чёт поржал
+18
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Ярик01
Ответ Oleg Gavrish
То есть этот честный поц таки не голосовал за закон?
Коммунисты голосовали против
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Oleg Gavrish
То есть этот честный поц таки не голосовал за закон?
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KOTOV71
Если на эту речь наложить " бит", получится неплохой рэп.
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