Депутат КПРФ Обухов о Fan ID: «Фанаты – патриотическая сила, зачем обижаете их? Часть партии власти открывает ящик Пандоры и идет в мейнстриме у коллективного Байдена»

Депутат КПРФ Серей Обухов призвал власти отменить Fan ID и не обижать болельщиков

«Кажется, только избавились от наваждения QR-кодов, но на фоне пустых стадионов и бойкота болельщиков в правительстве продолжают цепляться за пресловутый Fan ID.

Фанатское сообщество показало своей поддержкой и участием в СВО, что это патриотическая сила. Зачем вы обижаете болельщиков? Не вернутся они на стадионы, пока не найден будет компромисс. Мы должны сказать «Fan ID, уйди!» и отменить этот явно ошибочный закон.

Та часть партии власти, которой неймется сделать внесудебный цифровой контроль за свободными гражданами России повседневной практикой, просто открывает ящик Пандоры и фактически идет в мейнстриме у коллективного Байдена!

А между тем проблема всевластия «цифры» в лице искусственного интеллекта из футуристической превращается во вполне актуальную. Здесь и комплекс правовых проблем использования нейросетей в избирательном процессе, и пресловутого NFT – произведений цифрового искусства.

В этом же поле находится и проблема виртуальных реальностей, так называемых метаверсов, которые фактически становятся новыми наркотиками. Все это, по сути дела, угрожает национальной безопасности России и нуждается в срочном законодательном регулировании», – заявил зампредседателя комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.