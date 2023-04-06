Форвард «Акрона» Понсе о Кадырове: «Особенный человек для «Ахмата». Лично с ним не знаком, но он всегда был рядом с командой, поддерживал нас»

Андрес Понсе признался, что по-прежнему следит за успехами «Ахмата»

Понсе играл за грозненский « » с 2019 по 2021 год. Сейчас венесуэльский нападающий выступает в составе тольяттинского « ».

«Мне нужно было немного времени для адаптации, но я довольно комфортно чувствую себя в России.

Конечно же, я продолжаю следить за «Ахматом». Отлично помню время, когда я играл там. Слежу за клубом и желаю им всего самого наилучшего.

Я помню : лично с ним не знаком, но он всегда был рядом с нашей командой – постоянно поддерживал нас. Это особенный человек для «Ахмата»! Он делает очень многое для клуба. Я благодарен клубу за проведенное время – это было классно», – сказал .