Форвард «Акрона» Понсе о Кадырове: «Особенный человек для «Ахмата». Лично с ним не знаком, но он всегда был рядом с командой, поддерживал нас»

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Андрес Понсе признался, что по-прежнему следит за успехами «Ахмата»

Понсе играл за грозненский «Ахмат» с 2019 по 2021 год. Сейчас венесуэльский нападающий выступает в составе тольяттинского «Акрона».

«Мне нужно было немного времени для адаптации, но я довольно комфортно чувствую себя в России.

Конечно же, я продолжаю следить за «Ахматом». Отлично помню время, когда я играл там. Слежу за клубом и желаю им всего самого наилучшего.

Я помню Рамзана Кадырова: лично с ним не знаком, но он всегда был рядом с нашей командой – постоянно поддерживал нас. Это особенный человек для «Ахмата»! Он делает очень многое для клуба. Я благодарен клубу за проведенное время – это было классно», – сказал Понсе.

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1 комментарий

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ConorNite
Особенный человек кадыров. Конечно. Выполняет заказы на убийство политических конкурентов царя, пытает женщин в подвалах, похищает людей. Истинный патриот страны
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