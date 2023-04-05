Осинькин о вылете от ЦСКА: «Крылья» сыграли хорошо и заслуживали большего. Нет фарта. Почти не берем очков в равных матчах»

Игорь Осинькин считает, что «Крылья Советов» могли избежать поражения от ЦСКА (0:1)

Самарский клуб по сумме двух матчей (2:2, 0:1) вылетел из Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– В обоих кубковых матчах ЦСКА все‑таки доминировал. Мы какое‑то время входим в игру: или привыкаем, или не выдерживаем давления. Сложный матч.

С ЦСКА вообще сложно играть: надо быть готовым к тактическим перестроениям. Для себя в целом мы неплохую игру провели. Ребятам сказал, что мы сыграли в хороший футбол и заслуживали большего.

– «Крылья» неплохо играют, но явно недобирают очков. Почему?

– Не везет, немного нет фарта. Пока такая ситуация с нами. Даже и в этом матче была. Знаете, мы действительно не взяли достаточного количества очков в чемпионате. Но по‑разному: не забиваем пенальти, допускаем какие‑то глупости, или в равных матчах, имея преимущество по моментам, мы проигрываем. А если какой‑то ровный матч, мы практически не взяли очков в таких ситуациях.

Мы говорим с ребятами об этом. Мы должны найти, почему это происходит. Где‑то такие ситуации зависят от мужского характера, где‑то от молодости. Опытные ребята лучше знают, как вести себя в сложных и равных матчах. Нам остается только работать. Мы своем еще возьмем.

– Почему не сбавили темп в концовке? Чтобы добраться до пенальти спокойно.

– Мы были чуть ближе к победе и чужой штрафной. Создавали полумоменты. Россыпи не было, но подходов создали очень много. Победить в основное время проще, чем по пенальти.

– Нет предложений от топ‑клубов, учитывая, как многие сильные команды нестабильны сейчас?

– Нет. Об этом вообще не надо говорить. На оставшийся период решить свои задачи. Все вместе: клуб, тренеры, игроки. И сделать хорошую работу, – сказал главный тренер « ».