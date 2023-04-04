Милан Гайич: «ЦСКА нельзя недооценивать «Крылья». Кубок – совсем другой турнир, будет непросто»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Милан Гайич Футбол

Милан Гайич призвал ЦСКА серьезно настроиться на «Крылья Советов».

В среду команды встретятся в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 2:2).

«Мы очень хотим выиграть Кубок России, поэтому серьезно настроены на полуфинал с «Крыльями». И нельзя недооценивать этого соперника. Да, мы разгромили их в чемпионате, могли в том матче забить больше, но Кубок — совсем другой турнир. Будет непросто.

Но мы набираем хороший ход и надеемся продолжить побеждать дальше», – сказал защитник ЦСКА.

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4 комментария

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Александр Андреев
Ответ RSI
Болеем и верим, Милан! Главное, забейте то, что создаёте. И проблем быть не должно!
Если бы Крылья забивали все, что создают.....
+3
0
+3
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RSI
Болеем и верим, Милан! Главное, забейте то, что создаёте. И проблем быть не должно!
0
0
0
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RSI
Ответ Gustav Forsberg
Комментарий удален пользователем
Уже написали.
0
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Gustav Forsberg
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К вечеру объявят
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Gustav Forsberg
Комментарий удален пользователем
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