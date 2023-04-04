Милан Гайич: «ЦСКА нельзя недооценивать «Крылья». Кубок – совсем другой турнир, будет непросто»
Милан Гайич призвал ЦСКА серьезно настроиться на «Крылья Советов».
В среду команды встретятся в ответном матче 1/2 финала Фонбет Кубка России (первая игра – 2:2).
«Мы очень хотим выиграть Кубок России, поэтому серьезно настроены на полуфинал с «Крыльями». И нельзя недооценивать этого соперника. Да, мы разгромили их в чемпионате, могли в том матче забить больше, но Кубок — совсем другой турнир. Будет непросто.
Но мы набираем хороший ход и надеемся продолжить побеждать дальше», – сказал защитник ЦСКА.
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