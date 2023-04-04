Полиция обнаружила огнестрельное оружие в доме экс-защитника Нидерландов Виллемса. Задержаны два человека

Полиция провела обыск в доме бывшего защитника сборной Нидерландов Йетро Виллемса

В понедельник утром правоохранительные органы в ходе рейда обнаружили две единицы огнестрельного оружия в особняке игрока в Барендрехте. Были задержаны 28-летний житель Роттердама и 22-летний житель Дордрехта.

Самого футболиста дома не было, и достоверно неизвестно, насколько часто он там бывает, учитывая игру за « ». Также не установлено, имеет ли отношение к оружию.

По этому адресу у бывшего игрока сборной Нидерландов также зарегистрирована принадлежащая ему организация, занимающаяся производством верхней одежды.

Виллемс известен по выступлениям за ПСВ, «Айнтрахт», «Ньюкасл». С его статистикой можно ознакомиться здесь.