Полиция обнаружила огнестрельное оружие в доме экс-защитника Нидерландов Виллемса. Задержаны два человека
Полиция провела обыск в доме бывшего защитника сборной Нидерландов Йетро Виллемса
В понедельник утром правоохранительные органы в ходе рейда обнаружили две единицы огнестрельного оружия в особняке игрока в Барендрехте. Были задержаны 28-летний житель Роттердама и 22-летний житель Дордрехта.
Самого футболиста дома не было, и достоверно неизвестно, насколько часто он там бывает, учитывая игру за «Гронинген». Также не установлено, имеет ли Виллемс отношение к оружию.
По этому адресу у бывшего игрока сборной Нидерландов также зарегистрирована принадлежащая ему организация, занимающаяся производством верхней одежды.
Виллемс известен по выступлениям за ПСВ, «Айнтрахт», «Ньюкасл». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
2008, можем повторить