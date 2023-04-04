Полиция обнаружила огнестрельное оружие в доме экс-защитника Нидерландов Виллемса. Задержаны два человека

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Гронинген происшествия Йетро Виллемс Футбол

Полиция провела обыск в доме бывшего защитника сборной Нидерландов Йетро Виллемса

В понедельник утром правоохранительные органы в ходе рейда обнаружили две единицы огнестрельного оружия в особняке игрока в Барендрехте. Были задержаны 28-летний житель Роттердама и 22-летний житель Дордрехта.

Самого футболиста дома не было, и достоверно неизвестно, насколько часто он там бывает, учитывая игру за «Гронинген». Также не установлено, имеет ли Виллемс отношение к оружию.

По этому адресу у бывшего игрока сборной Нидерландов также зарегистрирована принадлежащая ему организация, занимающаяся производством верхней одежды.

Виллемс известен по выступлениям за ПСВ, «Айнтрахт», «Ньюкасл». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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Кокич
Парни со стволами.
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Вася Пружинкин
Ответ T622222
Они там в Голландии все реальные ганста
Наркоганста
+1
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Hong Kil
"Требуются нидерландцы с криминальными наклонностями. Умение играть в футбол будет преимуществом. Звонить Зарэме или Иванову"
+1
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Ноу криминалити
Ответ Николай Бочков
Спасет Пари НН от вылета
Ждём матч сборной России против голландских уголовников
2008, можем повторить
+1
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Betting Star
Самое время возобновить карьеру.... в РПЛ.🤔☝🏻
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j-rich
Промес и Влут вошли в чат
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Lionel Andres Messi 10
В следующем сезоне окажется в РПЛ.
+1
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Николай Бочков
Спасет Пари НН от вылета
+5
0
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T622222
Они там в Голландии все реальные ганста
+3
-1
+2
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