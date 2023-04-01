УЕФА обсудит отстранение Беларуси от квалификации Евро-2024 4 апреля

Теги УЕФА сборная Беларуси по футболу квалификация Евро-2024 Политика ТАСС Евро-2024 Футбол

Сборная Беларуси может быть отстранена от квалификации Евро-2024 в ближайшее время.

«Ситуация в Беларуси действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля», – сообщили ТАСС в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что свыше 100 депутатов Европейского парламента призвали УЕФА исключить сборную Беларуси из числа участников отбора на чемпионат Европы в связи с нарушением прав человека.

На данный момент местные команды не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Также их разводят с украинскими клубами в еврокубках. Но, в отличие от российских команд, клубы и сборные Беларуси не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и участвуют в международных соревнованиях.

Соперниками Беларуси по отбору на Евро-2024 стали Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.

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114 комментариев

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savik-A.M.
Ответ Luk Dem
их наказывают за предоставление своей территории для нападения на Украину и за организацию эмиграции из Африки в ЕС, но Польша построила стену вдоль всей границы, закрыла проходы и теперь все эмигранты остались в Беларуси
Никто тут не остался , им не нужна была никогда не Беларуси , и не Польша и тем более не Прибалтика
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Томаш Зависляк
Ответ olegolic
У нас в Беларуси права человека соблюдаются не меньше, чем в остальной "цивилизованной Европе". П.С. А Украину за нарушения прав верующих не хотят рассмотреть. Или это другое! Лицемерные мази!
Ты сейчас так пошутил про Беларусь и соблюдение прав человека, ведь правда?
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Igor
Ответ olegolic
У нас в Беларуси права человека соблюдаются не меньше, чем в остальной "цивилизованной Европе". П.С. А Украину за нарушения прав верующих не хотят рассмотреть. Или это другое! Лицемерные мази!
Права какого человека соблюдаются в Беларуси, уточните
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Любезный Коссутий
Ответ Бобынин
В смысле обсудит? Зашкирку и на выход.
Беларусь - важный поставщик очков.
другие сборные могут подать протест
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Алексей Гусев
Ответ Atsuktuvas
Ну, Беларусь у нас теперь ядреная страна, с неё и спрос как с ядреной...
а Германия как? а Польша?
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Igor
Ответ And-Rover
В связи с нарушением прав человека. Вот оно чё оказывается. Европарламент, в Ираке как там были права человека 20 лет назад? Соблюдены?
При правлении Саддама?
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Ярик01
А Дюков при этом надеется на что-то
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Direct free kick
За что белорусов? У них в группе государство-терорист израиль так-то есть
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Алексей Гусев
Ответ Luk Dem
их наказывают за предоставление своей территории для нападения на Украину и за организацию эмиграции из Африки в ЕС, но Польша построила стену вдоль всей границы, закрыла проходы и теперь все эмигранты остались в Беларуси
польше ли плакаться?) они первый кандидат на "выход" из ЕС.
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Алексей Тарасюк
Чего-то думал, что исключение Белоруси из УЕФА - уже давно состоявшийся факт.
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Бобынин
В смысле обсудит? Зашкирку и на выход.
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ SAF22
А, ну раз там нарушают, значит и у нас можно. Такая логика этого комментария?
О, неполживый вылез, который за любую дискриминацию, если она не касается его самого и его любимых хозяев.
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Total_90
Ответ Overkiller
А там тоже за слово вобла в тюрьму сажают, да?
там за критику Макрона в соцсетях возбуждают дела
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Алексей Гусев
Ответ Арсений Чернобаев
а исключение сборной это не нарушение прав человека?
вы непонимаете, это другое.
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Красная стрела
Ответ raio
Мне кажется, если у кого-то были иллюзии а западной демократии, они должна расстаять. Хотя для этих случаев действует это другое)
Не скажи. Если даже запад первым по нам шарахнет яо, местные 0,2% так же будут уверены, что они правы, ну пока ракеты летят😅
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zotov_l88
Ответ kustarnik555@gmail.com
из Франции не бомбят соседнюю страну
Из Израиля бомбят соседнюю страну, но что-то ни намёка на отстранение. Или это другое?
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Просто Я
Ответ olegolic
У нас в Беларуси права человека соблюдаются не меньше, чем в остальной "цивилизованной Европе". П.С. А Украину за нарушения прав верующих не хотят рассмотреть. Или это другое! Лицемерные мази!
а еще батька лучший президент в мире, да?)
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atelos
Ответ Алексей Елистратов
Комментарий удален модератором
сейчас тоже наказывают.
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Luk Dem
Ответ Мишаня Кашников
за размещение ядерных ракет белорусов наказывают, это очевидно
их наказывают за предоставление своей территории для нападения на Украину и за организацию эмиграции из Африки в ЕС, но Польша построила стену вдоль всей границы, закрыла проходы и теперь все эмигранты остались в Беларуси
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atelos
Ответ Overkiller
А там тоже за слово вобла в тюрьму сажают, да?
там по-другому делают, но тоже не сахар.
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And-Rover
Ответ Silent Mode
Сша в тот момент осуждали также, как голосовали за интервенцию в Сербию ,- все кому не лень. Тогда были осуждения и от всякого мусора по типу оон; да что уж оон, в самой США тот период осуждают. И каким образом в военном плане сша это Европа? НАТО это альянс, а не нато = сша
Сайлент, честно, осуждать может любой, всем плевать сегодня, потому что осуждение это пустышка сейчас. Не припомню чтоб ЕС вводил санкции против США.

ООН эта самая организация которая ничего не может, шарага импотентов со своими якобы слезами и скорбью. Не надоело?

"И каким образом в военном плане сша это Европа?"
Именно, НАТО альянс, а входит туда кто?
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BlazRock
другие сборные могут статистику хорошую набить на этой сборной, заче. исключать?
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ariuntrius
Ответ rigobersong
А во Франции права не нарушают, когда гасят людей дубинками, холодной водой из пожарного шланга зимой, и гранатами со слезоточивым газом, это по Европейски:))
Да вроде нас тоже не остраняли когда люди падали в кому из-за недостатка рафаелок в организме и посадки на кучу лет из-за станканчик картонных кинутых в космонавтов
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atelos
Ответ Overkiller
Вам бы к врачику пока не поздно.
Так занимай очередь тоже!
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Арсений Чернобаев
Ответ Overkiller
А там тоже за слово вобла в тюрьму сажают, да?
ОмЭрЫкА😎, свобода слова!,
какого-то цвета кожа моего друга? черного.
не правильно, афро американского! а тебя на пару лет в тюрьму на оск. и расизм
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