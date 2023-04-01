Сборная Беларуси может быть отстранена от квалификации Евро-2024 в ближайшее время.

«Ситуация в Беларуси действительно будет обсуждаться исполкомом УЕФА 4 апреля», – сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ранее сообщалось, что свыше 100 депутатов Европейского парламента призвали исключить сборную Беларуси из числа участников отбора на чемпионат Европы в связи с нарушением прав человека.

На данный момент местные команды не могут проводить домашние матчи в Беларуси. Также их разводят с украинскими клубами в еврокубках. Но, в отличие от российских команд, клубы и сборные Беларуси не отстранены от турниров под эгидой УЕФА и участвуют в международных соревнованиях.

Соперниками Беларуси по отбору на Евро-2024 стали Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра.