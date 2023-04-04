Автобус «Осасуны» час добирался до стадиона «Атлетика» из-за задержки полицией, хотя проехать нужно было 500 метров. Клуб потребует наказать виновных

Матч «Атлетика» и «Осасуны» в Кубке Испании начался с задержкой в 10 минут

Начало матча на стадионе «Сан-Мамес» было отложено, так как клубный автобус «Осасуны» прибыл на 35 минут позже запланированного времени, несмотря на то, что отель, в котором остановилась команда, находился в 500 метрах от стадиона.

Автобус «Осасуны» выехал примерно в 19:05 и прибыл на стадион через час, в 20:05. Обычно этот путь занимает шесть минут пешком и три на автомобиле.

Сообщается, что опоздание связано с задержанием автобуса баскской полицией более чем на полчаса. Из-за этого «Осасуна» попросила перенести начало матча.

« » была задержана полицией более чем на полчаса и не смогла попасть в «Сан-Мамес» к 19:30, когда было запланировано прибытие. Беспрецедентное событие по дороге на стадион.

Клуб проведет переговоры с властями и потребует привлечения виновных к ответственности», – сообщает официальный аккаунт «Осасуны» в твиттере.

Первый матч противостояния в 1/2 финала Кубка Испании завершился победой «Осасуны» со счетом 1:0.