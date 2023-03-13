Хави об акции фанатов «Атлетика»: «Удивлен и огорчен враждебностью на «Сан-Мамес». Плохо, что люди судят заранее, но мы сосредоточены на футболе»

удивлен напряженной атмосферой на стадионе «Атлетика».

В 25-м туре « » на выезде обыграла «Атлетик» (1:0). В первом тайме болельщики «Атлетика» скандировали: «В Сегунду! В Сегунду». Эта акция стала ответом на коррупционный скандал, касающийся выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Я удивлен и огорчен враждебной атмосферой на «Сан-Мамес». Нехорошо, когда люди судят заранее. Но каждый свободен, я уважаю [чужое] мнение, общественность независима.

Мы судим преждевременно, и это заставляет меня грустить. Мне больше нечего добавить. Мы не обсуждали это в раздевалке, мы хотим побеждать. Люди приходят и уходят, а клуб – совсем другое дело. Мы сосредоточены на игре в футбол, мы профессионалы», – сказал главный тренер «Барселоны».

Фальшивые купюры с надписью «Мафия» – акция фанатов «Атлетика» против «Барселоны». Новая реальность после дела о коррупции

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