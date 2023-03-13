Хави об акции фанатов «Атлетика»: «Удивлен и огорчен враждебностью на «Сан-Мамес». Плохо, что люди судят заранее, но мы сосредоточены на футболе»

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига болельщики стадионы Сан-Мамес деньги Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хави удивлен напряженной атмосферой на стадионе «Атлетика».

В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» (1:0). В первом тайме болельщики «Атлетика» скандировали: «В Сегунду! В Сегунду». Эта акция стала ответом на коррупционный скандал, касающийся выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

«Я удивлен и огорчен враждебной атмосферой на «Сан-Мамес». Нехорошо, когда люди судят заранее. Но каждый свободен, я уважаю [чужое] мнение, общественность независима.

Мы судим преждевременно, и это заставляет меня грустить. Мне больше нечего добавить. Мы не обсуждали это в раздевалке, мы хотим побеждать. Люди приходят и уходят, а клуб – совсем другое дело. Мы сосредоточены на игре в футбол, мы профессионалы», – сказал главный тренер «Барселоны».

Фальшивые купюры с надписью «Мафия» – акция фанатов «Атлетика» против «Барселоны». Новая реальность после дела о коррупции

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73 комментария

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John Brown
А Хави не хочет что-то говорить о том как он разносил Симеоне что он играет на 1-0... и говорил это Антифутбол и он так не будет делать??)))) в каталоний все клоуны)
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Алексей Сотов
Ответ Артём Горбенко
"докажите свою невиновность" иди домашку по обществознанию делай, юрист юный)
Он же ещё в_ душе, дай от говна отмыться.
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janitor
Ответ Ramil Usmanov
Приснилось тебе?
Вещий сон
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SCHOKKKK
Ответ Футбол_это_жизнь
Конечно есть ведь Барселона это спортивный проект который хорош во всех видах спорта. Это не квази клуб Челси который появился за счёт денег бабушек с Чукотки
Хорош во всех видах спорта, кроме футбола. Обычно когда всё хорошо, судейский корпус не подкупают 🤣
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wodziegg
Ответ mallowan
Считайте сразу за 100, вам так проще фанатикам
Мой дед болел за "ЦСКА" ничего не буду тебе говорить, ахах
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Ramil Usmanov
Ответ cruyff14@bk.ru
И потом поедет в сегунду) В сегунду, в сегунду!
Приснилось тебе?
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
С ВАРом Кринжелона была бы размазана по газону Стэмфорд Бридж, а кулес отправили бы Пике в баскетбольную команду Кринжелоны. Такая ведь существует же?🤣
Конечно есть ведь Барселона это спортивный проект который хорош во всех видах спорта. Это не квази клуб Челси который появился за счёт денег бабушек с Чукотки
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ABADDØN
Так вас 17 лет судили заранее, а тут всего разок
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!Sc@ryClown!
Ответ SCHOKKKK
С ВАРом Кринжелона была бы размазана по газону Стэмфорд Бридж, а кулес отправили бы Пике в баскетбольную команду Кринжелоны. Такая ведь существует же?🤣
нет,с ВАРом Барселона уже бы дома вела в счете 3-0/4-1,в ответке играли бы с свое удовольствие без удаления и там бы забили еще пару без проблем.
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SCHOKKKK
Ответ !Sc@ryClown!
там нечего раскрывать,с ВАРом Барселона бы прошла тогда Челси разгромно,без ВАРа прошли в меньшинстве на классе что называется.
С ВАРом Кринжелона была бы размазана по газону Стэмфорд Бридж, а кулес отправили бы Пике в баскетбольную команду Кринжелоны. Такая ведь существует же?🤣
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TravenS
Одной фразой человек показал свой интеллект. Зато абсолютное большинство местных зевак соревнуется в своем невежестве, не зная что такое презумпция невиновности.
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SCHOKKKK
Ответ Футбол_это_жизнь
Какая акция? Собрались испанские Сикарио, Долж, Алонсо69, пенс и Шокк и кинули 30 бумажек все что смогли распечатать! Больше инфошума было мол смотрите какие мы - у нас принтер есть цветной!
Знаешь в чем отличие нас, кого ты перечислил, и Кринжелоны?

Мы не платим судьям
Мы не накладываем в штаны в важнейших матчах ЛЧ или Ле
Мы не позоримся 8 лет подряд в ЛЧ
Сине - пурпурная футболка для нас не более, чем половая тряпка
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!Sc@ryClown!
Ответ SCHOKKKK
А чему гелевый удивлен? Назовите мне клуб, который так часто бывает замешан в судейских скандалах, как Кринжелона? Ну ведь дыма без огня не бывает?🤣 Всё, что связано с судейским беспределом в еврофутболе - всё связано с клубом с Унитаз Ноу. Пальцев на руках не хватит перечислить, сколько раз этот театр внаглую тащили к картонным кубкам. А Чаве в очередной раз подтвердил свое лицемерие словами "не помню чтоб нам помогали судьи". Мне было бы стыдно за такого тренера и за такой клуб, которому сейчас аукается позорное судейское прошлое 🤣 Ждём раскрытия дела 6 мая 2009 года. Это неизбежно 😎
там нечего раскрывать,с ВАРом Барселона бы прошла тогда Челси разгромно,без ВАРа прошли в меньшинстве на классе что называется.
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нелюбитель футбола
Зачем оправдываться... Счёт на табло... Барса без пяти минут чемпион... Или Тер Штегена тоже судьи купили?... А-ха-ха-ха...
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Нефанатик
Ответ Футбол_это_жизнь
Был бы просто Чемпионом Мира и Европы вместе с Иньестой, Бускетсом, Вильей, Альбой, Фабрегасом, Вальдесо, Пике и Пуйолем или там тоже Барса проплатила?
Да, если бы попали в состав
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SCHOKKKK
Ответ белошип
Ватокатный нед0тренер тот ещё 🤡конечн Его любимый клубец официально пойман на взятках судьям,какую он реакцию хотел увидеть от адекватных любителей футбола? мол бчк-кабинет башляет судейскому комитету какие вы молодцы?)
Фактишь жёстко
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SCHOKKKK
А чему гелевый удивлен? Назовите мне клуб, который так часто бывает замешан в судейских скандалах, как Кринжелона? Ну ведь дыма без огня не бывает?🤣

Всё, что связано с судейским беспределом в еврофутболе - всё связано с клубом с Унитаз Ноу. Пальцев на руках не хватит перечислить, сколько раз этот театр внаглую тащили к картонным кубкам.

А Чаве в очередной раз подтвердил свое лицемерие словами "не помню чтоб нам помогали судьи". Мне было бы стыдно за такого тренера и за такой клуб, которому сейчас аукается позорное судейское прошлое 🤣

Ждём раскрытия дела 6 мая 2009 года. Это неизбежно 😎
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Raindrop Drop Top
Благополучно могут подтереться этими фантиками 🤣 Пока мы молча идем к чемпионству, такую чепуху даже не замечаем
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cruyff14@bk.ru
Ответ Ramil Usmanov
Хави молодчик, и в бытность игрока, и сейчас, как тренер! Барсу пытаются выбить из колеи всеми возможными способами. Ни-че-го не получится. Барса возьмёт Ла Лигу.
И потом поедет в сегунду) В сегунду, в сегунду!
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DolJun
Ответ Заяцволк
Вообще Барсу можно поблагодарить за то, что вместе с Эвребё тогда выгнали из ЛЧ Схелсеа. Они столько чукоточных денег выкинули для того, чтобы поломать карьеры хорошим футболистам, вроде Верона, Креспо, Шевченко, и ещё там человек 80 в списке, я уже устал всех перечислять ) Плата судьям ради правильного дела не является преступлением ! )
что?
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белошип
Ватокатный нед0тренер тот ещё 🤡конечн
Его любимый клубец официально пойман на взятках судьям,какую он реакцию хотел увидеть от адекватных любителей футбола? мол бчк-кабинет башляет судейскому комитету какие вы молодцы?)
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Футбол_это_жизнь
Ответ Umar Yunuszoda
Перес заставил все Президент клуб барса купите судьи 😂😂🤣🤣
Две шаурмы пожалуйста в лаваше сделай…
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Футбол_это_жизнь
Ответ Нефанатик
Чави грустно, но по факту, вся карьера Чави в Барсе прошла под откатом судьям со стороны Барсы. Кем были бы Чави и ко без этих откатов одному Богу известно.
Был бы просто Чемпионом Мира и Европы вместе с Иньестой, Бускетсом, Вильей, Альбой, Фабрегасом, Вальдесо, Пике и Пуйолем или там тоже Барса проплатила?
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Кыш Мыш
Ответ Футбол_это_жизнь
Ты за всеми ими следишь видимо, раз ветер знаешь их уровень?
Ага...он на своём уровне.
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Ramil Usmanov
Хави молодчик, и в бытность игрока, и сейчас, как тренер! Барсу пытаются выбить из колеи всеми возможными способами. Ни-че-го не получится. Барса возьмёт Ла Лигу.
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