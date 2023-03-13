Хави об акции фанатов «Атлетика»: «Удивлен и огорчен враждебностью на «Сан-Мамес». Плохо, что люди судят заранее, но мы сосредоточены на футболе»
Хави удивлен напряженной атмосферой на стадионе «Атлетика».
В 25-м туре Ла Лиги «Барселона» на выезде обыграла «Атлетик» (1:0). В первом тайме болельщики «Атлетика» скандировали: «В Сегунду! В Сегунду». Эта акция стала ответом на коррупционный скандал, касающийся выплат «Барселоны» Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
«Я удивлен и огорчен враждебной атмосферой на «Сан-Мамес». Нехорошо, когда люди судят заранее. Но каждый свободен, я уважаю [чужое] мнение, общественность независима.
Мы судим преждевременно, и это заставляет меня грустить. Мне больше нечего добавить. Мы не обсуждали это в раздевалке, мы хотим побеждать. Люди приходят и уходят, а клуб – совсем другое дело. Мы сосредоточены на игре в футбол, мы профессионалы», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Мы не платим судьям
Мы не накладываем в штаны в важнейших матчах ЛЧ или Ле
Мы не позоримся 8 лет подряд в ЛЧ
Сине - пурпурная футболка для нас не более, чем половая тряпка
Всё, что связано с судейским беспределом в еврофутболе - всё связано с клубом с Унитаз Ноу. Пальцев на руках не хватит перечислить, сколько раз этот театр внаглую тащили к картонным кубкам.
А Чаве в очередной раз подтвердил свое лицемерие словами "не помню чтоб нам помогали судьи". Мне было бы стыдно за такого тренера и за такой клуб, которому сейчас аукается позорное судейское прошлое 🤣
Ждём раскрытия дела 6 мая 2009 года. Это неизбежно 😎
Его любимый клубец официально пойман на взятках судьям,какую он реакцию хотел увидеть от адекватных любителей футбола? мол бчк-кабинет башляет судейскому комитету какие вы молодцы?)