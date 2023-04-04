«Акрон» выбил из Фонбет Кубка России три московских клуба РПЛ – «Торпедо», «Локо» и «Динамо». В Первой лиге тольяттинцы идут 11-ми

Теги Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Торпедо Динамо Москва Акрон Футбол

«Акрон» выбил из Фонбет Кубка России три московских команды из Мир РПЛ

В 1/2 финала Пути регионов тольяттинский клуб обыграл «Динамо» в послематчевой серии (0:0, 4:1 по пенальти). В первом раунде 1/4 финала Пути регионов «Акрон» обыграл «Торпедо» (2:0), а во втором выбил из турнира «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти).

В Мелбет Первой лиге «Акрон» идет на 11-й строчке турнирной таблицы.

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29 комментариев

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Виталик Украинский
Ответ igls54
ООО «Акрон» - вывоз мусора недорого
ООО "Акрон" - убираем борщевик недорого.
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Reggi
Вспомнился путь Крыльев к финалу Кубка из ФНЛ, где по пути наш клуб выбил из розыгрыша Химки, Динамо и Ахмат. Хочется пожелать Акрону пройти в Кубке как можно дальше!
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Спортс. Ру
акрон просто лучшие , я смотрел матч , динамо всю игру давили , но акрон вытерпеть и выиграл , вратарю волкову просто респект он был лучший
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Slavnov
акрон молодцы,так и на стадион заработают...
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Spartakus1984
Ответ Sasha Gusev
Зенит статус хозяина Москвы потерял, Акрон приобрёл!
Хозяин зенита Газпром.все что надо знать об этом дутом мешке.
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An Kr
Формат кубка Акрону на руку. Нет дополнительного времени.
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Antony Klestoff
Только за счет того, что после 90 минут сразу пенальти. В допах было бы так же как у Реала с Атлетико в финале ЛЧ где Рамос сравнял на 90й
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xoms
Ну чтож, вот и клуб за который будет болеть все нейтральные болельщики.
Удачи, творите историю!
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Arty K.
Одна из лучших команд этого сезона в РФС, бесспорно
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Sasha Gusev
Зенит статус хозяина Москвы потерял, Акрон приобрёл!
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Игорь Ерофеенков
А все-таки то что Зенит проиграл Динамо было не таким уж и плохим исходом)))
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Андрей Кобранов
Спасибо за такую пощечину в 100 - летие Динамо … Славиша вали кв ты домой и чем скорее , тем лучше …
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Злодей Спб
Перед следующим кубковым матчем у Акрона внезапно возникнут финансовые проблемы из-за урезания финансирования. Надо же как то остановить эту машину!
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Insta Joi
Акрон творит историю, очень рад за Тольятти и приношу свои искренние положительные эмоции за ваш клуб местным болельщикам!!! Поздравляю! Дальше-больше!
+4
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+4
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Юрий Кечко
Ответ Великий Алонсо
Походу решили путь Тосно 2018 повторить
На небеса ?
+6
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Andrew Petrov
Нормально,радует когда футбол растёт регионами,а не газом и заремами👍
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Пако
"Акрон" - гроза столицы.
+2
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igls54
ООО «Акрон» - вывоз мусора недорого
+27
0
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Максим Максюша
Ответ Artem Piatkov
Накрыли юбилей Динамы (100 лет) медным тазом Спартак 14 лет полоскали за отсутствие титулов, но своих фанатов они поздравили сначала Чемпионством на 95-летие, а потом и Кубком (на 100-летие) А где Дынама, где?
На 90 лет спартачи тоже хорошо поздравили болельщиков, 0-3 с Анжи)
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Саша Пушкин
Спартаку приготовиться!
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alexman1996
Лучшая лига мира!
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Александр Кудрявцев
Честно то не ожидал такого от Динамо
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Пётр Зозуля
Акрон - гроза авторитетов
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Александр Кудрявцев
Ответ Юрий Кечко
А со Спартаком он может встретится ? А то я запутался , если да то это как мем со смертью и дверями))
Честно что в таком кубковом формате может и встретиться
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And-Rover
Ответ Юрий Кечко
А со Спартаком он может встретится ? А то я запутался , если да то это как мем со смертью и дверями))
Акрон или Краснодар/Ростов
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