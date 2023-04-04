«Акрон» выбил из Фонбет Кубка России три московских клуба РПЛ – «Торпедо», «Локо» и «Динамо». В Первой лиге тольяттинцы идут 11-ми
«Акрон» выбил из Фонбет Кубка России три московских команды из Мир РПЛ
В 1/2 финала Пути регионов тольяттинский клуб обыграл «Динамо» в послематчевой серии (0:0, 4:1 по пенальти). В первом раунде 1/4 финала Пути регионов «Акрон» обыграл «Торпедо» (2:0), а во втором выбил из турнира «Локомотив» (1:1, 7:6 по пенальти).
В Мелбет Первой лиге «Акрон» идет на 11-й строчке турнирной таблицы.
Удачи, творите историю!