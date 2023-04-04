«Акрон» выбил из Фонбет Кубка России три московских клуба РПЛ – «Торпедо», «Локо» и «Динамо». В Первой лиге тольяттинцы идут 11-ми

«Акрон» выбил из Фонбет Кубка России три московских команды из Мир РПЛ

В 1/2 финала Пути регионов тольяттинский клуб обыграл « » в послематчевой серии (0:0, 4:1 по пенальти). В первом раунде 1/4 финала Пути регионов « » обыграл « » (2:0), а во втором выбил из турнира « » (1:1, 7:6 по пенальти).

В Мелбет Первой лиге «Акрон» идет на 11-й строчке турнирной таблицы.