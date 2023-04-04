Агент Николича: «Ничего не знаю об интересе «Динамо». Марко соскучился и готов вернуться к работе»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марко Николич Футбол

Агент Марко Николича прокомментировал информацию об интересе «Динамо»

Деян Йоксимович, агент Марко Николича, заявил, что тренер готов вернуться к работе.

Инсайдер Нобель Арустамян ранее сообщил, что Николич входит в число претендентов на пост главного тренера «Динамо».

«У Марко были и есть предложения, но до этого он хотел немного отдохнуть от футбола. Сейчас Николич соскучился и готов вернуться к работе.

Когда сделают предложение, тогда он будет решать.

Сейчас ничего об интересе «Динамо» не знаю. Определенность должна наступить до 15 мая», – сказал Йоксимович.

На данный момент «Динамо» возглавляет Славиша Йоканович. Команда занимает пятое место в таблице Мир РПЛ в нынешнем сезоне.

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4 комментария

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Viktor Martunov
Николича надо было сразу после Локо забирать, а так по году, полтора работать,сколько уже можно игроков травмировать см еной тренеров.
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инок
Я бы очень хотел-бы посмотреть на Николича в хорошей команде. Он адаптировался к нашим условиям показал себя
способным тренером. Удачи ему, возможно в России.
+3
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Никита Самарин
Для Динамо - это определённо интересный вариант. У Йокановича явно не пошло, и это касается больше самой игры, а не результата.
+3
0
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ARIGAMI ARIGAMI
По сообщениям этого агента, он уже должен Ювентус тренировать, не?
0
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-1
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