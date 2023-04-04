Агент Николича: «Ничего не знаю об интересе «Динамо». Марко соскучился и готов вернуться к работе»
Агент Марко Николича прокомментировал информацию об интересе «Динамо»
Деян Йоксимович, агент Марко Николича, заявил, что тренер готов вернуться к работе.
Инсайдер Нобель Арустамян ранее сообщил, что Николич входит в число претендентов на пост главного тренера «Динамо».
«У Марко были и есть предложения, но до этого он хотел немного отдохнуть от футбола. Сейчас Николич соскучился и готов вернуться к работе.
Когда сделают предложение, тогда он будет решать.
Сейчас ничего об интересе «Динамо» не знаю. Определенность должна наступить до 15 мая», – сказал Йоксимович.
На данный момент «Динамо» возглавляет Славиша Йоканович. Команда занимает пятое место в таблице Мир РПЛ в нынешнем сезоне.
способным тренером. Удачи ему, возможно в России.