Защитник «Динамо» Даса: «Хотим выиграть Кубок России. Мы должны реабилитироваться за неудачу в чемпионате»
Эли Даса заявил, что «Динамо» хочет выиграть Фонбет Кубок России.
Сегодня бело-голубые примут «Акрон» в 1/2 финала Пути регионов.
«У нас была неудачная последняя игра [0:2 от «Сочи»], и ею недовольны ни футболисты, ни тренер, ни болельщики. Мы должны сделать все, чтобы исправить ситуацию и реабилитироваться за неудачу. И в чемпионате, и в Кубке России.
Очень хотим победить в матче Кубка и настраиваемся на него очень серьезно. Хотим выиграть этот трофей, поэтому с максимальной отдачей будем действовать против «Акрона», – сказал защитник «Динамо».
Есть Столото, Спортлото, лото Миллион,Фонбет и много чего другого.
В общем,этот сезон Кубка России в топку.