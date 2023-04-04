Защитник «Динамо» Даса: «Хотим выиграть Кубок России. Мы должны реабилитироваться за неудачу в чемпионате»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Эли Даса Акрон Футбол

Эли Даса заявил, что «Динамо» хочет выиграть Фонбет Кубок России.

Сегодня бело-голубые примут «Акрон» в 1/2 финала Пути регионов.

«У нас была неудачная последняя игра [0:2 от «Сочи»], и ею недовольны ни футболисты, ни тренер, ни болельщики. Мы должны сделать все, чтобы исправить ситуацию и реабилитироваться за неудачу. И в чемпионате, и в Кубке России.

Очень хотим победить в матче Кубка и настраиваемся на него очень серьезно. Хотим выиграть этот трофей, поэтому с максимальной отдачей будем действовать против «Акрона», – сказал защитник «Динамо».

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4 комментария

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Игорь Чернецов
С Сазоновым мы пожалуй много чего выиграем.
Есть Столото, Спортлото, лото Миллион,Фонбет и много чего другого.
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ARAMIS777
А я возможную победу в этом розыгрыше Кубка России считать таковой не буду. Из-за того,что не пойми какая формула турнира. А победы в Кубке при поражении в плей-офф не может быть априори.
В общем,этот сезон Кубка России в топку.
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Кеша
Похвальное желание ! Дай Бог ! Кубок -это трофей . Давно мы без трофеев . Заждались . В этом году , как никогда значение Кубка России велико . Пожалуй, вернулся в статус советского периода .
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Магомед Саид Амирханов
Мы тоже хотим!
+3
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