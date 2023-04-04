Защитник «Динамо» Даса: «Хотим выиграть Кубок России. Мы должны реабилитироваться за неудачу в чемпионате»

Эли Даса заявил, что «Динамо» хочет выиграть Фонбет Кубок России.

Сегодня бело-голубые примут « » в 1/2 финала Пути регионов.

«У нас была неудачная последняя игра [0:2 от «Сочи»], и ею недовольны ни футболисты, ни тренер, ни болельщики. Мы должны сделать все, чтобы исправить ситуацию и реабилитироваться за неудачу. И в чемпионате, и в Кубке России.

Очень хотим победить в матче Кубка и настраиваемся на него очень серьезно. Хотим выиграть этот трофей, поэтому с максимальной отдачей будем действовать против «Акрона», – сказал защитник « ».