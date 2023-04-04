Тен Хаг считает, что у «МЮ» проблемы из-за отсутствия Каземиро и Эриксена: «Исход матчей решается в средней линии, без двух хороших игроков все ясно»
Эрик тен Хаг связал неудачи в последних матчах «Манчестер Юнайтед» с отсутствием Каземиро
Манкунианцы за последние три игры в АПЛ потерпели два поражения с общим счетом 0:9 и сыграли вничью.
Хавбек Каземиро пропустил матч с «Ньюкаслом» из-за удаления в игре с «Саутгемптоном». После 28 января не играет и Кристиан Эриксен – у него травма.
«Это два сильных футболиста, играющих в полузащите, а исход матчей всегда решается именно в средней линии. Так что без двух хороших игроков все становится ясно.
Но все же у «МЮ» есть и другие футболисты, даже в такой ситуации нужно побеждать.
Эриксен вернется не завтра, конечно, но уже скоро. Он уже сегодня приступает к тренировкам, посмотрим, насколько быстро он добьется прогресса», – сказал тен Хаг перед матчем с «Брентфордом» в АПЛ.
Второе удаление Каземиро и шансы на пенальти – «МЮ» не забил «Саутгемптону» из-за судейских решений?
Я до сих пор задаюсь одним вопросом и у меня самого нет на него ответа:
почему у МЮ одна из самых низких защитных линий в АПЛ? Команда по этому показателю 2-3 с конца. Это пугает больше всего