Тен Хаг считает, что у «МЮ» проблемы из-за отсутствия Каземиро и Эриксена: «Исход матчей решается в средней линии, без двух хороших игроков все ясно»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристиан Эриксен Каземиро Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг связал неудачи в последних матчах «Манчестер Юнайтед» с отсутствием Каземиро

Манкунианцы за последние три игры в АПЛ потерпели два поражения с общим счетом 0:9 и сыграли вничью.

Хавбек Каземиро пропустил матч с «Ньюкаслом» из-за удаления в игре с «Саутгемптоном». После 28 января не играет и Кристиан Эриксен – у него травма.

«Это два сильных футболиста, играющих в полузащите, а исход матчей всегда решается именно в средней линии. Так что без двух хороших игроков все становится ясно.

Но все же у «МЮ» есть и другие футболисты, даже в такой ситуации нужно побеждать.

Эриксен вернется не завтра, конечно, но уже скоро. Он уже сегодня приступает к тренировкам, посмотрим, насколько быстро он добьется прогресса», – сказал тен Хаг перед матчем с «Брентфордом» в АПЛ.

Второе удаление Каземиро и шансы на пенальти – «МЮ» не забил «Саутгемптону» из-за судейских решений?

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12 комментариев

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Ovsyankin
Ясно ГГ
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QWertY
Ответ Answer1
Но играли то ужасно, разве нет? Соперники со временем адаптировались к исключительно контратакующему стилю МЮ и результаты сразу пропали. При тренерстве Сульшера мысли о чемпионстве в каком либо турнире казались какой-то иллюзией, даже выход в финал ЛЕ не изменил этой мысли, казался каким-то фартом, посути выживали просто, плюс Бруну творил что-то невероятное. Рэш, Марс и Гринвуд были в отличной форме. То есть даже эти небольшие успехи были явно заслугой, не связки Мактом - Фред. Нет, я не говорю, что их нужно гнать из команды, такие рабочие лошадки тоже нужны, но только в паре с высококлассными партнерами. У меня до сих пор гораздо больше веры в Тен Хага, даже после последних провалов, но я вижу, что он старается построить именно чемпионскую команду, которая будет играть в футбол, а не выживать на поле. У него есть четкое понимание как должны играть его игроки, соответственно и трансферы пошли более осознанные. Ему необходим связующий линии опорник, такой в команде только один - Каземиро. Ему нужен глубинный плеймейкер - такой в команде тоже, только один - Эриксен. Соответственно когда их нет, приходится латать дыры и играть в непонятно что, отсюда и результаты.
Убогие результаты понять можно, но вот трусость команды никуда не делась, хотя еще недавно казалось, что все изменилось.
Я до сих пор задаюсь одним вопросом и у меня самого нет на него ответа:
почему у МЮ одна из самых низких защитных линий в АПЛ? Команда по этому показателю 2-3 с конца. Это пугает больше всего
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Answer1
Ответ QWertY
Сульшер с центром Фред-Мак два года держал клуба в топ 3. Но почему то его поливали все кому не лень)
Но играли то ужасно, разве нет? Соперники со временем адаптировались к исключительно контратакующему стилю МЮ и результаты сразу пропали. При тренерстве Сульшера мысли о чемпионстве в каком либо турнире казались какой-то иллюзией, даже выход в финал ЛЕ не изменил этой мысли, казался каким-то фартом, посути выживали просто, плюс Бруну творил что-то невероятное. Рэш, Марс и Гринвуд были в отличной форме. То есть даже эти небольшие успехи были явно заслугой, не связки Мактом - Фред. Нет, я не говорю, что их нужно гнать из команды, такие рабочие лошадки тоже нужны, но только в паре с высококлассными партнерами. У меня до сих пор гораздо больше веры в Тен Хага, даже после последних провалов, но я вижу, что он старается построить именно чемпионскую команду, которая будет играть в футбол, а не выживать на поле. У него есть четкое понимание как должны играть его игроки, соответственно и трансферы пошли более осознанные. Ему необходим связующий линии опорник, такой в команде только один - Каземиро. Ему нужен глубинный плеймейкер - такой в команде тоже, только один - Эриксен. Соответственно когда их нет, приходится латать дыры и играть в непонятно что, отсюда и результаты.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ А.В.Бубнов
И в чем он не прав? Центр поля до прихода Каземиро и Эриксена был чуть ли не самой проблемной позицией что при Рангнике, что при Сульшере. Связка Мак-Фред хоть и уничтожала в свое время всякие порты, но на длинной дистанции она была не всегда эффективна
Тут вопрос в тренере. У каждого тренера свой футбол. Под футбол Тен Хага Мак и Фред не подходят.
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QWertY
Ответ f1ngaz
Может и держал, но конечно с таких игроков можно только ржать, бестолковые курицы. Ни пас отдать ни удара нет, даже в отборе так себе. Мак вообще игрок уровня шипа.
Да кто спорит
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ман сити фейк
Ответ А.В.Бубнов
И в чем он не прав? Центр поля до прихода Каземиро и Эриксена был чуть ли не самой проблемной позицией что при Рангнике, что при Сульшере. Связка Мак-Фред хоть и уничтожала в свое время всякие порты, но на длинной дистанции она была не всегда эффективна
С костоломом в центре получили же 7-0
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lyublyu Costornaya
плюс вегорста ставишь, минус игрок
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f1ngaz
Ответ QWertY
Сульшер с центром Фред-Мак два года держал клуба в топ 3. Но почему то его поливали все кому не лень)
Может и держал, но конечно с таких игроков можно только ржать, бестолковые курицы. Ни пас отдать ни удара нет, даже в отборе так себе. Мак вообще игрок уровня шипа.
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Pamir88
Давай, Эрик, уговори боссов на 200 лямов за Френки )
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QWertY
Ответ А.В.Бубнов
И в чем он не прав? Центр поля до прихода Каземиро и Эриксена был чуть ли не самой проблемной позицией что при Рангнике, что при Сульшере. Связка Мак-Фред хоть и уничтожала в свое время всякие порты, но на длинной дистанции она была не всегда эффективна
Сульшер с центром Фред-Мак два года держал клуба в топ 3. Но почему то его поливали все кому не лень)
+21
-4
+17
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А.В.Бубнов
И в чем он не прав? Центр поля до прихода Каземиро и Эриксена был чуть ли не самой проблемной позицией что при Рангнике, что при Сульшере. Связка Мак-Фред хоть и уничтожала в свое время всякие порты, но на длинной дистанции она была не всегда эффективна
+8
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DolJun
качать гения, можно даже не пытаться выигрывать, причина на будущие поражения найдена!
+7
-5
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