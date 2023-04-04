«МЮ» продлил контракт с Шоу до 2027-го. Люк играет за команду с 2014-го

Люк Шоу продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на четыре года

Защитник « » Люк Шоу продолжит выступать за клуб.

Футболист подписал новое соглашение с манкунианцами до 2027 года.

Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года.

В текущем сезоне англичанин провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

С подробной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.