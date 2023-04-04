«МЮ» продлил контракт с Шоу до 2027-го. Люк играет за команду с 2014-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Люк Шоу Футбол

Люк Шоу продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на четыре года

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу продолжит выступать за клуб.

Футболист подписал новое соглашение с манкунианцами до 2027 года.

Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года.

В текущем сезоне англичанин провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач.

С подробной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

5 комментариев

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А.В.Бубнов
Мог ведь стать еще большей легендой и привести сборную к победе на ЧЕ, если б не тупая сака
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Dm Kznts
Ответ Люблю Марго Робби
Последние матчи как 💩 играет
у всех бывают спады
+4
0
+4
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Dm Kznts
важный игрок.
интересно сколько в неделю насыпали?
+1
-1
0
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ConorNite
Заслуженно. Игрок, достойный капитанской повязки. После такой страшной травмы мало у кого получилось бы вернуться на высокий уровень
+12
-1
+11
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Люблю Марго Робби
Последние матчи как 💩 играет
+2
-3
-1
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