«МЮ» продлил контракт с Шоу до 2027-го. Люк играет за команду с 2014-го
Люк Шоу продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» на четыре года
Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу продолжит выступать за клуб.
Футболист подписал новое соглашение с манкунианцами до 2027 года.
Шоу выступает за «Юнайтед» с 2014 года.
В текущем сезоне англичанин провел 36 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал шесть результативных передач.
С подробной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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