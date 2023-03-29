Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата игрока вырастет с 1 млн евро до 4 млн с учетом бонусов (Foot Mercato)

Теги серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи». 

Как сообщает Foot Mercato, полузащитник дал согласие на заключение нового соглашения с итальянской командой. Оно будет рассчитано до 2028 года. Сторонам осталось согласовать последние детали. 

Зарплата игрока вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год. С учетом бонусов ежегодный доход грузинского футболиста может составить 4 миллиона евро. 

Сумма отступных в контракт не включена. «Наполи» может рассмотреть продажу Кварацхелии в 2024 году или позже, но потребует за трансфер не менее 100 миллионов евро. 

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 23 матча, отличившись 12 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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51 комментарий

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Мохнатый55
Ответ Иван Рыбаков
Для этого есть такая вещь, как пересмотр контракта. Порой, даже не меняя его сроки, можно получить повышение зарплаты.
Пересмотр это просто обсуждение на словах. А для изменения зарплаты нужно новый контракт подписывать.
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MajestySport
Чем то напоминает Ночерино, когда в первый сезон в Милане налупил не плохую стату, правда в след сезоне сдулся.
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Primary Creature
Ответ el ruso guapo
А ничего, что 2,5 без бонусов и вычето. Из этих 2,5 налоги, это не наши 13%. Итого получается плюс минус среднячок Рпл. А может и меньше.
да не получают сейчас игроки середняков РПЛ такие деньги, прошло уже давно такое время
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Иван Рыбаков
Ответ Алексей Виноградов
у Мудрика зарплата скорее всего выше. думаю, или отступные он небольшие сохранил, или подъёмные огромные или цифры на самом деле больше.
Ну это уже проблема только Челси и насконони рационально пользуются деньгами.
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Иван Рыбаков
Ответ Abdul Aziz
он ведь до 2028 уже не сможет повысить зарплату или я неправильно понял?
Для этого есть такая вещь, как пересмотр контракта. Порой, даже не меняя его сроки, можно получить повышение зарплаты.
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superpab
Так по доходу скоро и до Дзюбы в лучшие годы дорастёт))
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Adeen
Второго Марадону хотят замутить Наполи? Смогут, ли?
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Алексей Виноградов
Ответ Иван Рыбаков
Так Хвича на таком уровне играет всего один сезон пока. Будет держать высокий уровень исполнения и дальше- будет наверняка и пересмотр контракта м поаышееием зарплаты. Либо же переход в не менее статусный клуб, возможно не без труда, но всё же.
у Мудрика зарплата скорее всего выше.
думаю, или отступные он небольшие сохранил, или подъёмные огромные или цифры на самом деле больше.
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Теннисный абсолют
Вот это развели его.
Получает как скамеечник в Брайтоне каком-то.
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Abdul Aziz
Ответ Иван Рыбаков
На данный момент отличное решение для обеих сторон.
он ведь до 2028 уже не сможет повысить зарплату или я неправильно понял?
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-Ancient-
За уровень и профессионализм получать будет,хорош.Не то что за паспорт красивый кое-кто
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Олег М
Главное сейчас, по окончанию сезона никуда не уходить.
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Quintin07
Ответ Человек1991
Хвича уже топ 10 мира из атакующих игроков , исходя из того , что ЗП у 50 игроков в мире больше 6-8 лимонов , он заслуживает минимум 10 лимонов . Хотя понятное дело что это зарплаты сумасшедшие.
согласен, но опять же проведя только 1 сезон, на таком уровне, повышать сразу зп в разы смысла нет, т.к игрок может забить болт на игру и получать деньги. Тут отличное решение для всех, увеличение зп но не в разы, есть куда расти, игрок будет голодным в плане финансов и понимает, что ему есть куда расти.
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Evgeniy Lyapin
Ответ Montenegro Serbian
Кому не сложно объясните откуда на Спортсе пошёл прикол публиковать всё новости об этом парне, исключительно используя ИМЯ в заголовке? Вроде плюс/минус обычная и не самая сложная грузинская фамилия, чтобы так было удобнее. Да и не бразилец он, где фамилия чисто формальность. Но почему-то всегда Хвича, Хвича, Хвича. Я без негатива если что спрашиваю, просто интересно почему именно Кварацхелию называть тут принято только по имени?)
Потому что имя короткое, звучное и других известных Хвич сейчас нет. И по имени он воспринимается ближе, типа "наш".
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Криптонит
Думаю ещё сезон надо поиграть за Наполи.А там Ди Лаурентис будет думать куда потратить 150 миллионов евро за продажу Хвичи )
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Quintin07
Ответ el ruso guapo
Лучший игрок Италии будет получать примерно как наши в рпл) у кого-то вообще ещё остались сомнения почему наши никуда не поедут(если эти сомнения вообще были когда нибудь)
потому что там надо бегать, доказывать, показывать, совершенствоваться.
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ЦСКА1960
Ответ Montenegro Serbian
Кому не сложно объясните откуда на Спортсе пошёл прикол публиковать всё новости об этом парне, исключительно используя ИМЯ в заголовке? Вроде плюс/минус обычная и не самая сложная грузинская фамилия, чтобы так было удобнее. Да и не бразилец он, где фамилия чисто формальность. Но почему-то всегда Хвича, Хвича, Хвича. Я без негатива если что спрашиваю, просто интересно почему именно Кварацхелию называть тут принято только по имени?)
Так привыкли. Ну и имя классное, необычное
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Питер Пэн
Ответ Eden Hazard
50к в неделю - как то мало для его уровня. А ценник на него лупят такой, что он так и будет на этой зарплате сидеть. И никуда не отпустят, получается. Как Гамшика в свое время.
С другой стороны, если Наполи, Хвичу и остальных не распродадут оптом и в розницу, как Аякс Тен Хага, из которого топ-клубам продали 7 игроков основы, а потом и самого тренера, то одной самобытной и зрелищной командой, близкой к топ-уровню станет больше!
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Cearvm
Крайне странно решение. Сколько топы Наполи мучились и не могли вырваться, многие так никуда и не ушли. По этому сезону понятно, что Хвича - игрок для топ-клуба. Да и сам по себе грузин явно нацелен на карьерный рост, в РПЛ долго нигде не задерживался. Кейн вот так тоже допродлевался.
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Милан 777
Молодец Де Лаурентис, просто так не продаёт своих звёзд, сначала продлит контракт по максимуму, а потом и продаст его тоже по максимуму за 120 - 140 млн ...
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Mbest77
Кокорин поперхнулся со смеха
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Иван Рыбаков
Ответ Eden Hazard
50к в неделю - как то мало для его уровня. А ценник на него лупят такой, что он так и будет на этой зарплате сидеть. И никуда не отпустят, получается. Как Гамшика в свое время.
Так Хвича на таком уровне играет всего один сезон пока. Будет держать высокий уровень исполнения и дальше- будет наверняка и пересмотр контракта м поаышееием зарплаты. Либо же переход в не менее статусный клуб, возможно не без труда, но всё же.
+4
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Eden Hazard
Ответ the_notorious_floppa
так расчет на то, что он уйдет до конца контракта и за него заплатят больше. Заключили бы до какого-нибудь 2025, клубы просто ждали бы пока он станет свободным агентом, а теперь они фактически вынуждены будут купить его, возможно даже за отступные
Лямов 150 влупят отступные, и устанет ди Лаурентис вынуждать клубы его купить)
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Montenegro Serbian
Кому не сложно объясните откуда на Спортсе пошёл прикол публиковать всё новости об этом парне, исключительно используя ИМЯ в заголовке?
Вроде плюс/минус обычная и не самая сложная грузинская фамилия, чтобы так было удобнее.
Да и не бразилец он, где фамилия чисто формальность.
Но почему-то всегда Хвича, Хвича, Хвича.

Я без негатива если что спрашиваю, просто интересно почему именно Кварацхелию называть тут принято только по имени?)
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Korsantes Ber
Я уверен Хвича минимум до 35 лет будет стабильным играком, он уменый и ментально сильный !
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