Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата игрока вырастет с 1 млн евро до 4 млн с учетом бонусов (Foot Mercato)

продлит контракт с « ».

Как сообщает Foot Mercato, полузащитник дал согласие на заключение нового соглашения с итальянской командой. Оно будет рассчитано до 2028 года. Сторонам осталось согласовать последние детали.

Зарплата игрока вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год. С учетом бонусов ежегодный доход грузинского футболиста может составить 4 миллиона евро.

Сумма отступных в контракт не включена. «Наполи» может рассмотреть продажу Кварацхелии в 2024 году или позже, но потребует за трансфер не менее 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Хвича провел 23 матча, отличившись 12 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь.