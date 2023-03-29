Хвича продлит контракт с «Наполи» до 2028-го. Зарплата игрока вырастет с 1 млн евро до 4 млн с учетом бонусов (Foot Mercato)
Хвича Кварацхелия продлит контракт с «Наполи».
Как сообщает Foot Mercato, полузащитник дал согласие на заключение нового соглашения с итальянской командой. Оно будет рассчитано до 2028 года. Сторонам осталось согласовать последние детали.
Зарплата игрока вырастет с 1 миллиона евро до 2,5 миллиона в год. С учетом бонусов ежегодный доход грузинского футболиста может составить 4 миллиона евро.
Сумма отступных в контракт не включена. «Наполи» может рассмотреть продажу Кварацхелии в 2024 году или позже, но потребует за трансфер не менее 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Серии А Хвича провел 23 матча, отличившись 12 голами и 10 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
думаю, или отступные он небольшие сохранил, или подъёмные огромные или цифры на самом деле больше.
Получает как скамеечник в Брайтоне каком-то.
Вроде плюс/минус обычная и не самая сложная грузинская фамилия, чтобы так было удобнее.
Да и не бразилец он, где фамилия чисто формальность.
Но почему-то всегда Хвича, Хвича, Хвича.
Я без негатива если что спрашиваю, просто интересно почему именно Кварацхелию называть тут принято только по имени?)