Клопп о том, что «Ливерпуль» – 8-й, а «Челси» – 11-й: «Да, странно, но оба клуба это заслужили»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о положении «Ливерпуля» и «Челси» в таблице АПЛ

Юрген Клопп ответил на вопрос о том, что «Ливерпуль» занимает 8-е место в таблице английского чемпионата, а «Челси» – 11-е.

«Да, это странно, но такова реальность. Обе команды это заслужили.

У нас есть возможности изменить ситуацию. Мы не можем просто закрыть глаза и сказать: «Одно и то же, снова и снова». Нужно менять ситуацию. Сейчас дверь очень широко открыта – попасть в состав может любой, потому что только место на поле гарантировано только двоим или троим игрокам. Парни об этом знают, я им это сказал.

Нужно бороться, это единственный выход. Нельзя выходить на поле просто в надежде, что что-то произойдет. Нужно широко открыть глаза, все прояснить и действовать. Это мы и сделаем», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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16 комментариев

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aleks.alex.vasilev@mail.ru
Я, как болельщик Ман.Сити, был бы очень рад, если бы Ливерпуль и Челси были в топ-4 АПЛ...думаю, не в обиду Арсеналу, эти два клуба реально сильнее и пушкарей, и уж тем более Тотема, да и МЮ еще надо и состав усиливать, чтобы реально эта четверка наводила ужас на соперников в Европе. Думаю, все же у Боули хватит ума забрать Нагеля, а руководству пуля основательно вложиться в обновление команды.
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alim_liver_kz
Опять ничью скатают. Но надеюсь хоть результативную
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Carlos
Да Юрген, с широко открытыми глазами 👍🔥
Как это по немецки 🔥😂😎
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rusichi
Клопп как всегда прямолинеен! Так оно и есть!
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Zenith forever
Странная реакция Клоппа, Почему он как руководители, тренеры и болельщики наших московских клубов не рассказывают про монополию денег МС, админ-ресурс МЮ, временную случайность Арсенала и.т.д.
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Arthur Jacob
Эмилиано Мартинес вошёл в команду недели АПЛ
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Tollie
Поттера за 11 место уволили с позором.
а Клопа за 8 когда попрут?!
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v.belorussky
Наш Клопп в отличие от многих неадекватных глоров обеих команд четко понимает, что и Челси, и Ливерпуль действительно заслужили эти места, так как и исторически являются середняками, а не топами.
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Lazizbek Gulyamov
Ответ ConorNite
Достойный ответ. Оба клуба нестабильны. Положения в таблице - оправданы. Но это не отменяет того факта, что матч будет огненным. Удачи командам
Огненный матч середников
+3
-7
-4
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ML26
Сегодня Миша опять выйдет мучать 100 летнего Милнера
+3
-1
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Барсик Юрана
Ответ Joe Black
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Аляска* теперь
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akaparo
Make «Клопп какой же крутой» again
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Joe Black
Ответ Барсик Юрана
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ман сити фейк
Удачи Челси
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-1
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Alar Asus
Первый их матч был очень посредственным, надеюсь сегодня закатят шоу
+3
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инок
После серии неудач, жду победы Ливерпуля.
+4
-4
0
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ConorNite
Достойный ответ. Оба клуба нестабильны. Положения в таблице - оправданы. Но это не отменяет того факта, что матч будет огненным. Удачи командам
+25
-1
+24
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Барсик Юрана
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