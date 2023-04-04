Клопп о том, что «Ливерпуль» – 8-й, а «Челси» – 11-й: «Да, странно, но оба клуба это заслужили»

Юрген Клопп высказался о положении «Ливерпуля» и «Челси» в таблице АПЛ

ответил на вопрос о том, что «Ливерпуль» занимает 8-е место в таблице английского чемпионата, а « » – 11-е.

«Да, это странно, но такова реальность. Обе команды это заслужили.

У нас есть возможности изменить ситуацию. Мы не можем просто закрыть глаза и сказать: «Одно и то же, снова и снова». Нужно менять ситуацию. Сейчас дверь очень широко открыта – попасть в состав может любой, потому что только место на поле гарантировано только двоим или троим игрокам. Парни об этом знают, я им это сказал.

Нужно бороться, это единственный выход. Нельзя выходить на поле просто в надежде, что что-то произойдет. Нужно широко открыть глаза, все прояснить и действовать. Это мы и сделаем», – сказал главный тренер « ».

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в перенесенном матче 8-го тура . Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.