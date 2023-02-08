Артур вернулся в общую группу «Ливерпуля». Хавбек восстанавливался от травмы бедра с октября

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия травмы Артур Футбол

Полузащитник «Ливерпуля» Артур завершает восстановление от мышечной травмы бедра.

Как передает Daily Mail, бразилец, арендованный у «Ювентуса», приступил к тренировкам с командой. В воскресенье он занимался с футболистами, не попавшими в стартовый состав на игру с «Вулверхэмптоном», а сегодня работал в общей группе.

За «Ливерпуль» Артур сыграл в одном матче – вышел на 77-й минуте игры с «Наполи» в Лиге чемпионов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев

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Леван Сиукаев
смотриш по прошествии времени и осознаёш закономерност кризиса и провала Барсы последных лет: с Коутиньо(кто и в Астон Вилле сидит в запасе),Артуром(кого из за его не профпригодности передают из рук в руки,лиш бы избавится) ,Ракитичем(которого приобрели скорее потому что,**раз у Реала есть хорват,тогда и нам нужно**),Гризманном(у которого главное достоинство боло в Барсе то что,он видите ли хорошо оборонялся!),и это далеко не полный список
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d.xoxlov
Ответ starikhotabich
Надеюсь у Ливерпуля есть деньги на поролон и пенопласт. Если его хорошо обмотать, может один тайм не сломается.
Если ещё при этом и на лавке этот тайм проведёт, то шансы неплохие.
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starikhotabich
Надеюсь у Ливерпуля есть деньги на поролон и пенопласт. Если его хорошо обмотать, может один тайм не сломается.
+1
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+1
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Алекс Мелкумян
Это могло бы быть шуткой, но Педри в 20 лет отыграл 139 матчей на взрослом клубном уровне, а Артур в 26 лет 207 матчей 🤔
+3
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+2
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Alex Cardo
Машина в деле, как же мы его ждали! Так победим!
+9
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+9
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Александр Анатольевич
Ну всё, прям гора с плеч. Теперь ситуация улучшиться
+9
-1
+8
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Wekil Halylow
Когда он вылетел?
+1
-2
-1
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