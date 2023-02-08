Артур вернулся в общую группу «Ливерпуля». Хавбек восстанавливался от травмы бедра с октября
Полузащитник «Ливерпуля» Артур завершает восстановление от мышечной травмы бедра.
Как передает Daily Mail, бразилец, арендованный у «Ювентуса», приступил к тренировкам с командой. В воскресенье он занимался с футболистами, не попавшими в стартовый состав на игру с «Вулверхэмптоном», а сегодня работал в общей группе.
За «Ливерпуль» Артур сыграл в одном матче – вышел на 77-й минуте игры с «Наполи» в Лиге чемпионов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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