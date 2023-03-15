Федотов о 2:2 с «Крыльями»: «Закономерный исход. Пропустили легкий гол со стандарта, и соперник перевернул игру»

Теги ЦСКА Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов считает ничью с «Крыльями Советов» закономерным исходом.

Сегодня ЦСКА сыграл вничью в гостях у «Крыльев Советов» (2:2) в первом матче 1/2 финала Фонбет Кубка России.

«Забили гол, подловили соперника на ошибке. С бровки требовали быстренько вернуться, но пропустили быстрый и легкий гол со стандарта, и соперник перевернул игру. При счете 2:1 «Крылья» начали играть в свой футбол, использовать пространство. Но мы все‑таки сравняли счет.

Дальше мы видели обоюдоострый футбол, обе команды стремились победить. У нас был момент, у соперника был момент. Думаю, то, что мы увидели на табло, – закономерный исход матча», – сказал главный тренер ЦСКА.

Также он высказался о трудностях, которые возникли по ходу игры.

«Не брали в расчет результат первого матча. Это другой турнир, и тут у «Крыльев» были свои зрители. Смотрели все их матчи и прекрасно понимаем, что во втором тайме перестали накрывать. А соперник на пространстве чувствует себя очень хорошо – у них есть футболисты, которые мгновенно используют переход из обороны в атаку.

Мы к этому готовились и в первом тайме очень хорошо с этим справлялись. Но после перерыва были моменты, когда мы устали, а соперник сделал ряд замен. Из‑за этого возникали непростые ситуации», – добавил Федотов.

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7 комментариев

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Владислав Сергиенко
Ответ Куй Бышевец
Как же он мерзкий и низкий человек
Что он тут такого сказал, что вы бросаетесь такими словами?
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madjer163
Серьезно ? Отменили чистый гол, такой пенальти только коням дают , как обычно левый отскок, молчал бы , позорище 🤮
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Andrew Petrov
правда лишь в том,что отскочили,как мяч от штанги бямммм👌
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воробей джек
Результат для ЦСКА шикарный! А "перевернутых игр" у ЦСКА полно! Боюсь с Питером будет как раз такая.
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LIBerly
ЦСКА отскочили. Бэйлу не повезло(
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Eugene88
Что ж тут закономерного? Отскочили изза нелепости одного игрока крыльев, который привез оба гола
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Куй Бышевец
Как же он мерзкий и низкий человек
+9
-6
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