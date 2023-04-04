Рюдигер может сыграть с «Барселоной», хотя тренировался индивидуально. Он пропустил матч с «Вальядолидом»
Антонио Рюдигер надеется сыграть с «Барселоной» 5 апреля
По данным Marca, в команде считают, что защитник, у которого возникли проблемы со здоровьем перед игрой с «Вальядолидом» (6:0) 2 апреля, может попасть в состав на класико в полуфинале Кубка Испании.
Сегодня немецкий футболист занимался индивидуально, но если главному тренеру Карло Анчелотти это будет необходимо, то он сможет выйти на поле в среду.
В текущем сезоне Рюдигер провел 23 игры в Ла Лиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Внес существенный вклад
Для наноталантов Гави и Педри это пока недосягаемый уровень, понимаешь
По факту
В Мадриде теряется порой вообще
А про Камавингу говорю судя по тем играм, что я видел
Давно у Реала таких слабых игроков не было