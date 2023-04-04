Рюдигер может сыграть с «Барселоной», хотя тренировался индивидуально. Он пропустил матч с «Вальядолидом»

Антонио Рюдигер надеется сыграть с «Барселоной» 5 апреля

По данным Marca, в команде считают, что защитник, у которого возникли проблемы со здоровьем перед игрой с «Вальядолидом» (6:0) 2 апреля, может попасть в состав на класико в полуфинале Кубка Испании.

Сегодня немецкий футболист занимался индивидуально, но если главному тренеру Карло Анчелотти это будет необходимо, то он сможет выйти на поле в среду.

В текущем сезоне провел 23 игры в и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.