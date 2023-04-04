Рюдигер может сыграть с «Барселоной», хотя тренировался индивидуально. Он пропустил матч с «Вальядолидом»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер надеется сыграть с «Барселоной» 5 апреля

По данным Marca, в команде считают, что защитник, у которого возникли проблемы со здоровьем перед игрой с «Вальядолидом» (6:0) 2 апреля, может попасть в состав на класико в полуфинале Кубка Испании.

Сегодня немецкий футболист занимался индивидуально, но если главному тренеру Карло Анчелотти это будет необходимо, то он сможет выйти на поле в среду.

В текущем сезоне Рюдигер провел 23 игры в Ла Лиге и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Musashi Miyamoto
У Реала все здоровы, а вот у Барселоны уже третье Класико подряд серьезнейшие потери, на этот раз Де Йонг и Кристенсен вылетели, кто еще должен сломаться у каталонцев, чтобы сливочные наконец смогли обыграть своих хозяев ?
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ДЖИН
В Мадриде он резко сдал, или свой истинный уровень показывает..
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Jan Paskel
Ответ GuruFutbola
Скорее бы увидеть, как Гави снова будет делать из игроков мчк куколдов)
а ты прошарен в порно
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GuruFutbola
Ответ ten Hag
Камавинга ЛЧ выигрывал Внес существенный вклад Для наноталантов Гави и Педри это пока недосягаемый уровень, понимаешь По факту
Азар тоже выиграл, внеся сопоставимый вклад 🤣
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ten Hag
Ответ Bazilic
Надеюсь и Камавинга не месте будет) Давно у Реала таких слабых игроков не было
Камавинга ЛЧ выигрывал
Внес существенный вклад
Для наноталантов Гави и Педри это пока недосягаемый уровень, понимаешь
По факту
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GuruFutbola
Ответ ten Hag
А как же легенда Фати?
Недавно пристрелился, если выпустят в концовке, повозит дубы😌
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ten Hag
Рюдигер в системе Тухеля хорошо смотрелся
В Мадриде теряется порой вообще
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ten Hag
Ответ GuruFutbola
Скорее бы увидеть, как Гави снова будет делать из игроков мчк куколдов)
А как же легенда Фати?
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GuruFutbola
Скорее бы увидеть, как Гави снова будет делать из игроков мчк куколдов)
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Bazilic
Ответ Кузя Гитарист
Давай замажем , что Камавинга забьет второму каталонскому
Я вообще никогда не спорю
А про Камавингу говорю судя по тем играм, что я видел
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Кузя Гитарист
Ответ Bazilic
Надеюсь и Камавинга не месте будет) Давно у Реала таких слабых игроков не было
Давай замажем , что Камавинга забьет второму каталонскому
+5
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+2
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Bazilic
Ответ GuruFutbola
Отличные новости для Маэстро Хави)
Надеюсь и Камавинга не месте будет)
Давно у Реала таких слабых игроков не было
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GuruFutbola
Отличные новости для Маэстро Хави)
+1
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