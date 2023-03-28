«Торпедо» запретило Талалаеву общаться со СМИ на тему работы в клубе («РБ Спорт»)
«Торпедо» запретило Андрею Талалаеву общаться со СМИ на тему работы в клубе.
По данным «РБ Спорт», при разрыве контракта тренер подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе в течение продолжительного времени. В том числе за счет этого пункта Талалаеву пообещали компенсацию за расторжение договора.
Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо» 22 марта. Сообщалось, что одна из причин – отказал тренеру в организации сборов в Краснодаре во время паузы на матчи сборных.
После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает последнее место, набрав 8 очков.
Вон Нагельсманн сам ни слово , а все своей девчонке из Bild сливает и полыхает аж до небес )))