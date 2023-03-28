«Торпедо» запретило Талалаеву общаться со СМИ на тему работы в клубе («РБ Спорт»)

Теги Андрей Талалаев премьер-лига Россия Торпедо Футбол

«Торпедо» запретило Андрею Талалаеву общаться со СМИ на тему работы в клубе.

По данным «РБ Спорт», при разрыве контракта тренер подписал соглашение о неразглашении в СМИ информации о работе в клубе в течение продолжительного времени. В том числе за счет этого пункта Талалаеву пообещали компенсацию за расторжение договора.

Талалаев покинул пост главного тренера «Торпедо» 22 марта. Сообщалось, что одна из причин – отказал тренеру в организации сборов в Краснодаре во время паузы на матчи сборных.

После 20 туров Мир РПЛ «Торпедо» занимает последнее место, набрав 8 очков.

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24 комментария

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Diablosax
Я правильно понимаю, что клуб запретил Талалаеву рассказывать что и как было тем же людям, за чьи деньги (налогоплательщиков) он работал? Торпедо же не частный клуб, вроде.
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a2wai
Не хотят, чтобы лишнего про распил ляпнул.
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Overkiller
Ответ nobrainnopain
Шапито джуниор
Да нет, там уже топ-уровень.
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OldRedWhite
Ответ Зелёный гопник
Талалаев балабол, только языком чешет, а тут его лишили этой возможности 😄
Это не проблема !
Вон Нагельсманн сам ни слово , а все своей девчонке из Bild сливает и полыхает аж до небес )))
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artpal
Ответ mahurat
Он и про Ахмат помалкивает.
Ну там-то понятно почему, дело не в контракте о неразглашении
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mahurat
Он и про Ахмат помалкивает.
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Sweet_blondie228
Ответ Ебздрогыч
Там видимо настолько все бездарно в управлении, что самим стыдно, если Талалаев что-нибудь скажет, проще откупиться
Это нормальная практика во многих клубах и пошла она из европейских чемпионатов. Наоборот грамотное решение, чтобы лишний шум не создавать вокруг клуба.
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инок
С таким мёртвым Торпедо, 2 раза за сезон сменившим руководство, как ни грустно это признавать, вылетело бы подавляющее большинство российских тренеров
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Valentin Kompaneytsev
Талалаев не должен разглашать секреты о успешном выступлении Торпедо в РПЛ.
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svft
Ответ Arturitto
Талалаев,если ты про работу в Торпедо что-нибудь расскажешь,мы тебе кадык вырвем.
а в случае Юрана кодыг
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svft
Талала, Талала, Талала, не могу разлюбить твой ла-ли-ла-ла!
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Arturitto
Талалаев,если ты про работу в Торпедо что-нибудь расскажешь,мы тебе кадык вырвем.
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nobrainnopain
Шапито джуниор
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Alex Qwer
Театр обсурда какой-то. Вот такой он наш профессиональный футбол.
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Jadie James
Рано или поздно вернёт кэш - и раздуплятся.
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Михо
Ответ Ебздрогыч
Там видимо настолько все бездарно в управлении, что самим стыдно, если Талалаев что-нибудь скажет, проще откупиться
Это обычная практика при увольнении, даже в топ клубах. Моур к примеру до сих пор молчит про Мю и Тоттенхэм)
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justbored
Уверен, АВТ выше маммоны, и поведает нам всё!
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Ильдар Исмагилов
Ответ Ебздрогыч
Там видимо настолько все бездарно в управлении, что самим стыдно, если Талалаев что-нибудь скажет, проще откупиться
Они просто знают , что Талалаев особо за метлой не следит)
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Максим Левицкий
Разумно, Болталаев не просто так заработал себе такое погоняло.
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ARIGAMI ARIGAMI
Изверги
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ХавиГави_Паратрупер
Ну, и смысл теперь Талалалалалалалаеву идти на Матч-ТВ? Всю малину обрубили эксперту🥺
+2
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Алексей Тарлыков
Молчание -золото, точнее компенсация
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Ебздрогыч
Там видимо настолько все бездарно в управлении, что самим стыдно, если Талалаев что-нибудь скажет, проще откупиться
+37
-5
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Зелёный гопник
Талалаев балабол, только языком чешет, а тут его лишили этой возможности 😄
+16
-5
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