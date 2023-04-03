«МЮ» начал переговоры с Фримпонгом, 1-й этап прошел успешно. Тен Хаг восхищен защитником «Байера»

Теги Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Эрик тен Хаг Джереми Фримпонг Футбол

Джереми Фримпонг может присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы начали переговоры с агентом защитника «Байера». Первый этап прошел успешно.

Утверждается, что главный тренер английской команды Эрик тен Хаг восхищается 22-летним нидерландцем, а сам футболист готов сменить клуб ближайшим летом.

В текущем сезоне Фримпонг провел 26 игр в Бундеслиге, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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36 комментариев

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SaTR
Ответ Jack Daniels
Хорош в Германии, к сожалению, не значит что будет также хорош в АПЛ последние годы тренды показывают обратное Хаверц, Вернер, Санчо, Кейта и др. не дадут соврать (Холанд за скобками, он не человек)
в Германии команды проводят значительно больше тренировок в течение сезона, по сравнению с Англией, где более насыщенный график игр (на это жаловался Клопп, говоря, что команда не успевает тренироваться между играми), отсюда, в среднем, больше времени на встраивание в игру.
Плюс в Германии команды более заточены на игру в атаке, чем в АПЛ, отсюда более высокая средняя результативность игроков - больше атак, больше открытого пространства.
В АПЛ команды чаще запираются автобусами
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Kurban Babayev
Ответ Morozov 23
Я испугался что речь про Эмануэля Фримпонга))))))
я тоже, клянусь
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SaTR
26 матчей: 8 голов, 6 голевых передач.
Защитник...
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WelcomeBackPURE
Статистика у него топовая
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AlexDeLarge
При здоровом Каземиро - это будет топовейший трансфер

При полузащите Мактомини+ктоугодно - это будет боль, похлеще Трента
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ostermanius daniel
Вообще не поймёшь эти трансферы, какие ещё фримпонгы пимпонгы, развивайте основну и сыгранность игроков, а не покупайте ненужных игроков которые убьют команду.
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Миндовг
Ответ Jack Daniels
Хорош в Германии, к сожалению, не значит что будет также хорош в АПЛ последние годы тренды показывают обратное Хаверц, Вернер, Санчо, Кейта и др. не дадут соврать (Холанд за скобками, он не человек)
А Холланд, Де Брюйне, Гюндоган, Сон, Фирмино , Обамеянг откуда пришли? Я бы посметрел на эту сборную игроков из бундеслиги против английских бревен Макотоминеев, Ван Биссак, Чемберленов.
И что ты от тех игроков хотел? Хавертца в нападение физрук запихнул. Санчо тоже в мертвый МЮ попал. Вернер в мертвом Челси, где ни один нападающий не заиграл
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Илья Лисицкий
Ответ Адлет Амангельдин
а Диаби?
а что в Диаби хорошего, обычный средний игрок Бундеслиги линии атаки. Запарывает кучу моментов , так и не научился играть нормально в пас.
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Thomas Sorensen
Лысый, как типичный шарлатан, самоутверждается в коллективе за счет того, что набирает диаспору своих соотечественников. Это ведет только к дисбалансу, разделению на группировки в раздевалке и ухудшению результатов. Потом следующему тренеру приходится разгребать эти авгиевы конюшни, что провоцирует кризис на несколько лет вперед. Я бы такому как Тен Хаг даже мячи разносить на тренировках не доверил бы. Типичный закомплексованный деревенский физкультурник.
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Антибаскет Поповича
Игроки в фэнтези по Бундесу тоже им восхищены.
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Алексей Максимов
Далота на трансфер!!!!!!!!!
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Azamat Kaz
Ответ Joker17
На фоне Далота любой паспорт восхищает
Ой и не говори, вчера увидел стартовый состав, и охренел, выпускать далота держать сенмаксимена, ну идея так себе, хотя нам с дивана виднее 😁
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Сеиль Алмабек
Ответ Jack Daniels
Хорош в Германии, к сожалению, не значит что будет также хорош в АПЛ последние годы тренды показывают обратное Хаверц, Вернер, Санчо, Кейта и др. не дадут соврать (Холанд за скобками, он не человек)
🤣👍
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Алексей Максимов
Фримпонг - отличное усиление
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red hikkikomori
Ответ Любезный Коссутий
было бы отличным усилением, а Далота на трансфер
беда в том что сегодня на the athletic писали что с Далотом обсуждают новый контракт, а по Бисссаке готовы выслушать предложения
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Владимир Кузнецов
Ответ Jack Daniels
Хорош в Германии, к сожалению, не значит что будет также хорош в АПЛ последние годы тренды показывают обратное Хаверц, Вернер, Санчо, Кейта и др. не дадут соврать (Холанд за скобками, он не человек)
Даже Нельсон там около топом был в аренде в Хоффенхайме🥲
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Любезный Коссутий
было бы отличным усилением, а Далота на трансфер
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Любезный Коссутий
Ответ Алексей Максимов
Комментарий удален пользователем
торговое? чего?
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Леонид Ботвинник
Вполне себе закрыли бы правый фланг - Фримпонг и Биссака на ротацию. Даллот ? Вообще нет.
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Итачи Учиха
Ответ Илья Лисицкий
единственный нормальный чернокожий топовый игрок в составе, который всегда стабильно неплох и пашет по полной, это явная потеря для Байера будет.
Таа, Диаби?
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Jack Daniels
Ответ Elik1989
В Германии он хорош, да и Тен Хаг не равнодушен к игрокам с Голландскими корнями.
Хорош в Германии, к сожалению, не значит что будет также хорош в АПЛ

последние годы тренды показывают обратное
Хаверц, Вернер, Санчо, Кейта и др. не дадут соврать

(Холанд за скобками, он не человек)
+7
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+4
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Адлет Амангельдин
Ответ Илья Лисицкий
единственный нормальный чернокожий топовый игрок в составе, который всегда стабильно неплох и пашет по полной, это явная потеря для Байера будет.
а Диаби?
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Алексей Максимов
Комментарий удален пользователем
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Joker17
Ответ Today I feel Qatari
Тен Хаг: видит нидерландский паспорт Тен Хаг: восхищен
На фоне Далота любой паспорт восхищает
+25
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+25
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fellx
Следующему тренеру снова придётся разгребать состав МЮ, теперь уже от недерландского неликвида
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-6
-6
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