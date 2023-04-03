Джереми Фримпонг может присоединиться к «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы начали переговоры с агентом защитника « ». Первый этап прошел успешно.

Утверждается, что главный тренер английской команды тен Хаг восхищается 22-летним нидерландцем, а сам футболист готов сменить клуб ближайшим летом.

В текущем сезоне провел 26 игр в Бундеслиге, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.