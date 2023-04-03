«МЮ» начал переговоры с Фримпонгом, 1-й этап прошел успешно. Тен Хаг восхищен защитником «Байера»
Джереми Фримпонг может присоединиться к «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы начали переговоры с агентом защитника «Байера». Первый этап прошел успешно.
Утверждается, что главный тренер английской команды Эрик тен Хаг восхищается 22-летним нидерландцем, а сам футболист готов сменить клуб ближайшим летом.
В текущем сезоне Фримпонг провел 26 игр в Бундеслиге, забив 8 голов и отдав 6 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Плюс в Германии команды более заточены на игру в атаке, чем в АПЛ, отсюда более высокая средняя результативность игроков - больше атак, больше открытого пространства.
В АПЛ команды чаще запираются автобусами
Защитник...
При полузащите Мактомини+ктоугодно - это будет боль, похлеще Трента
И что ты от тех игроков хотел? Хавертца в нападение физрук запихнул. Санчо тоже в мертвый МЮ попал. Вернер в мертвом Челси, где ни один нападающий не заиграл
последние годы тренды показывают обратное
Хаверц, Вернер, Санчо, Кейта и др. не дадут соврать
(Холанд за скобками, он не человек)