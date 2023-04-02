Эрик тен Хаг: «Неприятно говорить, но «Ньюкасл» был лучше «МЮ». Он сильнее хотел выиграть и добился своего»
Эрик тен Хаг нехваткой воли к победе объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла».
«Мне неприятно об этом говорить, но соперник сегодня был лучше, особенно в плане решительности, страсти, желания. Он сильнее хотел выиграть и добился своего.
Мы создавали моменты, но нужно идти вперед так же решительно, как и они. Мы были недостаточно хороши и оставляли для них слишком много возможностей. Надо быть голодными и отдавать на поле все силы.
Наша игра в атаке была недостаточно хороша. Не хочу выделять кого-то одного, дело во всей команде.
Мы были недовольны тем, что в полузащите действовали слишком высоко и позволяли их центральным защитникам без труда ходить вперед. Нужно было играть немного глубже. В связи с этим были сделаны замены. Также нужно было добавить энергичности.
Нам надо смириться с этой неудачей и вынести из нее урок. Мы уже возвращались на победный путь после игры с «Ливерпулем», так что я не переживаю. Я верю в команду. Мы вернемся», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.
«МЮ» 3 матча не выигрывает в АПЛ – впервые за сезон. У него 2 поражения и ничья, общий счет – 0:9
Челси есть великий чемпион Энцо (который, кстати, крайне хорош), который прекрасно заменяет Канте - или я ошибаюсь?
плюс у 7хага был каземиро, маскировавший этого гения, а у поттера канте только поправился)
(с) Фанаты Маню
Поставь сейчас в МЮ сразу : Анчелотти, Клопа, Гварлиолу, все равно результат будет такой же, потому, что когда у "руля" клуба нефутбольные люди, а просто бизнесмены, то у клуба нет шансов