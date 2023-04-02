Эрик тен Хаг: «Неприятно говорить, но «Ньюкасл» был лучше «МЮ». Он сильнее хотел выиграть и добился своего»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг нехваткой воли к победе объяснил поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла».

«Мне неприятно об этом говорить, но соперник сегодня был лучше, особенно в плане решительности, страсти, желания. Он сильнее хотел выиграть и добился своего.

Мы создавали моменты, но нужно идти вперед так же решительно, как и они. Мы были недостаточно хороши и оставляли для них слишком много возможностей. Надо быть голодными и отдавать на поле все силы.

Наша игра в атаке была недостаточно хороша. Не хочу выделять кого-то одного, дело во всей команде.

Мы были недовольны тем, что в полузащите действовали слишком высоко и позволяли их центральным защитникам без труда ходить вперед. Нужно было играть немного глубже. В связи с этим были сделаны замены. Также нужно было добавить энергичности.

Нам надо смириться с этой неудачей и вынести из нее урок. Мы уже возвращались на победный путь после игры с «Ливерпулем», так что я не переживаю. Я верю в команду. Мы вернемся», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.

«МЮ» 3 матча не выигрывает в АПЛ – впервые за сезон. У него 2 поражения и ничья, общий счет – 0:9

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51 комментарий

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Тюменский медвежонок
Ответ #SharkTeam
Рэшфорд уже сдулся? Вот ведь недавно оды пели какой неистовый топарь
ему оды поют те кто вообще игры Манчестер Юнайтед не смотрит, Рэшфорд как был всю жизнь бревном который не умеет поднимать голову, так и остается, он как реализовывал лишь 1 момент из 5, так и усердно продолжает это делать, разница лишь в том что в этом сезоне немного "удачи" поднял и порой шальные залетают, через рикошеты и т.д.
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Лёха Жданчик
Ответ #SharkTeam
Рэшфорд уже сдулся? Вот ведь недавно оды пели какой неистовый топарь
я не люблю Решфорда и считаю его абсолютно безталантливым и переоцененным игроком.....так что мой хейт в его сторону уже 4года одинаковый...
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<~Inter~>
Рэшфорд далёк от стабильности. 2.5 месяца поиграл на уровне лучшего игрока мира, а потом даже перестал тянуть уровень претендента на АПЛ
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Лёха Жданчик
Ответ Саша Белый
Антони создавал моменты? Единственно полезное действие - пас пяткой на Далота. 2 удара для галочки и куча замедленных атак
Хорошо ....что сделал Решфорд в этом матче?
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Саша Белый
Ответ Лёха Жданчик
ТенХагу видимо стоит тоже отдохнуть тк убрать Энтони который создавал моменты и оставить мертвого Решфорда это ужасный ход
Антони создавал моменты? Единственно полезное действие - пас пяткой на Далота. 2 удара для галочки и куча замедленных атак
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
ох, епт, уже 11! ну это я отстал, признаю. Челси есть великий чемпион Энцо (который, кстати, крайне хорош), который прекрасно заменяет Канте - или я ошибаюсь?
с каких пор энцо чистый опорник-разрушитель??
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Wekil Halylow
Ответ Вадим Слуцкий
4 турнира: Кубок Англии, Кубок Лиги (не так давно кончился, слава Богу), Лига Европы + АПЛ. Вот "Арсенал" ведёт себя разумно: Артета ставил везде полуторный состав и вовремя отовсюду вылетел - а Тен Хаг, очевидно, решил выиграть всё. И даже ротации нет. В результате команда просто устала. Кончился бензин.
Артета > 7Хаг
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Today I feel Qatari
Пишут Поттера уволили, Нагельсманн походу уплывает в Челси, а МЮ так и обречен страдать с этим лысым недошарлатаном
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Промах Мораты
Ответ sintenced
У Ньюкасла и исполнители лучше на многих позициях. Когда у одной команды в центре нападения выходит Исак, а у другой - Вегхорст, то как бы понятно, кто фаворит.
так не надо было Вегхорста покупать
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
так и поттер не на 10ом, если что) плюс у 7хага был каземиро, маскировавший этого гения, а у поттера канте только поправился)
ох, епт, уже 11! ну это я отстал, признаю.
Челси есть великий чемпион Энцо (который, кстати, крайне хорош), который прекрасно заменяет Канте - или я ошибаюсь?
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Decard Show
У игроков мю сильно отсутствует дух побидителя! Всякие Бруно и Де Хеа на своих карьере ни разу не победили большие турниры! Они не воины! В прошлом сезоне величайший рыцарь Португалец7 тащил как мог этого недоразумение за счет чемпионского характера и опыта! В этом сезоне их тащит многократный победитель ЛЧ-мадридский отважный воин Каземиро!
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Konstantin Meerov
Ответ Chuha-Motibg
После Ливерпуля вернулись на победный путь. 26-й тур: 0:7 от Ливерпуля; 27-й тур: 0:0 с Сотоном; 28-й пропускади; 29-ый влетели НЮ. О каком победном пути говорит этот сумасшедший?
две победы над Бетисом и победа над Фулхэмом или этого не было?
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#SharkTeam
Ответ Лёха Жданчик
ТенХагу видимо стоит тоже отдохнуть тк убрать Энтони который создавал моменты и оставить мертвого Решфорда это ужасный ход
Рэшфорд уже сдулся? Вот ведь недавно оды пели какой неистовый топарь
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hedgehog111
Ответ Роман
Ещё недавно кричали, что МЮ за чемпионство борется... А сейчас в топ-4 бы удержаться.
👍🤣
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QWertY
Ответ Любезный Коссутий
он лучше Поттера - он не на 10 месте
Наш Гарри на 11м, брат, но это не его вина. Он не волшебник, чтобы бороться за ЛЧ со всяким сбродом по типу Мадуэке, Мудрика, Фофаны и Джеймса☝🏻
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DolJun
Ответ Любезный Коссутий
он лучше Поттера - он не на 10 месте
так и поттер не на 10ом, если что)
плюс у 7хага был каземиро, маскировавший этого гения, а у поттера канте только поправился)
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Амин Чич
Перетащить Бекхэма в руководители ( владелец ) клуба, тогда ситуация измениться кардинально!
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Любезный Коссутий
да, МЮ проиграл полностью по делу - сороки были очень сильны в домашнем матче. реванш, за поражение в финале КЛ, не заставил себя долго ждать. и самое лучшее, что сейчас может сделать команда - забыть о сегодняшней игре, и сосредоточиться на следующей, которую надо однозначно выигрывать. даже без Каземиро.
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Nickolay Lyskov
"Нужно было играть немного глубже. В связи с этим были сделаны замены." - это стало понятно к 62 минуте? Для этого выпустили Марса и Санчо вместо Антони и Вегорста, которые играли "слишком высоко"? Или на 83-й минуте, а до этого не понятно было? И Варан с Личей, два ЦЗ, слишком высоко играли в полузащите почти полный матч? Единственная замена по такому описанию: Фред вместо Мактомини, но 83 минуты ничего с этим не делать?
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Роман
Ответ Chuha-Motibg
После Ливерпуля вернулись на победный путь. 26-й тур: 0:7 от Ливерпуля; 27-й тур: 0:0 с Сотоном; 28-й пропускади; 29-ый влетели НЮ. О каком победном пути говорит этот сумасшедший?
Не переживай, МЮ попадет на победный путь.

(с) Фанаты Маню
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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
7 хаг это какая-то голландская версия поттера?
он лучше Поттера - он не на 10 месте
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Chuha-Motibg
После Ливерпуля вернулись на победный путь. 26-й тур: 0:7 от Ливерпуля; 27-й тур: 0:0 с Сотоном; 28-й пропускади; 29-ый влетели НЮ. О каком победном пути говорит этот сумасшедший?
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Вовито Бомбито
Ответ Роман
Ещё недавно кричали, что МЮ за чемпионство борется... А сейчас в топ-4 бы удержаться.
Но,если в лч не попадем,шансы на хорошие трансферы упадут пздц
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Амин Чич
У вас каждый второй тренер физрук!
Поставь сейчас в МЮ сразу : Анчелотти, Клопа, Гварлиолу, все равно результат будет такой же, потому, что когда у "руля" клуба нефутбольные люди, а просто бизнесмены, то у клуба нет шансов
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Direct free kick
Неприятно говорить, но Ф. Де Бур не сильно хуже 7хага
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