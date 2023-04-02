Эрик тен Хаг: «Неприятно говорить, но «Ньюкасл» был лучше «МЮ». Он сильнее хотел выиграть и добился своего»

тен Хаг нехваткой воли к победе объяснил поражение « » от « ».

«Мне неприятно об этом говорить, но соперник сегодня был лучше, особенно в плане решительности, страсти, желания. Он сильнее хотел выиграть и добился своего.

Мы создавали моменты, но нужно идти вперед так же решительно, как и они. Мы были недостаточно хороши и оставляли для них слишком много возможностей. Надо быть голодными и отдавать на поле все силы.

Наша игра в атаке была недостаточно хороша. Не хочу выделять кого-то одного, дело во всей команде.

Мы были недовольны тем, что в полузащите действовали слишком высоко и позволяли их центральным защитникам без труда ходить вперед. Нужно было играть немного глубже. В связи с этим были сделаны замены. Также нужно было добавить энергичности.

Нам надо смириться с этой неудачей и вынести из нее урок. Мы уже возвращались на победный путь после игры с «Ливерпулем», так что я не переживаю. Я верю в команду. Мы вернемся», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.

«МЮ» 3 матча не выигрывает в АПЛ – впервые за сезон. У него 2 поражения и ничья, общий счет – 0:9