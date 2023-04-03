Поттер отказался возглавить «Лестер». Он хочет взять паузу после увольнения из «Челси» (Talksport)

Грэм Поттер хочет отдохнуть после увольнения из «Челси»

Англичанин отказался от предложения возглавить « », сообщает Talksport. Он намерен взять паузу.

«Челси» отправил Поттера в отставку 2 апреля – спустя почти 7 месяцев после назначения. «Лисы» в тот же день расторгли контракт с .

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды