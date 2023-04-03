Поттер отказался возглавить «Лестер». Он хочет взять паузу после увольнения из «Челси» (Talksport)
Грэм Поттер хочет отдохнуть после увольнения из «Челси»
Англичанин отказался от предложения возглавить «Лестер», сообщает Talksport. Он намерен взять паузу.
«Челси» отправил Поттера в отставку 2 апреля – спустя почти 7 месяцев после назначения. «Лисы» в тот же день расторгли контракт с Бренданом Роджерсом.
Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды
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