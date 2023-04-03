Поттер отказался возглавить «Лестер». Он хочет взять паузу после увольнения из «Челси» (Talksport)

Теги Челси премьер-лига Англия Лестер Брендан Роджерс Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер хочет отдохнуть после увольнения из «Челси»

Англичанин отказался от предложения возглавить «Лестер», сообщает Talksport. Он намерен взять паузу.

«Челси» отправил Поттера в отставку 2 апреля – спустя почти 7 месяцев после назначения. «Лисы» в тот же день расторгли контракт с Бренданом Роджерсом.

Поттера можно было уволить и раньше, но главная проблема – Боули. Кажется, в «Челси» принцип пирамиды

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17 комментариев

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dojdina
из Грифиндора в Пуфендуй, конечно отказался
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Арман Мартиросян
Жаль. Тренер то хороший, а Лисам нужен такой человек. Очень плохо будет, если они вылетят. Варди должен закончить в АПЛ.
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Николай Васильков
Ответ Joel Campbell
60 лямов за полгода на бенче ,какой нафиг футбол ?
Можно в принципе больше не работать.
+2
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TinTin
Я так понимаю челси лигу чемпионов возьмет опять?
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градус ненависти
Какой Лестер, он сейчас рассматривает какой остров на карибах возглавить
+2
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Pitkin
Поттер: «Какой к чёрту Лестер? Мне бабки жмут ляжку».
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Jaeckin
Поттеру надо пойти в Эвертон!
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Дмитрий Гудков
Должен изучить рынок инвестиций пока что
+4
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Forte Live
Заработал порядочно. Вернись в Йорк. Будет красивая футбольная история. Подними клуб!
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WebZ
Самое время закончить с футболом ))))
+2
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B@SS
Ответ savik-A.M.
Поттер пока в раздумье что делать с таким свалившимся баблом , ему не до футбола
выходное пособие? )
+2
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сервисник
Устал) ну артист
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oka79410
Ответ Ебздрогыч
Они там в Англии угробить мужика решили? Сначала колоссальное давление в Челси, потом сразу вылетающий Лестер?
Человек счастлив. Такой неустойке даже Моуриньо бы позавидовал. Грех не взять паузу)
+18
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+18
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Joel Campbell
60 лямов за полгода на бенче ,какой нафиг футбол ?
+15
0
+15
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savik-A.M.
Поттер пока в раздумье что делать с таким свалившимся баблом , ему не до футбола
+32
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+32
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si40w
Устал творить магию
+4
-1
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Ебздрогыч
Они там в Англии угробить мужика решили? Сначала колоссальное давление в Челси, потом сразу вылетающий Лестер?
+5
0
+5
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