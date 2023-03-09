Экс-капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован за нападение на судью. Аль-Салех пнул арбитра и плюнул в него

Теги дисквалификации происшествия судьи Сборная Сирии по футболу BBC Футбол

Экс-капитан сборной Сирии Ахмед Аль-Салех пожизненно отстранен от футбола.

33-летний защитник «Аль-Джейша» был удален с поля во время матча чемпионата страны против «Аль-Ватбы» в прошлую пятницу.

Сообщается, что после того, как Аль-Салеху показали красную карточку, он пнул судью и плюнул в него. Игрока пришлось успокаивать футболистам обеих команд. Кроме того, в раздевалке после матча защитник продолжал оскорблять судью.

Футбольная ассоциация Сирии приняла решение пожизненно отстранить Аль-Салеха от футбола, а также оштрафовала игрока и клуб. Сообщается, что решение дисциплинарного комитета не может быть обжаловано.

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2 комментария

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Gestor_36
Ответ Peter Parker
А вот и помощник для нового гендиректора Сатурна
хорошая банда подбирается))
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Peter Parker
А вот и помощник для нового гендиректора Сатурна
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