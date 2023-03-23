В Египте судья не засчитал гол, посмотрев повтор с телефона болельщика. Его дисквалифицировали на неопределенный срок

Теги дисквалификации происшествия судьи болельщики высшая лига Египет Сборная Египта по футболу видеоповторы Суэц Цемент Футбол

В Египте судью дисквалифицировали за просмотр повтора эпизода с телефона болельщика.

Инцидент произошел по время матча 2-го египетского дивизиона между «Суэцем» и «Аль-Насром».

Главный арбитр матча Мохаммед Фарук сомневался , что засчитал гол «Аль-Насра» по правилам, так как игроки «Суэца» посчитали, что в голевом эпизоде один из игроков соперника сыграл рукой.

Поскольку система ВАР на матчах 2-го дивизиона отсутствует, для просмотра повтора эпизода арбитр использовал видеозапись с телефона одного из болельщиков. В итоге гол не был засчитан.

Арбитру пришлось покидать стадион под охраной полиции, а представители «Аль-Насра» угрожали подать на Фарука в суд за нарушение регламента.

Египетская футбольная ассоциация приняла решение отстранить Фарука и всю судейскую бригаду матча на неопределенный срок.

Египетский судья посмотрел повтор на смартфоне – альтернатива ВАР! Правда, теперь забанен

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20 комментариев

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Hitgoe Himgob
Я из Ульяновска, нам в Первой лиге также надо. Смысл деньги тратить на ВАР и фан уйди? тут у болелы взял телефон посмотрел оффсайд, тут у другого взял посмотрел кто банан кинул. Все прозрачно
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Jason Bourne
iVAR
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RashNomadKazakh
Ответ Юрий Кечко
Кукуляк не назначил пенальти в ворота Зенита посмотрев на лицо Миллера
Не знаю контекста, но очень смешно🤣😀👏🏻👏🏻👏🏻
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Дмитрий
Ответ Юрий Кечко
Кукуляк не назначил пенальти в ворота Зенита посмотрев на лицо Миллера
На лицо Миллера на заставке своего телефона.
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Сергей Жарковский
Вот если бы в РПЛ судья с болельщиком посоветовался?! И ВАР не нужен 🤣
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Максим Прокофьев
Тоесть он год то не засчитал так как игра рукой была, за чтож отстранили? За смекалку и смелость?
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Vacuumka
а ловко ты это придумал
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Kanan Jarrus
Ответ Юрий Кечко
Кукуляк не назначил пенальти в ворота Зенита посмотрев на лицо Миллера
ору.
при этом его премировали, а не дисквалифицировали.
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Кирилл.С-Пб
Красавчик!)
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spiritbreacker
Получается, на видео он увидел, что гол не должен быть засчитан и принял правильное решение, а его за это наказали)
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Max Payne
Невероятно!
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xa-xa
Ну у нас ещё не всё потеряно, как оказываются..
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damondiamond
ну посмотрел и посмотрел, нашим вообще по боку бывает даже в монитор посмотреть
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Temirlahn
Барселона интересуется, а можно ли ему работать в Ла Лиге
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Maksat Nurgaliev
вспомнил кубок конфедерации 2010. Вроде бы Бразилия играла с Египтом. И там резервный арбитр посмотрев повтор с монитора стадиона подсказал что гол бразильцев забит по правилам. Тогда это ситуация вызвал резонанс
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Алексей Ненахов
У нас в Санкт-Петербурге есть тоже такой Ал-Насра
+13
-3
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Юрий Кечко
Кукуляк не назначил пенальти в ворота Зенита посмотрев на лицо Миллера
+74
-6
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Tpy6kaMerlina
Эпично
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Максим Кутузов
Аль-Наср Египта
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Ебздрогыч
Его дисквалифицировали на неопределенный срок, потому что болельщик показал видео с другого матча
+46
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