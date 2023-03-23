В Египте судья не засчитал гол, посмотрев повтор с телефона болельщика. Его дисквалифицировали на неопределенный срок
В Египте судью дисквалифицировали за просмотр повтора эпизода с телефона болельщика.
Инцидент произошел по время матча 2-го египетского дивизиона между «Суэцем» и «Аль-Насром».
Главный арбитр матча Мохаммед Фарук сомневался , что засчитал гол «Аль-Насра» по правилам, так как игроки «Суэца» посчитали, что в голевом эпизоде один из игроков соперника сыграл рукой.
Поскольку система ВАР на матчах 2-го дивизиона отсутствует, для просмотра повтора эпизода арбитр использовал видеозапись с телефона одного из болельщиков. В итоге гол не был засчитан.
Арбитру пришлось покидать стадион под охраной полиции, а представители «Аль-Насра» угрожали подать на Фарука в суд за нарушение регламента.
Египетская футбольная ассоциация приняла решение отстранить Фарука и всю судейскую бригаду матча на неопределенный срок.
Египетский судья посмотрел повтор на смартфоне – альтернатива ВАР! Правда, теперь забанен
при этом его премировали, а не дисквалифицировали.