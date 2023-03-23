В Египте судья не засчитал гол, посмотрев повтор с телефона болельщика. Его дисквалифицировали на неопределенный срок

В Египте судью дисквалифицировали за просмотр повтора эпизода с телефона болельщика.

Инцидент произошел по время матча 2-го египетского дивизиона между «Суэцем» и «Аль-Насром».

Главный арбитр матча Мохаммед Фарук сомневался , что засчитал гол «Аль-Насра» по правилам, так как игроки «Суэца» посчитали, что в голевом эпизоде один из игроков соперника сыграл рукой.

Поскольку система ВАР на матчах 2-го дивизиона отсутствует, для просмотра повтора эпизода арбитр использовал видеозапись с телефона одного из болельщиков. В итоге гол не был засчитан.

Арбитру пришлось покидать стадион под охраной полиции, а представители «Аль-Насра» угрожали подать на Фарука в суд за нарушение регламента.

Египетская футбольная ассоциация приняла решение отстранить Фарука и всю судейскую бригаду матча на неопределенный срок.

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