«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Команда стала только хуже». Силкин о бело-голубых

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин недоволен игрой «Динамо» при Славише Йокановиче

В 21-м туре Мир «Динамо» уступило « » (0:2), играя в большинстве с 25-й минуты после удаления Сослана Джанаева.

«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Тренер ничего не показывает, при Йокановиче команда стала только хуже, нет прогресса.

Сейчас они не играют в свой футбол, который был при предыдущем тренере, сейчас не понятно вообще ничего.

«Динамо» в этом сезоне много раз упускало победы, когда делать этого не нужно было. Я считаю, что это недоработка со стороны тренера.

Нужно ли его увольнять? Не знаю, что творится там внутри. Нужно задать вопрос руководству. Но у меня такое чувство, что футболисты играют с неохотой», – сказал Силкин.

« » располагается на 4-м месте турнирной таблицы, набрав 35 очков.