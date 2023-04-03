«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Команда стала только хуже». Силкин о бело-голубых
Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин недоволен игрой «Динамо» при Славише Йокановиче
В 21-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Сочи» (0:2), играя в большинстве с 25-й минуты после удаления Сослана Джанаева.
«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Тренер ничего не показывает, при Йокановиче команда стала только хуже, нет прогресса.
Сейчас они не играют в свой футбол, который был при предыдущем тренере, сейчас не понятно вообще ничего.
«Динамо» в этом сезоне много раз упускало победы, когда делать этого не нужно было. Я считаю, что это недоработка со стороны тренера.
Нужно ли его увольнять? Не знаю, что творится там внутри. Нужно задать вопрос руководству. Но у меня такое чувство, что футболисты играют с неохотой», – сказал Силкин.
«Динамо» располагается на 4-м месте турнирной таблицы, набрав 35 очков.
Только вот я забыл после кого он тренировать стал ,
И у Краснодара мне тоже черненькие нравится и пришедшие сейчас леги
Я кароче антирасист прям походу
Я вот не понимаю во что играет Ростов и сборная,но это другая история
Команда бьётся не по детски, стадион битком.
Вернуть бы его...
А Йоку похоже некоторые ребята просто сливают, да ещё и Федю по 58 статье отстранили. Указ 7×8 пришили за академию))