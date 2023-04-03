«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Команда стала только хуже». Силкин о бело-голубых

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Силкин Славиша Йоканович Футбол

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин недоволен игрой «Динамо» при Славише Йокановиче

В 21-м туре Мир РПЛ «Динамо» уступило «Сочи» (0:2), играя в большинстве с 25-й минуты после удаления Сослана Джанаева.

«Не понимаю, во что играет «Динамо» при Йокановиче. Тренер ничего не показывает, при Йокановиче команда стала только хуже, нет прогресса.

Сейчас они не играют в свой футбол, который был при предыдущем тренере, сейчас не понятно вообще ничего.

«Динамо» в этом сезоне много раз упускало победы, когда делать этого не нужно было. Я считаю, что это недоработка со стороны тренера.

Нужно ли его увольнять? Не знаю, что творится там внутри. Нужно задать вопрос руководству. Но у меня такое чувство, что футболисты играют с неохотой», – сказал Силкин.

«Динамо» располагается на 4-м месте турнирной таблицы, набрав 35 очков.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Кеша
Силкин явно читает мои комментарии на спортсе ))). Шутка, конечно. Но при Силкине Динамо было играющей командой .
Ровно до того момента как багаж не кончился и он сам сборы не провёл , и превратились в тыкву
Только вот я забыл после кого он тренировать стал ,
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Дмитрий9779
Задним умом все мастера чихвостить.А что у него состав прям лигочемпионский?Обыграли Зенит в Питере,отдали много сил...с Сочи не хватило...На 100-летие кубок если завоюют то норм будет. Я вот не понимаю во что играет Ростов и сборная,но это другая история
Ну состав у него в топ 3 наверно хз, сильне Цска ,посильнее чем молодняк Спартака , но если виртуально брать Спартак с их всех угольками тогда у Спартака сильнее
И у Краснодара мне тоже черненькие нравится и пришедшие сейчас леги
Я кароче антирасист прям походу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Задним умом все мастера чихвостить.А что у него состав прям лигочемпионский?Обыграли Зенит в Питере,отдали много сил...с Сочи не хватило...На 100-летие кубок если завоюют то норм будет.
Я вот не понимаю во что играет Ростов и сборная,но это другая история
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Силкин явно читает мои комментарии на спортсе ))). Шутка, конечно. Но при Силкине Динамо было играющей командой .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pertinax Gandi
Говорят, там контракт по схеме 1+1+1. Так что увольнять не будут, но и продлевать тоже. Разве что он кубок выиграет, что маловероятно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doronya
Самое фиговое во всей этой истории, что они ещё каким чудом умудряются в 4ке идти и формальных признаков для увольнения не много. Хотя футбол в Динамо закончился уже как год назад…последние ~ 10 игр со Шварцем и сейчас с Йокановичем можно только на phb выкладывать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
после зимней паузы половина команд сейчас плывут и Динамо в их числе,нет интриги нет стимула в ЧР,остаётся кубок там "Д" имеет хорошие шансы на финал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Чернецов
Слежу за Шварцем в Бундеслиге.
Команда бьётся не по детски, стадион битком.
Вернуть бы его...
А Йоку похоже некоторые ребята просто сливают, да ещё и Федю по 58 статье отстранили. Указ 7×8 пришили за академию))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
даже, уже Силкин обратил внимание, что Йоканович тренер ни о чем и его сливать надо....но и самого Силкина нам тоже не надо..
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий