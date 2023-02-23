Прокуратура расследует подозрительные трансферные сделки «Юве» с «Аталантой» и «Удинезе». Туринцы использовали эти клубы «как банки», чтобы улучшить финотчетность

Теги Удинезе Аталанта Ювентус серия А Италия бизнес происшествия Маттиа Кальдара Федерико Маттьелло Роландо Мандрагора Симоне Мураторе Кристиан Ромеро деньги Футбол

Прокуратура Турина расследует сделки «Ювентуса» с «Аталантой» и «Удинезе».

Как сообщает La Repubblica, прокуратура обнаружила доказательства того, что «Ювентус» использовал эти клубы «как банки», чтобы добиваться нужных цифр в  финансовой отчетности. Были найдены секретные соглашения, не зарегистрированные в Серии А.

В частности, подозрения вызвал трансфер Роландо Мандрагоры, которого «Ювентус» приобрел в январе 2016 года за 9 млн евро. После аренд в «Пескару» и «Кротоне» полузащитник был продан в «Удинезе» за 20 млн евро в 2018 году, что в тот отчетный период позволило «Юве» получить прирост капитала в 13,7 млн евро.

Однако спустя два года «бьянконери» вновь подписали контракт с Мандрагорой, заплатив 10 млн евро и еще 6 млн евро в виде бонусов. Мандрагора, который сейчас выступает за «Фиорентину», его отец (являющийся агентом игрока), вице-президент «Удинезе» Стефано Кампочча и бывший директор «Юве» Маурицио Ломбардо будут допрошены как свидетели.

Также планируется расследовать 4 подозрительные сдлеки «Ювентуса» с «Аталантой» на общую сумму 14,5 млн евро, которые, как сообщается, не были указаны в финансовой отчетности. Речь идет об обязательстве выкупа трансферов Федерико Маттьелло (4 млн евро), Симоне Мураторе (4 млн евро), Маттиа Кальдары (3,5 млн евро) и Кристиана Ромеро (3 млн евро).

Предварительное слушание по делу намечено на 27 марта.

«Ювентус» наказали за то, что делают все. Это несправедливо, но логично

Что мутил «Ювентус»? Почему «Челси» не накажут за закупку на 500 млн? Объясняем всю магию учета трансферов!

49 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dovmont
Поясните в чем незаконность схемы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самец Верон
Ответ Алексей Муравьёв
Наивный ты, если откроют расследование против самое УЕФА, там атас че будет, одни только приплаты от шейхов, чего стоят! и ФФП их пустышка для отвода глаз!
Зачем вы всегда передергиваете? Как в детском садике. В данном конкретном случае речь идет о Ювентусе, а не об УЕФА. Будет про УЕФА - обсудим УЕФА. Лишь бы на кого-то спихнуть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ислам Гасанов
Ответ sebastian1410
Это не заработок. Это рисование бухгалтерских отчетностей для скрытия убытков с целью чтобы соответствовать ФФП. В случае Юве есть отягчающее обстоятельство - Юве публичная компания, которая котируется на фондовой бирже. Рисованные отчетности могут посчитать как манипулированием котировками акций клуба, сокрытие убытков от инвесторов/акционеров клуба.
А где доказательства что это обман и это липовые якобы отчётности. Ведь по сути все это молодые игроки которые есть в списке и это нормальное явление когда молодого игрока который не проходит в основу продают и зарабатывают на этом деньги так делают абсолютно ВСЕ клубы мира. Ведь так можно докопаться до любого клуба это же бред. И заметь что Юве не только зарабатывает на этом,но и теряет к примеру тот же самый Ромеро которого продали за 3 ляма, затем Аталанта наварилась на нем продав за 50 лямов. Так что это не всегда плюсы и это нормальное явление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бродяга-симпатяга
Ответ Алексей Муравьёв
Да это УЕФА спецом топят Юве, щас вот против Барсы чушь какую-то левую вытащили про Негрейру, учитывая что он даже не решал каких судий на матчи ставить и тд, обычная аналитика, как бы Реал не попал дальше, как раз топят 3 оставшихся клуба, которые не отказались от Суперлиги!!!
Каким образом УЕФА влияет на итальянское правосудие? Там скорее саму УЕФА за компанию закопают если повезет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Прокофьев
Ответ Ислам Гасанов
Юве крутится как может пытаясь заработать деньги, что поделать если у них нету рычагов и арабских шейхов. И надо же заработали благодаря этим якобы схемам Аж 14,5 млн евро. М-да уж какой опасный преступник
А это мало?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Сутурин
у всех есть кашельки левые, не только в футболе, все понимают о чём я!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sebastian1410
Ответ Алексей Муравьёв
Наивный ты, если откроют расследование против самое УЕФА, там атас че будет, одни только приплаты от шейхов, чего стоят! и ФФП их пустышка для отвода глаз!
Причем тут УЕФА? Итальянская федерация футбола оправдала Ювентус, Итальянский спортивный суд оправдал Ювентус. У спортивных инстанций к Ювентусу нет никаких вопросов как и УЕФА. Вопросы только у прокуратуры. В Испании даже Тебас пытался отмазать Барселону, сказав что спортивные санкции невозможны, срок давности истек. Но испанской прокуратуре как и туринской плевать на спорт, футбол и УЕФА.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Самец Верон
Мне нравится эта, мягкоя мозгом, отмаза, что это УЕФА мстит за Суперлигу. Так ведь можно оправдать любые пакости от Ювентуса, Барсы или Реала. Мы, дескать белые и пушистые, а прокуратуры ерундой занимаются, пытаются нас облить грязью. И все, кто такую отмазу лепят, настолько глупы, что им в голову не приходит, что УЕФА никак не может влиять на прокуратуры, и расследуются махинации, имевшие место задолго до всех анонсов Суперлиги.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Е.Р.
Ответ АРХАТ
"Старая махинаторша"
думала в этот раз на опыте проскочить, но не получилось.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Муравьёв
Ответ sebastian1410
Всемогущая УЕФА. Указывает, что делать испанской и туринской прокуратуре.
Наивный ты, если откроют расследование против самое УЕФА, там атас че будет, одни только приплаты от шейхов, чего стоят! и ФФП их пустышка для отвода глаз!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sebastian1410
Ответ Алексей Муравьёв
Да это УЕФА спецом топят Юве, щас вот против Барсы чушь какую-то левую вытащили про Негрейру, учитывая что он даже не решал каких судий на матчи ставить и тд, обычная аналитика, как бы Реал не попал дальше, как раз топят 3 оставшихся клуба, которые не отказались от Суперлиги!!!
Всемогущая УЕФА. Указывает, что делать испанской и туринской прокуратуре.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ola BP
Ответ fellx
Он про обмен Пьянича на Артура. Там оба клуба сделали липовые бонусы, что бы поправить "фейр плей". До Барсы в конце концов дойдёт расследование
Но это не потому что каталонцы мутили с фин.отчётам и подкупали судей, а из-за Суперлиги!!!!111
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Муравьёв
Да это УЕФА спецом топят Юве, щас вот против Барсы чушь какую-то левую вытащили про Негрейру, учитывая что он даже не решал каких судий на матчи ставить и тд, обычная аналитика, как бы Реал не попал дальше, как раз топят 3 оставшихся клуба, которые не отказались от Суперлиги!!!
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Ангел
Пипец докапались до Ювентуса очки сняли в серию б хотят отправить теперь ещё какие-то махинации нашли вообще беспредел полный
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scrumhalf
Ответ VictorVallecano
Бавария использует клубы Бундеслиги как банки спермы.
Причем трехлитровые.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sebastian1410
Ответ Ислам Гасанов
Юве крутится как может пытаясь заработать деньги, что поделать если у них нету рычагов и арабских шейхов. И надо же заработали благодаря этим якобы схемам Аж 14,5 млн евро. М-да уж какой опасный преступник
Это не заработок. Это рисование бухгалтерских отчетностей для скрытия убытков с целью чтобы соответствовать ФФП. В случае Юве есть отягчающее обстоятельство - Юве публичная компания, которая котируется на фондовой бирже. Рисованные отчетности могут посчитать как манипулированием котировками акций клуба, сокрытие убытков от инвесторов/акционеров клуба.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джесси Пинкман
Мандрагору бы в Челси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kulich
В пердив!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей
Ответ VictorVallecano
Бавария использует клубы Бундеслиги как банки спермы.
Комментарий скрыт
+1
-10
-9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Хайрулин
Видимо Юве кому то мешает, раз взялись за него и это произошло из за Роналду всё! Как он ушёл всё начало вываливаться наружу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jadie James
Юве ничем не лучше барсуков
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей
Ответ Montenegro Serbian
Выходит что Удинезе прицепом пойдёт, как соучастник?
как свидетель))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KKA
Ответ elkipalki
Барса покупает судей, Юве и МС мутят с финансами. Хватит ли крепости яиц у чинуш УЕФА и прочих, чтобы серьезно наказать этих жуликов, отнять титулы и сослать в низшие лиги? Или снова накажут Стяуа и прочие Лудогорцы?
Ответ вполне очевиден )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vadim Vadiara
Ответ Montenegro Serbian
Выходит что Удинезе прицепом пойдёт, как соучастник?
И Ньюкасл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ HI MARS
В Италии нашу Барселону наверно сто раз уже расформировали бы.Помимо подкупа судей,Барса постоянно занималась такими трансферными махинациями.Вспомнить хотя бы трансферы Неймара,Паулиньо,Силессена,Артура и многих других.Каталонский клуб никогда не накажут,потому что там покровители в лице Тебаса и Рубилеса
А как же легенда - Кейррисон?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий