Прокуратура расследует подозрительные трансферные сделки «Юве» с «Аталантой» и «Удинезе». Туринцы использовали эти клубы «как банки», чтобы улучшить финотчетность

Прокуратура Турина расследует сделки «Ювентуса» с «Аталантой» и «Удинезе».

Как сообщает La Repubblica, прокуратура обнаружила доказательства того, что «Ювентус» использовал эти клубы «как банки», чтобы добиваться нужных цифр в финансовой отчетности. Были найдены секретные соглашения, не зарегистрированные в Серии А.

В частности, подозрения вызвал трансфер Роландо Мандрагоры, которого «Ювентус» приобрел в январе 2016 года за 9 млн евро. После аренд в «Пескару» и «Кротоне» полузащитник был продан в «Удинезе» за 20 млн евро в 2018 году, что в тот отчетный период позволило «Юве» получить прирост капитала в 13,7 млн евро.

Однако спустя два года «бьянконери» вновь подписали контракт с Мандрагорой, заплатив 10 млн евро и еще 6 млн евро в виде бонусов. Мандрагора, который сейчас выступает за «Фиорентину», его отец (являющийся агентом игрока), вице-президент «Удинезе» Стефано Кампочча и бывший директор «Юве» Маурицио Ломбардо будут допрошены как свидетели.

Также планируется расследовать 4 подозрительные сдлеки «Ювентуса» с «Аталантой» на общую сумму 14,5 млн евро, которые, как сообщается, не были указаны в финансовой отчетности. Речь идет об обязательстве выкупа трансферов Федерико Маттьелло (4 млн евро), Симоне Мураторе (4 млн евро), Маттиа Кальдары (3,5 млн евро) и Кристиана Ромеро (3 млн евро).

Предварительное слушание по делу намечено на 27 марта.

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