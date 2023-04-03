«Бавария» не будет активировать опцию выкупа Канселу за 70 млн евро и не планирует обсуждать с «Ман Сити» снижение этой суммы
«Бавария», скорее всего, не выкупит Жоау Канселу у «Манчестер Сити»
Португальский защитник выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из «Сити». В сделку включена опция выкупа игрока за 70 миллионов евро.
Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker, немецкий клуб не будет активировать эту опцию. Также «Бавария» пока не планирует вести переговоры о снижении суммы выкупа.
Одним их факторов, влияющих на нежелание мюнхенцев осуществить полноценный трансфер, является характер игрока – он испытывает частые перепады настроения, связанные с количеством игрового времени.
В составе «Баварии» Канселу провел 10 матчей. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.
Всем же очевидно, что Бавария никого выкупать не будет, но тем не менее, все продолжают давать в аренду дорогостоящие активы, которые можно было бы продать
Чудеса менеджмента
не очень понятно до сих пор, что у него там в голове случилось. был действительно очень классным игроком
Точно стоит трёх Мудриков.
Уверен, что если МС и Байерн не договорятся, найдёт ещё какой-нибудь топ-клуб, и весьма быстро. Цена - вполне разумная.
Типичный португальский нытик, как тот же Фернандеш или Роналду
❓ — Почему начальство не помешало Нагельсману отправиться в отпуск?
🗣️ Хенесс: «Я почти уверен, что они не знали. Главному тренеру не нужно просить об отпуске».
🗣️ Ули Хенесс о Томасе Тухеле:
«Он — идеальное решение. Две его пресс-конференции были замечательными, с изысканной манерой выражения. Это «Бавария». Он усвоил этот клуб за два дня».
🗣️ Хенесс о Лотаре Маттеусе, обвиняющем клуб во лжи публично:
«Я не вижу проблемы для «Баварии», скорее для Лотара Маттеуса. Он должен доказать то, что он говорит».
Забивает, отдает, причем с завидной регулярностью..
Че не так то?!
PS: если бы я так играл результативно, у меня бы тоже перепады настроения были когда я не попадал бы в стартовый состав