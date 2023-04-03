«Бавария» не будет активировать опцию выкупа Канселу за 70 млн евро и не планирует обсуждать с «Ман Сити» снижение этой суммы

«Бавария», скорее всего, не выкупит Жоау Канселу у «Манчестер Сити»

Португальский защитник выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из « ». В сделку включена опция выкупа игрока за 70 миллионов евро.

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker, немецкий клуб не будет активировать эту опцию. Также « » пока не планирует вести переговоры о снижении суммы выкупа.

Одним их факторов, влияющих на нежелание мюнхенцев осуществить полноценный трансфер, является характер игрока – он испытывает частые перепады настроения, связанные с количеством игрового времени.

В составе «Баварии» провел 10 матчей. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь.