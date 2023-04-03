«Бавария» не будет активировать опцию выкупа Канселу за 70 млн евро и не планирует обсуждать с «Ман Сити» снижение этой суммы

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Жоау Канселу Футбол

«Бавария», скорее всего, не выкупит Жоау Канселу у «Манчестер Сити»

Португальский защитник выступает за мюнхенскую команду на правах аренды из «Сити». В сделку включена опция выкупа игрока за 70 миллионов евро. 

Как сообщает Get German Football News со ссылкой на Kicker, немецкий клуб не будет активировать эту опцию. Также «Бавария» пока не планирует вести переговоры о снижении суммы выкупа. 

Одним их факторов, влияющих на нежелание мюнхенцев осуществить полноценный трансфер, является характер игрока – он испытывает частые перепады настроения, связанные с количеством игрового времени. 

В составе «Баварии» Канселу провел 10 матчей. Подробную статистику 28-летнего футболиста можно найти здесь

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22 комментария

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as009595@icloud.com
Ответ AlexDeLarge
Хамес, Перишич, Коутиньо, Одриосола, Канселу Всем же очевидно, что Бавария никого выкупать не будет, но тем не менее, все продолжают давать в аренду дорогостоящие активы, которые можно было бы продать Чудеса менеджмента
Ну Перишича надо было выкупать думаю
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Михаил Хромаков
Ответ Los Galácticos
Бавария не идиоты чтобы за такую сумму его выкупать, Канселу просто поможет им выбить МС из ЛЧ а потом они его вернут обратно.
ему б в состав ещё попасть
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заратустра-будрайтис
Канселу классный игрок, настоящий топ, но у Баварии просто нет необходимости тратить такие большие деньги на правого защитника, с учетом того , что есть Мазрауи, Станишич прогрессирует и растет с каждым днем, ну и судя по всему наметилась позитивная динамика в ситуации с Бенджи Паваром.
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Yri Yrov
Ответ Ученик Пепа
Много ноет если не попадает в состав. На этой почве поссорился с Пепом, который хотел от него больше отдачи на тренировках, и с Наггельсманом обстановка накалилась ровно по этой же причине. Теперь вот и Тухелю начал предъявлять за то что тот не выпустил в матче с Боруссией. Типичный португальский нытик, как тот же Фернандеш или Роналду
нытиков везде полно, другое дело такое высказывание не красит человека и не добавляет ума , но кому я это говорю верно?
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AlexDeLarge
Хамес, Перишич, Коутиньо, Одриосола, Канселу

Всем же очевидно, что Бавария никого выкупать не будет, но тем не менее, все продолжают давать в аренду дорогостоящие активы, которые можно было бы продать

Чудеса менеджмента
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d.xoxlov
В "Интер" вариант есть вернуться, наверно. Тем более, если Думфрис укатит летом на остров.
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Jaxongir Shodiev
Поматросили и бросили
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Нурбол Жумаскалиев
хлебнёт еще бавария горя с тухелем. этот умник даст результат на 3-4 месяца, может полгода, а потом топовых всех разгонит и будем наггетсмана вспоминать
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Bananes
Перес, не спи. Готовый защитник на оба фланга
+3
-3
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Артур Мкртычян
Ответ Zombieset
Португалец португальцу рознь. Тот же Силва сидит у Пепа и не ноет, выходит как и все, когда надо
Сильва по факту основной. с ливерпулем он не играл так как болел.
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Рука Ноги
Немцы пишут, что Тухель на Конселу не расчитывает, и практически вывел его из команды.
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zzzeeerrrooo
Ответ Zombieset
Португалец португальцу рознь. Тот же Силва сидит у Пепа и не ноет, выходит как и все, когда надо
он в Бенфике ныл
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Никита Киселев
на самом деле, Канселу образца 2021-2022 это лучший фланговый защитник в мире, поэтому даже заниженной казалась эта сумма, а теперь вот оно как...

не очень понятно до сих пор, что у него там в голове случилось. был действительно очень классным игроком
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Khusrav Khodzhiev
типичный Бавария.
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Zombieset
Ответ Ученик Пепа
Много ноет если не попадает в состав. На этой почве поссорился с Пепом, который хотел от него больше отдачи на тренировках, и с Наггельсманом обстановка накалилась ровно по этой же причине. Теперь вот и Тухелю начал предъявлять за то что тот не выпустил в матче с Боруссией. Типичный португальский нытик, как тот же Фернандеш или Роналду
Португалец португальцу рознь. Тот же Силва сидит у Пепа и не ноет, выходит как и все, когда надо
+19
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bel01
Канселу - лучший на своей позиции в Европе в прошлом году; вполне хорош и в этом.
Точно стоит трёх Мудриков.
Уверен, что если МС и Байерн не договорятся, найдёт ещё какой-нибудь топ-клуб, и весьма быстро. Цена - вполне разумная.
+1
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Vova@1996
При всем уважении к данному игроку, не отменяя его заслуг и игровых качеств, но как по мне цена завышенная
+1
-1
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Ученик Пепа
Ответ Royal Watcher
Че Карселу всем сделал? Забивает, отдает, причем с завидной регулярностью.. Че не так то?! PS: если бы я так играл результативно, у меня бы тоже перепады настроения были когда я не попадал бы в стартовый состав
Много ноет если не попадает в состав. На этой почве поссорился с Пепом, который хотел от него больше отдачи на тренировках, и с Наггельсманом обстановка накалилась ровно по этой же причине. Теперь вот и Тухелю начал предъявлять за то что тот не выпустил в матче с Боруссией.
Типичный португальский нытик, как тот же Фернандеш или Роналду
+37
-12
+25
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Фарид Харисов
Ну это типичный лайфхак из тренерских карьер в старых ФИФА: я так в аренду брал всех лучших игроков мира, обещая клубам подумать над тем чтобы их выкупить за 999 миллионов)))
+4
0
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Неби Бабаханов
Ули Хенесс: «Юлиану Нагельсману не следовало ехать кататься на лыжах после поражения в Леверкузене. Если бы он остался в Мюнхене, они бы встретились с ним и поговорили в понедельник или вторник. И кто знает, что бы случилось тогда».

❓ — Почему начальство не помешало Нагельсману отправиться в отпуск?

🗣️ Хенесс: «Я почти уверен, что они не знали. Главному тренеру не нужно просить об отпуске».

🗣️ Ули Хенесс о Томасе Тухеле:

«Он — идеальное решение. Две его пресс-конференции были замечательными, с изысканной манерой выражения. Это «Бавария». Он усвоил этот клуб за два дня».

🗣️ Хенесс о Лотаре Маттеусе, обвиняющем клуб во лжи публично:

«Я не вижу проблемы для «Баварии», скорее для Лотара Маттеуса. Он должен доказать то, что он говорит».
+1
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Royal Watcher
Че Карселу всем сделал?
Забивает, отдает, причем с завидной регулярностью..
Че не так то?!
PS: если бы я так играл результативно, у меня бы тоже перепады настроения были когда я не попадал бы в стартовый состав
+21
-9
+12
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Los Galácticos
Бавария не идиоты чтобы за такую сумму его выкупать, Канселу просто поможет им выбить МС из ЛЧ а потом они его вернут обратно.
+2
-6
-4
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