«Ман Сити» интересуется Чилуэллом на замену Канселу. Гвардиола хотел подписать Бена еще до его перехода в «Челси»

Теги Бавария Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Пеп Гвардиола Жоау Канселу Бен Чилуэлл Футбол

«Манчестер Сити» интересуется Беном Чилуэллом.

По информации The Athletic, Пеп Гвардиола рассматривает защитника «Челси» в качестве замены Жоау Канселу, выступающему за «Баварию» на правах аренды с опцией выкупа. Сообщается, что тренер «Манчестер Сити» был заинтересован в подписании Чилуэлла еще до его перехода в «Челси» в 2020 году. Клуб попытается подписать защитника в предстоящее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Чилуэлл провел за «Челси» 15 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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20 комментариев

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Растиньяк
Чилуэл сейчас лучший в Челси, если продать его, маунта И так далее-о каких амбициях может идти речь?
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*MVP*
Ответ Акира_1
Да Бен счастлив в Челси, а когда он в форме, то топ. Если и продавать, то по расценкам современным надо стрясти с Пепа последние штаны за внутренний переход с английским паспортом. 😆
Бена вообще ни за какие деньги отдавать нельзя.
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Артур Мкртычян
Ответ luurluur96@gmail.com
Зачем ему переходить когда у Челси 2ЛЧ а у сити 0
наверное потому что Челси нестабильный. там вечно цирк с конями. а Сити стабильный клуб. и новый вызов.
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deadjoker
Надо предлагать кукурелью, его пеп тоже хотел купить :))
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Новый Орлеан
Ответ luurluur96@gmail.com
Зачем ему переходить когда у Челси 2ЛЧ а у сити 0
Новый вызов. Тем более Чашка есть.
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bogdan fedyuk
Ответ Акира_1
Да Бен счастлив в Челси, а когда он в форме, то топ. Если и продавать, то по расценкам современным надо стрясти с Пепа последние штаны за внутренний переход с английским паспортом. 😆
даже в мыслях не должен стоять вопрос о продаже таких игроков
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luurluur96@gmail.com
Зачем ему переходить когда у Челси 2ЛЧ а у сити 0
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Ноно Гомес
За 140млн забирайте)
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DolJun
Ответ !Sc@ryClown!
на повышение,в лучший клуб в истории Англии и к лучшему тренера в истории ОПЛ.
шта??
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The Best
Нет,надеюсь Челси его не отпустит.Очень важный игрок на равне с Рисом Джеймсом,Сити пусть лучше обратят внимание на Кукурелью которым они тоже интересовались)
За 80-100 млн так уж и быть отпустим 🌚
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!Sc@ryClown!
Ответ DolJun
пхах, смысл чилвелу из челси переходить в сити? пусть физрук из голубого вагона гол в финале лч пересмотрит)
на повышение,в лучший клуб в истории Англии и к лучшему тренера в истории ОПЛ.
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Artuom Batishev
Интересоваться конечно могут. Только смысла Челси его продавать нету.
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Fernando313
Ответ А. Мостовой
дайте ему еще 20 защитников, может хоть тогда не вылетит от Лейпцига
У Сити много защитников? перечисли список левых защитников и правых
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Акира_1
Ответ SoCool
Не нравится этот мерзкий тип, с каким удовольствием отпраздновал гол Лестеру, а в кубке что устроил, даже рад, что отменили. Подобное могу вспомнить только от Адебайора, и то, он потом извинялся перед канонирами.
А фанаты Лестера прям безобидные? Весь матч свистели Фофане, хотя он им 80 миллионов принёс за свой трансфер.
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Акира_1
Да Бен счастлив в Челси, а когда он в форме, то топ. Если и продавать, то по расценкам современным надо стрясти с Пепа последние штаны за внутренний переход с английским паспортом. 😆
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SoCool
Не нравится этот мерзкий тип, с каким удовольствием отпраздновал гол Лестеру, а в кубке что устроил, даже рад, что отменили. Подобное могу вспомнить только от Адебайора, и то, он потом извинялся перед канонирами.
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Direct free kick
Ответ DolJun
пхах, смысл чилвелу из челси переходить в сити? пусть физрук из голубого вагона гол в финале лч пересмотрит)
Так Канселу в финале не сыграл, хотя в целом просто на пару лет прыгнул выше головы, он топом никогда не был
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Мальчик Весёлый
опа опа состав у меня жопа
дайте лямов сотни две
может быть возьму лч
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DolJun
пхах, смысл чилвелу из челси переходить в сити? пусть физрук из голубого вагона гол в финале лч пересмотрит)
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А. Мостовой
дайте ему еще 20 защитников, может хоть тогда не вылетит от Лейпцига
+1
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