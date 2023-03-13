«Ман Сити» интересуется Чилуэллом на замену Канселу. Гвардиола хотел подписать Бена еще до его перехода в «Челси»

«Манчестер Сити» интересуется .

По информации The Athletic, рассматривает защитника «Челси» в качестве замены , выступающему за «Баварию» на правах аренды с опцией выкупа. Сообщается, что тренер « » был заинтересован в подписании Чилуэлла еще до его перехода в «Челси» в 2020 году. Клуб попытается подписать защитника в предстоящее летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Чилуэлл провел за « » 15 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.

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