«Ман Сити» интересуется Чилуэллом на замену Канселу. Гвардиола хотел подписать Бена еще до его перехода в «Челси»
«Манчестер Сити» интересуется Беном Чилуэллом.
По информации The Athletic, Пеп Гвардиола рассматривает защитника «Челси» в качестве замены Жоау Канселу, выступающему за «Баварию» на правах аренды с опцией выкупа. Сообщается, что тренер «Манчестер Сити» был заинтересован в подписании Чилуэлла еще до его перехода в «Челси» в 2020 году. Клуб попытается подписать защитника в предстоящее летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Чилуэлл провел за «Челси» 15 матчей в АПЛ, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи. Его подробная статистика доступна здесь.
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За 80-100 млн так уж и быть отпустим 🌚
дайте лямов сотни две
может быть возьму лч