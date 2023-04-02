Быстров о «Динамо» и 0:2 от «Сочи»: «Десятерых не могут обыграть – это уже колокол»

оценил поражение «Динамо» от « » (0:2) в Мир .

«Сколько мы можем ждать, сколько будем давать шансов? Люди в « » терпеливые, но болельщики по‑другому относятся. Выдаем авансы, ждем, когда будет игра.

У Йокановича собраны одни из лучших молодых футболистов, при нем они деградировали. У него хорошие иностранцы, они тоже себя не показывают с лучшей стороны. Они десятерых не могут обыграть – наверное, это уже колокол какой‑то», — сказал экс-игрок сборной России.