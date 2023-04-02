Быстров о «Динамо» и 0:2 от «Сочи»: «Десятерых не могут обыграть – это уже колокол»
Владимир Быстров оценил поражение «Динамо» от «Сочи» (0:2) в Мир РПЛ.
«Сколько мы можем ждать, сколько будем давать шансов? Люди в «Динамо» терпеливые, но болельщики по‑другому относятся. Выдаем авансы, ждем, когда будет игра.
У Йокановича собраны одни из лучших молодых футболистов, при нем они деградировали. У него хорошие иностранцы, они тоже себя не показывают с лучшей стороны. Они десятерых не могут обыграть – наверное, это уже колокол какой‑то», — сказал экс-игрок сборной России.
Вот это меня ещё больше добило, и слова Пивоварова о том что он типа тут не при чём, обращайтесь к тренеру. Это показатель работы руководства. оно чистенькое, а плохой только тренер. а кто его брал ? Не подскажете господин Пивоваров? А Вы в полном ответе за всё что происходит в клубе, иначе уходите вместе со своим тренером, которого вы с Бувачем откопали неизвестно где.....
...и Сочи в меньшинстве спокойно обыгрывает Динамо...
Просто в голове не укладывается, как, обладая вторым составом в чемпионате, можно показывать такую невнятную игру и плестись ниже Ростова и Спартака с полумолодёжными составами.
Бувачу огромный респект за эту чудесную находку.....
Он соскучился по работе, и бронзу брал. Вылет в ФНЛ я не считаю что это он причастен к этому. Там в то время всё так мутно было, да и игроков то не было нормальных......
А сейчас он будет рвать и метать что бы доказать свою состоятельность,и он докажет по моему с таким составом......