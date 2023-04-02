Быстров о «Динамо» и 0:2 от «Сочи»: «Десятерых не могут обыграть – это уже колокол»

Теги Владимир Быстров премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Сочи Футбол

Владимир Быстров оценил поражение «Динамо» от «Сочи» (0:2) в Мир РПЛ.

«Сколько мы можем ждать, сколько будем давать шансов? Люди в «Динамо» терпеливые, но болельщики по‑другому относятся. Выдаем авансы, ждем, когда будет игра.

У Йокановича собраны одни из лучших молодых футболистов, при нем они деградировали. У него хорошие иностранцы, они тоже себя не показывают с лучшей стороны. Они десятерых не могут обыграть – наверное, это уже колокол какой‑то», — сказал экс-игрок сборной России.

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18 комментариев

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argentina10
в среду на кубок Акрон победим, в выходные Спартак обыграем, потом еще раз Зенит в чемпе....все неудачи забудутся и останемся мы все с этим недотренером дальше, хоть и без какой внятной игры и желанием самих игроков на поле выходить..
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skorpy55
Ответ Виктор Большухин
И все-таки... Да, мы привыкли уже, да, бывало всякое, и даже похожая история- проигрыш в большинстве Рубину. Но настолько оглушительно ударил только вылет. И то непонятно, что больнее. Там мы все-таки хоть и не верили до конца, что можем вылететь, но где-то в глубине души морально готовились. Ко вчерашнему лично я не был готов. Даже не к поражению, а к такому поражению.
Понимаю, я тоже не был готов ко вчерашнему, после игры я был как манекен, долго не мог отойти от этого хаоса на поле и позора . Стыдно, просто очень стыдно должно быть Славише, а он как ни в чём не бывало даёт красивые вью....
Вот это меня ещё больше добило, и слова Пивоварова о том что он типа тут не при чём, обращайтесь к тренеру. Это показатель работы руководства. оно чистенькое, а плохой только тренер. а кто его брал ? Не подскажете господин Пивоваров? А Вы в полном ответе за всё что происходит в клубе, иначе уходите вместе со своим тренером, которого вы с Бувачем откопали неизвестно где.....
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Ярик01
Ответ Брулин
Сочи в двух предыдущих матчах имел разницу мячей 0-7, при этом разгромно проиграл команде, у которой всего 2(!) победы в чемпионате (стало). ...и Сочи в меньшинстве спокойно обыгрывает Динамо... Просто в голове не укладывается, как, обладая вторым составом в чемпионате, можно показывать такую невнятную игру и плестись ниже Ростова и Спартака с полумолодёжными составами.
А матч Сочи с ЦСКА, почему о нем забывать надо
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Виктор Большухин
Ответ skorpy55
Были и похлеще пощёчины Алексей......
И все-таки... Да, мы привыкли уже, да, бывало всякое, и даже похожая история- проигрыш в большинстве Рубину. Но настолько оглушительно ударил только вылет. И то непонятно, что больнее. Там мы все-таки хоть и не верили до конца, что можем вылететь, но где-то в глубине души морально готовились. Ко вчерашнему лично я не был готов. Даже не к поражению, а к такому поражению.
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Брулин
Сочи в двух предыдущих матчах имел разницу мячей 0-7, при этом разгромно проиграл команде, у которой всего 2(!) победы в чемпионате (стало).

...и Сочи в меньшинстве спокойно обыгрывает Динамо...

Просто в голове не укладывается, как, обладая вторым составом в чемпионате, можно показывать такую невнятную игру и плестись ниже Ростова и Спартака с полумолодёжными составами.
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Chinese mafia
Зато какие запонки! Чувак интервью в Испании даёт, сам чует, что пора сваливать, поскорей бы уже
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Dinamik1
Чужой человек для Динамо говорит правду.Не первый уже раз проигрываем команде где игроков меньше чем у нас.Понятно чт за токое надо бить рублем по другому не поймут.Ведь они как говорят все типо этот матч забыли готовимся к следующиму.Позорище.
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Ramon Mercader
Володька, это не колокол, это уже набат.
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skorpy55
Ответ Кеша
Вы были правы . Команда деградировала полностью .
Я вижу это дружище каждую игру, деградируем прямо на глазах. Вчера было уже похоже на апогей. Эти пустые, уставшие глаза у Фомина я долго не забуду. И он ещё пошёл бить пеналь в такой неуверенности.....
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Кеша
Ответ skorpy55
Помнится вместе с Аргентиной, мы писали ещё когда Славишу брали что хорошего ничего не получится с этим тренером. Это надо же было взять непонятного персонажа , который и тренировать то не может..... Бувачу огромный респект за эту чудесную находку.....
Вы были правы . Команда деградировала полностью .
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skorpy55
Ответ Кеша
Полностью согласен. Я просто привел , как пример, что хуже Йокановича никто не сможет сделать.
Помнится вместе с Аргентиной, мы писали ещё когда Славишу брали что хорошего ничего не получится с этим тренером. Это надо же было взять непонятного персонажа , который и тренировать то не может.....
Бувачу огромный респект за эту чудесную находку.....
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Кеша
Ответ skorpy55
Уж лучше Кобелева..... Он соскучился по работе, и бронзу брал. Вылет в ФНЛ я не считаю что это он причастен к этому. Там в то время всё так мутно было, да и игроков то не было нормальных...... А сейчас он будет рвать и метать что бы доказать свою состоятельность,и он докажет по моему с таким составом......
Полностью согласен. Я просто привел , как пример, что хуже Йокановича никто не сможет сделать.
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skorpy55
Ответ Алексей Эртуг
Зачем меня в детстве дед мой привёл в Петровский парк? Чтобы я видел самую позорно игру вчера, таких пощёчин я не припомню.
Были и похлеще пощёчины Алексей......
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skorpy55
Ответ Кеша
Йоканович - это самое дно из всех тренеров за всю историю . Чтобы с таким составом показывать такое УГ даже тренер не нужен -Макаров сможет дать установку на игру и всех расставить - результат будет лучше . Если сейчас поставить условного Силкина - завтра мы не узнаем Динамо .
Уж лучше Кобелева.....
Он соскучился по работе, и бронзу брал. Вылет в ФНЛ я не считаю что это он причастен к этому. Там в то время всё так мутно было, да и игроков то не было нормальных......
А сейчас он будет рвать и метать что бы доказать свою состоятельность,и он докажет по моему с таким составом......
+4
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argentina10
Ответ Алексей Эртуг
Зачем меня в детстве дед мой привёл в Петровский парк? Чтобы я видел самую позорно игру вчера, таких пощёчин я не припомню.
Леша, это наш крест и его нам всем болельщикам клуба приходится нести....смирись..
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Кеша
Йоканович - это самое дно из всех тренеров за всю историю . Чтобы с таким составом показывать такое УГ даже тренер не нужен -Макаров сможет дать установку на игру и всех расставить - результат будет лучше . Если сейчас поставить условного Силкина - завтра мы не узнаем Динамо .
+8
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Xm.md
Ответ Алексей Эртуг
Зачем меня в детстве дед мой привёл в Петровский парк? Чтобы я видел самую позорно игру вчера, таких пощёчин я не припомню.
Какая связь? Тебя кто-то сейчас заставляет смотреть это?
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Алексей Эртуг
Зачем меня в детстве дед мой привёл в Петровский парк? Чтобы я видел самую позорно игру вчера, таких пощёчин я не припомню.
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