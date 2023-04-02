«Милан» победил впервые за 5 матчей – в гостях у «Наполи»
«Милан» одержал первую победу за пять матчей.
Команда Стефано Пиоли на выезде разгромила «Наполи» (4:0) в 28-м туре Серии А.
В последний раз «россонери» выигрывали 26 февраля – у «Аталанты» (2:0). С тех пор у них было 2 поражения и 2 ничьих в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.
Далее «Милан» встретится с «Эмполи» (7 апреля), после чего вновь сыграет с «Наполи» (в ЛЧ 12 апреля).
Там то будут боюсь более осторожны и те и другие,хорошо бы все сильнейшие собрались и решат кто дальше,естественно это будет Милан!
П.С
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Как тренер слабее Пиоли, повезло отскочить от Аякса и ПСВ в плей-оф кубка ЛЧ.
В ЛЧ надеюсь будет ещё интереснее
Вообще! Это будет битва)