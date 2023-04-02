«Милан» победил впервые за 5 матчей – в гостях у «Наполи»

Теги Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

«Милан» одержал первую победу за пять матчей.

Команда Стефано Пиоли на выезде разгромила «Наполи» (4:0) в 28-м туре Серии А.

В последний раз «россонери» выигрывали 26 февраля – у «Аталанты» (2:0). С тех пор у них было 2 поражения и 2 ничьих в чемпионате Италии и Лиге чемпионов.

Далее «Милан» встретится с «Эмполи» (7 апреля), после чего вновь сыграет с «Наполи» (в ЛЧ 12 апреля).

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43 комментария

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Said Akhmadaliev
Ответ Joy2being
Будем объективны, Маэстро Пиоли - лучшее, что случалось с Миланом в 21-м веке.
Не 21 века, а выше 2010 годов
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MilanLombardia
с победой миланистов,игра понравилась,но местами конечно Наполи все же был в огне,так что счет пока не говорит за ЛЧ.
Там то будут боюсь более осторожны и те и другие,хорошо бы все сильнейшие собрались и решат кто дальше,естественно это будет Милан!
П.С
Браима выкупать обязательно,за любые деньги
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MilanLombardia
Ответ Joy2being
Анчелотти 1 скудетто за 10 лет с супер составами. Как тренер слабее Пиоли, повезло отскочить от Аякса и ПСВ в плей-оф кубка ЛЧ.
в 07 с Мю и в финале со скаузерами тоже отскочили?про Пиоли сильнее Анчи похлеще бреда пожалуй не слышал...
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Марина Быстрова
Ответ mishakmv96
Для кого как, для меня - Милан, многократный чемпион Италии и семикратный обладатель ЛЧ)
Про ЛЧ нельзя говорить фанатам старухи,их рвёт сразу же)
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mishakmv96
Ответ Joy2being
Главный клуб Италии - Юве
Для кого как, для меня - Милан, многократный чемпион Италии и семикратный обладатель ЛЧ)
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Joy2being
Ответ mishakmv96
Главного клуба Италии с победой!Дали сегодня жару и снесли будущего чемпиона. В ЛЧ ждём прохода в полуфинал.
Главный клуб Италии - Юве
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Joy2being
Ответ Рамиз Бахтияров
А Анчелотти?
Анчелотти 1 скудетто за 10 лет с супер составами.
Как тренер слабее Пиоли, повезло отскочить от Аякса и ПСВ в плей-оф кубка ЛЧ.
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mishakmv96
Главного клуба Италии с победой!Дали сегодня жару и снесли будущего чемпиона. В ЛЧ ждём прохода в полуфинал.
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Fark
Ответ Dixon010
При всем уважении к Пиоли, но Бакай на замену- это просто издевательство) Есть Побега, Вранкс, а он выпускает того, кто в следующем сезоне точно покинет клуб. Да и как игрок не лучше выше названных
дношый игрок, который первым касанием чуть не привез гол
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Fark
Ответ Рамиз Бахтияров
А Анчелотти?
Пиоли тренер, а Анчелотти маэстро. Просто молодежь не знает времена Анчелотти в Милане
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Fark
никогда не думал что у Наполи так много фанов на спортсе. Или это глоры на один сезон?
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John Gotti
Ответ Fark
Наполи конечно будет чемпионом. Но уже с запашком, так как дома чемпион не должен лететь 0-4. А если Милан еще пройдет и 14 ЛЧ, то тогда вообще будут хихикать над чемпионом
Логика ББ
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Fark
Ответ Sedredin7
игра в три защитника может обойтись провалом для Милана
возможно, но сегодня не схема дала победить, а кураж игроков. Таков уж Милан Пиоли. Возможно, пауза на сборные сыграла во благо для игроков
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Рамиз Бахтияров
Ответ Joy2being
Будем объективны, Маэстро Пиоли - лучшее, что случалось с Миланом в 21-м веке.
А Анчелотти?
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Joy2being
Ответ psixyec
Позор для неаполитанцев. Проигрывать так беззубо середняку – ниже всякого достоинства. Очень надеюсь, что Спал таким образом усыпил бдительность миланского физрука и через недельку покажет, кто в доме хозяин.
Физрука? Пиоли - сильнейший тренер Милана в 21-м веке
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Sedredin7
Ответ Fark
у Милана традиция побеждать Наполи в гостях. Такой феерии конечно в ЛЧ не будет, но думаю Пиоли нас еще раз удивит в играх ЛЧ. Думаю гостевую игру сыграем в 3 защитника чтобы для Спалетти будет сюрпизом
игра в три защитника может обойтись провалом для Милана
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Joy2being
Будем объективны, Маэстро Пиоли - лучшее, что случалось с Миланом в 21-м веке.
+1
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rmn
Ответ petrvolgograd
Лучше хвичи были все, даже Салемакерс
"Даже"? Ты как о Салодоне говоришь вообще?
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NuevoCinemaParadiso
Ай люблю)
+2
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John Gotti
Теперь еще 5 матчей не забьет и не победит
0
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krealpmoney
Ответ QWertY
Наполи -скудетто, Милану -три очка. Каждому свое)
Скудетто еще до сих пор у Милана, вроде бы :)
+2
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petrvolgograd
Лучше хвичи были все, даже Салемакерс
+3
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Marli
Неожиданный результат с учётом того, что Милан был плох последние матчи.
В ЛЧ надеюсь будет ещё интереснее
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Злой Руся
Теперь вообще не понятно что будет в матче ЛЧ!
Вообще! Это будет битва)
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benjamin92
Эти выходные выдались богатыми на голы. Столько разгромов случилось
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