«Милан» победил впервые за 5 матчей – в гостях у «Наполи»

« » одержал первую победу за пять матчей.

Команда Стефано Пиоли на выезде разгромила « » (4:0) в 28-м туре Серии А.

В последний раз «россонери» выигрывали 26 февраля – у «Аталанты» (2:0). С тех пор у них было 2 поражения и 2 ничьих в чемпионате Италии и чемпионов.

Далее «Милан» встретится с «Эмполи» (7 апреля), после чего вновь сыграет с «Наполи» (в ЛЧ 12 апреля).