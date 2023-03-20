Роберто о свисте в адрес Месси: «Не понимаю, как так можно, у него хорошие сезоны в «ПСЖ». В «Барсе» к нему будут относиться хорошо, если он вернется»

Серджи Роберто считает, что болельщики « » относятся к Лионелю Месси несправедливо.

Фанаты «ПСЖ» освистали Месси во время матча с «Ренном» (0:2) на «Парк де Пренс».

«Я не понимаю, как так можно. Он провел хорошие сезоны в Париже, забил много голов, отдавал результативные передачи.

Они винят его за вылет [из Лиги чемпионов], но это чудесный игрок. Он слишком хорошо знает, что к игрокам его уровня всегда так относятся.

Если он вернется, здесь к нему будут относиться очень хорошо», – сказал игрок «Барселоны» журналисту Жерару Ромеро после победы над «Реалом» (2:1) в класико.

Месси играл за «Барселону» с 2000-го по 2021 год. Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.

Серджи Роберто: «Ждем Месси в «Барсе» уже сейчас. Кто не будет готов к его возвращению?»

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