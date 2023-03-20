Роберто о свисте в адрес Месси: «Не понимаю, как так можно, у него хорошие сезоны в «ПСЖ». В «Барсе» к нему будут относиться хорошо, если он вернется»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто считает, что болельщики «ПСЖ» относятся к Лионелю Месси несправедливо.

Фанаты «ПСЖ» освистали Месси во время матча с «Ренном» (0:2) на «Парк де Пренс».

«Я не понимаю, как так можно. Он провел хорошие сезоны в Париже, забил много голов, отдавал результативные передачи.

Они винят его за вылет [из Лиги чемпионов], но это чудесный игрок. Он слишком хорошо знает, что к игрокам его уровня всегда так относятся.

Если он вернется, здесь к нему будут относиться очень хорошо», – сказал игрок «Барселоны» журналисту Жерару Ромеро после победы над «Реалом» (2:1) в класико.

Месси играл за «Барселону» с 2000-го по 2021 год. Статистику 35-летнего форварда можно изучить здесь.

Серджи Роберто: «Ждем Месси в «Барсе» уже сейчас. Кто не будет готов к его возвращению?»

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47 комментариев

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Александр Зубков
Ответ PIT-BUL
Я Олд скул который смотрел АПЛ ещё в черно белом варианте который переключал плоскогубцами. Я фанат МЮ. И сам понимаешь я не фанат нарцисса который топил команду в том году. И я не фанат Роналду)) мозг не взорвался?)))) А ты утешай себя 5 ой лигой ))))
А по какой программе АПЛ в черно белом варианте смотрел, Олд шкул?
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Классный руководитель
По моему надо Месси стать помощником Хави и будет все норм
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Дмитрий Гудков
Ответ Экспертное мнение
Хави тот человек, которого Месси может слушаться. Хочется, чтобы Хави ему всё объяснил и Месси вернулся, но приняв ту роль, каким видит его Хави в нынешней Барсе. Можно даже не возвращать повязку и номер. Месси мог бы стать отличным вариантом для разнообразия тактики, так Барса не теряла бы в непредсказуемости. Хави может помочь Лео плавно завершить европейскую карьеру, все 90 минут его держать на поле всё менее эффективно будет с возрастом.
Я думаю номер ему Фати с поклоном вернёт
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Boni Jek
Вот увидите ,гений Месси чемпион мира вернётся в Барселону!
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Boni Jek
Ответ Иван Иванов
Барса только только встала на путь выздоровления при Хави ,а тут вернётся этот вечно хандрящий Месси и будет пешком еле ползать по Камп ноу и тянуть одеяло на себя и испортит всю картину.пусть лучше дальше киснет в ПСЖ .
От чего нервничаешь паренек?
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Дмитрий Гудков
Ответ Iamliam
Начинается некая компания в поддержку перехода Месси в Барсу: сначала Араухо, теперь С.Роберто. Это хорошо, надеюсь в скором будущем сам Лапорта что-н скажет. Как бы то ни было, Месси надо двигать из Парижа, не приживается он там, потому что наемником Месси никогда не был.
На Трансфермаркете 74% переход в Барселону
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Boni Jek
Ответ Sevuska
Болельщики относятся к Месси по его игре и результатам команды . Ну а пока присутствие Месси в ПСЖ проходит под девизом : « No penalty- no party “ 😊
Свушка не нервничай пожалуйста
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Boni Jek
Между прочим в последнем матче Месси набрал больше всех баллов за игру!
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Boni Jek
Французская публика одна из самых диких. Сами понимаете почему.
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Sevuska
Болельщики относятся к Месси по его игре и результатам команды .
Ну а пока присутствие Месси в ПСЖ проходит под девизом : « No penalty- no party “ 😊
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Иван Иванов
Барса только только встала на путь выздоровления при Хави ,а тут вернётся этот вечно хандрящий Месси и будет пешком еле ползать по Камп ноу и тянуть одеяло на себя и испортит всю картину.пусть лучше дальше киснет в ПСЖ .
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Борис Моисеев
Ответ Alejandro_27
В противостоянии Барса - Реал за всю историю большего всего голов - Месси, пасов - Месси. Интересно следую твоей логике Реал нормальный клуб???
А матчей сколько?
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PIT-BUL
Ответ fellx
Один умник там написал про то, что Месси не наемник))) Сектантство развивает свою планку. "Наемником Месси никогда не был". Он буквально продался катарским деньгам и ушел из Барсы из за меньших ДЕНЕГ)))
А я думал мессии перешёл в Париж и играет чисто за идею ))) как настоящий Не наемник )))),
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PIT-BUL
Ответ Gagarin Party
тебе лет 15 судя по словарному запасу.
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belikovda.90
Месси в этой Барсе стал бы укрошением
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кто-то
Месси надо валить с Парижа, токсичная обстановка, токсичные фаны, видно, не идёт игра так, как была в Барсе, хоть и играет хорошо, но всё равно не тот Месси. Он не берёт на себя, там, где можно обыгрывать, отдаёт на мбаппе, который тут же мяч теряет, даже несмотря на то что лучший в ПСЖ по г+п, болейщики Парижа всё равно освистывают аргентинца
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МГЕР
Ответ m1t9
интересно, роберто понимает что если месси вернется то он первый кандидат на расчищение слота в платежке под него?
Да понимает, в этом и есть смысл семьи
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Gagarin Party
Ответ Iamliam
Начинается некая компания в поддержку перехода Месси в Барсу: сначала Араухо, теперь С.Роберто. Это хорошо, надеюсь в скором будущем сам Лапорта что-н скажет. Как бы то ни было, Месси надо двигать из Парижа, не приживается он там, потому что наемником Месси никогда не был.
а кем он был в Барселоне? и почему тогда не остался там?
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Gagarin Party
Ответ PIT-BUL
Я Олд скул который смотрел АПЛ ещё в черно белом варианте который переключал плоскогубцами. Я фанат МЮ. И сам понимаешь я не фанат нарцисса который топил команду в том году. И я не фанат Роналду)) мозг не взорвался?)))) А ты утешай себя 5 ой лигой ))))
тебе лет 15 судя по словарному запасу.
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Экспертное мнение
Хави тот человек, которого Месси может слушаться. Хочется, чтобы Хави ему всё объяснил и Месси вернулся, но приняв ту роль, каким видит его Хави в нынешней Барсе. Можно даже не возвращать повязку и номер. Месси мог бы стать отличным вариантом для разнообразия тактики, так Барса не теряла бы в непредсказуемости. Хави может помочь Лео плавно завершить европейскую карьеру, все 90 минут его держать на поле всё менее эффективно будет с возрастом.
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Александр Бялт
Ответ Iamliam
Начинается некая компания в поддержку перехода Месси в Барсу: сначала Араухо, теперь С.Роберто. Это хорошо, надеюсь в скором будущем сам Лапорта что-н скажет. Как бы то ни было, Месси надо двигать из Парижа, не приживается он там, потому что наемником Месси никогда не был.
наемником не был, только 555 млн евро за 4 года из Барсы высосал. Рычаги передают привет
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Marcus-light
Ответ Негрейра
Там его не ценят. Пора Лео домой
Боюсь, в Барселоне его тоже смешают с грязью, если он не даст улучшение результатов.
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red hikkikomori
Ответ m1t9
интересно, роберто понимает что если месси вернется то он первый кандидат на расчищение слота в платежке под него?
это вряд ли, его ЗП роли не сыграет, скорее первый кандидат это Де Йонг, у него самая большая ЗП
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PIT-BUL
Ответ vottakoi!
Ты реально сравниваешь чемпионат Франции с чемпионатом Саудовской Аравии?
Я стебу фанатов самого распиаренного пешехода
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Marcus-light
Ответ Iamliam
Начинается некая компания в поддержку перехода Месси в Барсу: сначала Араухо, теперь С.Роберто. Это хорошо, надеюсь в скором будущем сам Лапорта что-н скажет. Как бы то ни было, Месси надо двигать из Парижа, не приживается он там, потому что наемником Месси никогда не был.
Сколько себя помню, Барселона всегда так заманивает игроков. Ждите новостей, что "мы не работаем над переходом, но у Месси ДНК Барселоны", " Месси достоен триумфального завершения карьеры в лучшем клубе" и прочей ереси.
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