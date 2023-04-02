«Челси» не уволит Поттера до игры с «Ливерпулем»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Юлиан Нагельсманн Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер продолжит работу во главе «Челси» как минимум до 4 апреля.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, англичанин будет руководить командой на игре с «Ливерпулем», которая пройдет во вторник. До этого никаких изменений не планируется.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сейчас Поттер находится под давлением, и напоминает, что «синие» давно считают Юлиана Нагельсманна достойным кандидатом на пост тренера.

«Челси» на данный момент занимает 11-е место в АПЛ.

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40 комментариев

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Тюменский медвежонок
а что все накинулись на Поттера в этот раз? вы игру с Астон Виллой смотрели? он во вчерашнем матче в чем виноват? у него команда моментов минимум на 2-3 игры создала и могла забивать 5-6 мячей, каким образом тренер может повлиять на результативность? играли то вчера они на 3 головы сильнее чем Астон Вилла, просто такое бывает, у одних 2-3 момента и 2 гола залетает, у тебя таких моментов 15 но ты ничего не забиваешь потому что деревяшки не могут реализовать моменты
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nick-basil
Допускаю, что америкос купивший Челси имеет свое кино в бошке про футбол. Но почему это терпят болельщики, для которых профессиональный футбол существует? Что ему даст-дает "неувольнение"? ... Когда видишь просто чудесных ребят, которые в прошлом году чесали всех подряд, безвольно сидящими в луже с этим Потцером, сердце кровью обливается!
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Александр Высочкин
Значит надо грохнуть Челси тогда уволят
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Mr@k123
стоп-стоп, а как же ?...
«Челси» не уволит Поттера, если не попадет в ЛЧ. Тренеру дадут время на строительство команды

https://www.sports.ru/football/1114863172-chelsi-ne-uvolit-pottera-esli-ne-popadet-v-lch-treneru-dadut-vremya-na.html
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a.sh.s.
Ответ Акира_1
Под ним кресло уже на жвачке только держится, стадион гудит после каждой игры, а игроки недовольны. Будь хоть Поттер любовником Боэли, но американцу придётся его выгнать при таких результатах, когда все хотят его ухода.
пока Нагелсман свободен срочно надо приглашать его по моему так и будет.
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Спортивный костюм
Хмм Челси если Поттер вам угрожает моргните три раза🧐
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Нейтральный критик
Следующий будет какой-нибудь Де-Морт или Малфой. Естественно, со звучным британским именем типа Уильям или Оливер.
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Виталий Желтоусов
новый сериал - уволят или не уволят Поттера - продолжается.
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Василий Пупкин
Складывается такое впечатление, что Поттер либо держит семью Теда Боули в заложниках, либо выкупил у него контрольный пакет акций "Челси".
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Николай Иванов
Боули мазохист
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Батыр Жиенбаев
Надеюсь Клопп поможет обрести работу земляку.
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Дмитрий Гудков
Ответ Диер Ташкент
надеюсь на веки оставят тренером Челси
На чьи веки? Вия?
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Yri Yrov
до игры? а как же "дать время "
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Спортивный костюм
Ну тогда скорее Челси с АПЛ выгонят а не Поттера уволят...
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nick-basil
Можно взять "временного" тренера, как делал Абрамович, но не издеваться над болельщиками , ну и игроками тоже.
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Любезный Коссутий
Ответ Pitkin
Мда... А кого брать на его место? Тухеля вернуть уже не возможно. Может Ди Маттео?
Лэипард свободен
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XoM9lK
А что случилось? В него же нынешнее руководство верит, сказали, что дадут ему возможность проявиться себя
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Евгений Цыбулин
Ливерпуль!Спасай нас Клопп!Сколько там голов нужно,чтобы "волшебника" пнули?)))Юрген Палыч,я в вас верю!)Это уже смотреть невозможно,одни мучения,ни идеи,ничего...С этим составом,Черчесов бы уже,в зоне ЛЧ шел!)
+7
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Диер Ташкент
надеюсь на веки оставят тренером Челси
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Любезный Коссутий
все мы верим в Поттера, и самое главное - в него верит Боели! так что, эту утку мы отвергаем с негодованием!
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Акира_1
Ответ Ron Weasley
Потом мы услышим что Челси не уволит Поттера после вылета из Лч, потом после того как команда будет в шаге от вылета и Поттер всё равно останется на следующий сезон
Под ним кресло уже на жвачке только держится, стадион гудит после каждой игры, а игроки недовольны. Будь хоть Поттер любовником Боэли, но американцу придётся его выгнать при таких результатах, когда все хотят его ухода.
+10
-2
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Pitkin
Мда... А кого брать на его место? Тухеля вернуть уже не возможно. Может Ди Маттео?
0
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kerixv
))))))
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Люблю Марго Робби
А Блонду ещё 8 лет не уволят😂
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StarsAndArrows
Сколько там неустойка 50-60 млн.фунтов?)За неполный год поднимет бабок на всю свою жизнь.
+27
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