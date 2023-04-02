«Челси» не уволит Поттера до игры с «Ливерпулем»
Грэм Поттер продолжит работу во главе «Челси» как минимум до 4 апреля.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, англичанин будет руководить командой на игре с «Ливерпулем», которая пройдет во вторник. До этого никаких изменений не планируется.
Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сейчас Поттер находится под давлением, и напоминает, что «синие» давно считают Юлиана Нагельсманна достойным кандидатом на пост тренера.
«Челси» не уволит Поттера, если не попадет в ЛЧ. Тренеру дадут время на строительство команды
https://www.sports.ru/football/1114863172-chelsi-ne-uvolit-pottera-esli-ne-popadet-v-lch-treneru-dadut-vremya-na.html