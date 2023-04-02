«Челси» не уволит Поттера до игры с «Ливерпулем»

продолжит работу во главе «Челси» как минимум до 4 апреля.

Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, англичанин будет руководить командой на игре с « », которая пройдет во вторник. До этого никаких изменений не планируется.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сейчас Поттер находится под давлением, и напоминает, что «синие» давно считают достойным кандидатом на пост тренера.

« » на данный момент занимает 11-е место в .