«МЮ» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей в АПЛ, с ним в составе – лишь 3 из 19

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Каземиро Футбол

«Манчестер Юнайтед» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей в АПЛ в этом сезоне.

В 29-м туре АПЛ «МЮ» уступил «Ньюкаслу» (0:2). Каземиро пропустил игру из-за дисквалификации на 4 матча после 2-й красной карточки в сезоне, полученной в матче 27-го тура с «Саутгемптоном».

Таким образом, «МЮ» уступил в 4 из 8 матчей лиги, в которых бразилец не принимал участия.

С Каземиро в составе «Манчестер Юнайтед» проиграл лишь 3 из 19 матчей в лиге – с «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Виллой» (1:3) и «Ливерпулем» (0:7).

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22 комментария

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Gocha
В ТО помимо форварда нужно брать и замену Каземиро. А то это вообще не дело - так зависеть от одного игрока.
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Вовито Бомбито
Как раз после победы на Carabao Cup все твердили что МЮ борется за чемпионство. А щас как бы с четвёрки не вылететь
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Команда играет слабо в последнее время, как в обороне итак и в атаке. Ньюкасл в несколько раз больше нанес ударов по воротам, чем МЮ. МЮ уже 3 игры в АПЛ не забивает, моментов создают мало, но что указывает показатель XG.
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avcgloronalduMU
тенхаг 🤡
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Роман
Получается Каземиро тащит МЮ.
Есть Каземиро - есть победы.
Нет Каземиро - нет побед.
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Александр Данилов
Ответ Алекс Мелкумян
Да и с ним в составе проиграли бы, слишком проваливается МЮ в матчах с топами в гостях, по игре Ньюкасл мог спокойно 4-0 выигрывать В новом сезоне надо как то решать эту проблему, если попадут в ЛЧ там за такое наказывать будут только так и дратути ЛЕ снова
Менять атаку надо. И не давать Каземиро получать карточки, потому что без него этот состав такой же, как и при Сульшере
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Александр Данилов
Я до сих пор утверждаю, что Тен Хааг никак не подтверждает свою силу в сравнении с Сульшером. Без Газа эта команда играет не лучше Ливерпуль. И если у Клоппа вина не в тренере,а уставшей команде,то как раз у МЮ полкоманды куплена голландцем, и выигрывать днарей это хорошо, конечно, но вот играть на классе увы не могут. И в этом вы не обвините Роналду. Бруну,как и в большинстве крупных матчей,растворяется на поле, Забитцер-хорошее приобретение, но он всё равно не Каземиро.А какая атака... Я неоднократно писал, что выключи Рашфорда из строя по забиванию голов, и всё нападение рушится, как карточный домик. Когда у вас в команде лишь один нап(извините, но Вегхорст это, как один датчанин в Барселоне недавно побывавший), и тот вингер, а из-за битвы 2 чсвшников,один из которых был лучшим напом прошлого сезона в клубе, команда лишились человека,который мог быть полноценной заменой Маркусу, если у него не идёт, то не удивительно, что команда теперь проигрывает каждый 2 матч. А команде ещё несколько матчей без Каза играть. И следующая игра против другой команды, борящейся за ЕК. Как бы это всё в Челси и их грустную историю не превратилось. Да, есть Форесты всякие, на которых фанатики скажут, что с МЮ всё норм, а потом Челси, и неизвестно, что там будет
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ZamoRano
Наш маню не спасет даже Пеле, что уж там... Тем более семь юнвалок нам пропихнули с козьей мымрой на поле(((
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nugoboss
Каземиро в защите как последний самурай, мимо него никто не пройдёт, нет его и куча проблем у МЮ.
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DolJun
дайте каземиро топарю сульшеру и он взял бы апл минимум. мю никогда не отмыться за то, как подставили легенду с роналду и то, что делает 7 хаг с легендарным капитаном прямо сейчас
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fellx
Ответ CriminalJoint62
Это не вина клуба, что другие слились
Ну и трофей так себе при этом
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CriminalJoint62
Ответ fellx
Путь МЮ в том кубке: Чарльтон, Астон Вилла, Ноттингем, Ньюкасл. Мда, кубок, где топ клубы выпускают молодёжь, что бы скорее слить
Это не вина клуба, что другие слились
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mr.snooker
Без яиц, а не без Казимиро и не 4 а все 8 🤡 срочно нужно малышу Рэшфорду выписать максимальный контракт и целовать его задницу до конца карьеры. Это же воспитанник и это так важно😂
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llolishe
Ответ QWertY
МЮ сегодня и с Каземиро проиграл бы Ньюкаслу. Сороки были слишком хороши
Казмеро участвовал в двух разгромах МЮ
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llolishe
Каземиро не Каземиро-юбилеи Манчеста Юнайтед без АПЛ и ЛЧ все ближе))))
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fellx
Ответ CriminalJoint62
Конечно, не напишите, что МЮ - единственный клуб, который выиграл трофей в этом сезоне
Путь МЮ в том кубке: Чарльтон, Астон Вилла, Ноттингем, Ньюкасл. Мда, кубок, где топ клубы выпускают молодёжь, что бы скорее слить
+4
-4
0
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QWertY
МЮ сегодня и с Каземиро проиграл бы Ньюкаслу. Сороки были слишком хороши
+11
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Alexey Catalonsky
Без Казимиро в хоккей играть начинают и проигрывают)))
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Someone from Internet
Блин, а как с Барселоной-то играли. Сегодня еле волочили ноги, куча брака. Наверное это усталость. А ротировать состав некем. Ну ладно, надеюсь, лучшее ещё впереди)
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CriminalJoint62
Конечно, не напишите, что МЮ - единственный клуб, который выиграл трофей в этом сезоне
+2
-7
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Алекс Мелкумян
Да и с ним в составе проиграли бы, слишком проваливается МЮ в матчах с топами в гостях, по игре Ньюкасл мог спокойно 4-0 выигрывать

В новом сезоне надо как то решать эту проблему, если попадут в ЛЧ там за такое наказывать будут только так и дратути ЛЕ снова
+16
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llolishe
Де Хеа такой=ну да ,ну да я не сейвил вообще
+1
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