«МЮ» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей в АПЛ, с ним в составе – лишь 3 из 19

«Манчестер Юнайтед» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей в в этом сезоне.

В 29-м туре АПЛ «МЮ» уступил « » (0:2). Каземиро пропустил игру из-за дисквалификации на 4 матча после 2-й красной карточки в сезоне, полученной в матче 27-го тура с «Саутгемптоном».

Таким образом, «МЮ» уступил в 4 из 8 матчей лиги, в которых бразилец не принимал участия.

С Каземиро в составе « » проиграл лишь 3 из 19 матчей в лиге – с «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Виллой» (1:3) и «Ливерпулем» (0:7).