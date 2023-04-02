«МЮ» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей в АПЛ, с ним в составе – лишь 3 из 19
«Манчестер Юнайтед» без Каземиро проиграл 4 из 8 матчей в АПЛ в этом сезоне.
В 29-м туре АПЛ «МЮ» уступил «Ньюкаслу» (0:2). Каземиро пропустил игру из-за дисквалификации на 4 матча после 2-й красной карточки в сезоне, полученной в матче 27-го тура с «Саутгемптоном».
Таким образом, «МЮ» уступил в 4 из 8 матчей лиги, в которых бразилец не принимал участия.
С Каземиро в составе «Манчестер Юнайтед» проиграл лишь 3 из 19 матчей в лиге – с «Манчестер Сити» (3:6), «Астон Виллой» (1:3) и «Ливерпулем» (0:7).
Есть Каземиро - есть победы.
Нет Каземиро - нет побед.
В новом сезоне надо как то решать эту проблему, если попадут в ЛЧ там за такое наказывать будут только так и дратути ЛЕ снова