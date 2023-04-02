Тен Хаг об «МЮ»: «Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считает, что только сейчас сезон по-настоящему начинается.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкаслом» в рамках 29-го тура АПЛ.  Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас. Мы находимся в правильном состоянии. Мы получаем вознаграждение за все, ради чего мы работаем.

Речь идет о трофеях и месте в топ-4 АПЛ. Когда этого нет, получается, что все напрасно. А сейчас мы на верном пути.

Мы развили команду, разработали манеру игры, поэтому у нас есть хорошая база для выступления и добычи результата. Но теперь пора нам начать», – сказал тен Хаг.

«Ман Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в этом сезоне, в АПЛ занимает третье место, а в Лиге Европы сыграет в 1/4 финала.

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13 комментариев

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muse muse
Надеюсь МЮ хватит сил и выдержки побороться за победу в ЛЕ и КА и не сдать своих позиций в АПЛ. Будет очень трудно, верим.
GGMU!
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llolishe
Ответ danilevich
Получается ливер выиграл один раз 7:0 и можно проигрывать всем подряд остаток сезона . Удобно
Когда ты поймешь что 7-0 это победа Ливерпуля над Манчеста на века этот уже исторический факт
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-2
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llolishe
Скоро юбилеи по 10-15 лет без АПЛ и ЛЧ ,но у Манчеста Юнайтед все отлично пхахаха
0
-3
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Тимофей Кушнир
Ответ danilevich
Получается ливер выиграл один раз 7:0 и можно проигрывать всем подряд остаток сезона . Удобно
Я не фанат Ливера, просто это два самых запоминающихся момента сезона. Ливер везде всосал, удачной Лиги Европы.
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Mekanych Red Devil
Жду очередного победного дубля сегодня от будущей легенды Ньюкасла Скотта Мактомини.
+1
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Адиль Бекет
Если сегодня победим, это сильно укрепит в нас победный дух. Glory Glory Man.United ❗️❗️❗️
+1
0
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danilevich
Ответ Тимофей Кушнир
Получаетс кубок Лиги и 7:0 от Ливерпуля были в прошлом сезоне. Удобно.
Получается ливер выиграл один раз 7:0 и можно проигрывать всем подряд остаток сезона . Удобно
+2
-1
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red hikkikomori
Ответ Artem Piatkov
Если выиграют ЛЕ, Криштиану получит медаль 🏅
а если не выиграют - не получит
+8
0
+8
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Тимофей Кушнир
Получаетс кубок Лиги и 7:0 от Ливерпуля были в прошлом сезоне. Удобно.
+2
-7
-5
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Artem Piatkov
Если выиграют ЛЕ, Криштиану получит медаль 🏅
+2
-3
-1
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Кирилл Шарапов
Очень важный матч сегодня ожидает. Если маникуанцы победят, то практически точно закончат в топ-4. В борьбе остались только, МЮ, Ньюкасл и Тоттенхэм на 2 лигочемпионских места и очки терять будут все. Поэтому даже небольшой отрыв отыграть будет сложно..
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rigobersong
Пока все о7лично!:)
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Romanian_Daddy
Хорошо сказано, бро👍
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-4
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