Тен Хаг об «МЮ»: «Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас»
Тренер «МЮ» Эрик тен Хаг считает, что только сейчас сезон по-настоящему начинается.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Ньюкаслом» в рамках 29-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.
«Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас. Мы находимся в правильном состоянии. Мы получаем вознаграждение за все, ради чего мы работаем.
Речь идет о трофеях и месте в топ-4 АПЛ. Когда этого нет, получается, что все напрасно. А сейчас мы на верном пути.
Мы развили команду, разработали манеру игры, поэтому у нас есть хорошая база для выступления и добычи результата. Но теперь пора нам начать», – сказал тен Хаг.
«Ман Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в этом сезоне, в АПЛ занимает третье место, а в Лиге Европы сыграет в 1/4 финала.
GGMU!