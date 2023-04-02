Тренер «МЮ» считает, что только сейчас сезон по-настоящему начинается.

Сегодня « » сыграет на выезде с « » в рамках 29-го тура АПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 18:30 по московскому времени.

«Пока все хорошо, но сезон начинается сейчас. Мы находимся в правильном состоянии. Мы получаем вознаграждение за все, ради чего мы работаем.

Речь идет о трофеях и месте в топ-4 АПЛ. Когда этого нет, получается, что все напрасно. А сейчас мы на верном пути.

Мы развили команду, разработали манеру игры, поэтому у нас есть хорошая база для выступления и добычи результата. Но теперь пора нам начать», – сказал тен Хаг.

«Ман Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в этом сезоне, в занимает третье место, а в Лиге Европы сыграет в 1/4 финала.