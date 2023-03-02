Гари Невилл: «Кейн способен привести команду к титулу. Для «МЮ» это беспроигрышный вариант»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл объяснил пользу от трансфера Харри Кейна.

«Харри Кейн захочет брать трофеи, я думаю. Либо это тот случай, когда он подпишет свой последний пятилетний контракт с «Тоттенхэмом», либо он захочет уйти – и для этого сейчас подходящий момент.

Он прекрасный игрок, настоящий профессионал. Думаю, он может уйти, и можно найти возможность отправить его в «Манчестер Юнайтед» или «Манчестер Сити», которой он воспользуется. Вряд ли это будет «Сити», клуб уже потратился на Холанда, а вот «МЮ» остро нуждается в центрфорварде.

Харри Кейн относится к футболистам, способным привести команду к титулу. Он обеспечивает связь между полузащитой и нападением, он будет забивать и станет любимчиком как фанатов, так и игроков. Это беспроигрышное решение, разве что он уже подходит к заключительной части своей карьеры», – сказал Невилл Sky Sports.

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9 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ laudrup
Скорее, трансфер с наименьшим риском. Есть риск, что тот же Осимхен не заиграет в АПЛ, но если заиграет, то закроет позицию форварда лет на 10.
С его работоспособностью, и бей беги в апл только травмы могут помешать ему там клепать голы
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Ksandvankneshas
С одной стороны да, а с другой Кейн и титулы...хех, ну вы поняли, да.
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Dark.Babysitter
Если про титул разговор, то в Спартак однозначно.
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Его Величество Златан
Кейн очень подошёл бы МС или Баварии. Вот он в этих командах как влитой зашёл бы
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Black Phoenix
А не боитесь, что Кейн потеряет мотивацию в МЮ? Ему нужен клуб, реально претендующий как минимум на стадию четверть-финала ЛЧ.
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Shadow1882
Если способен привести команду в титуле, то пусть остаётся в Шпорах
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Oxpike
Трансфер мечты ❤️
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laudrup
Скорее, трансфер с наименьшим риском. Есть риск, что тот же Осимхен не заиграет в АПЛ, но если заиграет, то закроет позицию форварда лет на 10.
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Tsamourlidis_mufc
Харри пора идти по пути РВП — уходить из лондонского середняка, дабы выиграть свою медаль апл, и со спокойной душой продолжать наслаждаться футболом и жизнью
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