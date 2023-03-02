Гари Невилл: «Кейн способен привести команду к титулу. Для «МЮ» это беспроигрышный вариант»

Экс-защитник « » объяснил пользу от трансфера .

«Харри Кейн захочет брать трофеи, я думаю. Либо это тот случай, когда он подпишет свой последний пятилетний контракт с « », либо он захочет уйти – и для этого сейчас подходящий момент.

Он прекрасный игрок, настоящий профессионал. Думаю, он может уйти, и можно найти возможность отправить его в «Манчестер Юнайтед» или « », которой он воспользуется. Вряд ли это будет «Сити», клуб уже потратился на Холанда, а вот «МЮ» остро нуждается в центрфорварде.

Харри Кейн относится к футболистам, способным привести команду к титулу. Он обеспечивает связь между полузащитой и нападением, он будет забивать и станет любимчиком как фанатов, так и игроков. Это беспроигрышное решение, разве что он уже подходит к заключительной части своей карьеры», – сказал Невилл Sky Sports.

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