Хави о 4:0 с «Эльче»: «Барсе» пришлось выпускать тех, кто выходит нечасто, и они показали футбол высокого уровня. Фати сыграл идеально, а Эрик может стать хорошим опорником»

остался доволен победой «Барселоны» над « » (4:0) вопреки травмам ведущих игроков.

Сыграть в 27-м туре не смогли Усман Дембеле, Педри, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг. Рафинья пропустил матч из-за дисквалификации.

«Я счастлив. Чтобы собрать состав на сегодняшнюю игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Это настоящая команда.

Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.

Честно говоря, идея [выпустить в центре поля Эрика Гарсию] родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека.

сегодня сыграл идеально, а гол всегда придает уверенности. Ансу устал к концу матча, он очень хорошо потрудился. Он важен для меня. Гол – следствие его работы и его таланта. Также я очень рад за . Те, кто сегодня забил, заслуживали этого», – сказал главный тренер «Барселоны».