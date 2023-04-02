Хави о 4:0 с «Эльче»: «Барсе» пришлось выпускать тех, кто выходит нечасто, и они показали футбол высокого уровня. Фати сыграл идеально, а Эрик может стать хорошим опорником»
Хави остался доволен победой «Барселоны» над «Эльче» (4:0) вопреки травмам ведущих игроков.
Сыграть в 27-м туре Ла Лиги не смогли Усман Дембеле, Педри, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг. Рафинья пропустил матч из-за дисквалификации.
«Я счастлив. Чтобы собрать состав на сегодняшнюю игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Это настоящая команда.
Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.
Честно говоря, идея [выпустить в центре поля Эрика Гарсию] родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека.
Фати сегодня сыграл идеально, а гол всегда придает уверенности. Ансу устал к концу матча, он очень хорошо потрудился. Он важен для меня. Гол – следствие его работы и его таланта. Также я очень рад за Феррана Торреса. Те, кто сегодня забил, заслуживали этого», – сказал главный тренер «Барселоны».
А ведь Гарсия резкий и быстрый да, ещё и с хорошей передачей. Может получится? Будем верить
зачем Обамеянга разменяли на это стоячее дерево
• Луис Энрике - 41
• Хави - 40
• Пеп Гвардиола - 39
Игра закончилась без валидольной концовки.
Ферран забил.
Фати забил.
Лёва забил.
Емаё!
Завтра сто процентов снег выпадет !