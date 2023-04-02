Хави о 4:0 с «Эльче»: «Барсе» пришлось выпускать тех, кто выходит нечасто, и они показали футбол высокого уровня. Фати сыграл идеально, а Эрик может стать хорошим опорником»

Теги Йорди Кройфф Барселона Хави Ла Лига Эльче Эрик Гарсия Ферран Торрес Ансу Фати Футбол

Хави остался доволен победой «Барселоны» над «Эльче» (4:0) вопреки травмам ведущих игроков.

Сыграть в 27-м туре Ла Лиги не смогли Усман Дембеле, Педри, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг. Рафинья пропустил матч из-за дисквалификации.

«Я счастлив. Чтобы собрать состав на сегодняшнюю игру, нам пришлось задействовать тех, кто выходит не так часто, и они показали футбол очень высокого уровня. Это настоящая команда.

Мы сделали важный шаг и добились очень хорошей победы. Я очень доволен командой.

Честно говоря, идея [выпустить в центре поля Эрика Гарсию] родилась у Йорди Кройффа. Он твердил мне об этом с прошлого года. Мы подумали, все обсудили вместе со штабом. На протяжении нескольких месяцев мы ставили его в опорную зону в двусторонних матчах. Он провел отличный матч, думаю, в его лице мы можем получить хорошего опорного хавбека.

Фати сегодня сыграл идеально, а гол всегда придает уверенности. Ансу устал к концу матча, он очень хорошо потрудился. Он важен для меня. Гол – следствие его работы и его таланта. Также я очень рад за Феррана Торреса. Те, кто сегодня забил, заслуживали этого», – сказал главный тренер «Барселоны».

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18 комментариев

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Александра Александрова
В Феранна прям Месси вселился )) так чётко пробил ) Ну , а Фати напомнил себя прошлого , но это была все таки последняя команда чемпионата , не стоит забывать !
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Кирилл Макаров
Ответ ak83
на самом деле Фати сыграл как мешок несмотря на гол.
Лютая ложь, фати очень неплохо сыграл, пусть это и эльче
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Barca
Ответ ReneHoseman
жду снега, напоследок ковры почистить. йорди кройфф тоже имеет идеи. не отец, но и не пустое место
Йохан Кройф 🥹🥲
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Goofts
Кажется, Хави нашел замену Бускетсу
А ведь Гарсия резкий и быстрый да, ещё и с хорошей передачей. Может получится? Будем верить
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ReneHoseman
Ответ Barca
Эрик Гарсия не привёз. Игра закончилась без валидольной концовки. Ферран забил. Фати забил. Лёва забил. Емаё! Завтра сто процентов снег выпадет !
жду снега, напоследок ковры почистить. йорди кройфф тоже имеет идеи. не отец, но и не пустое место
+1
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Пако
Хави Эрнандес - редкий пример того, как отличный игрок становится отличным тренером.
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Burel
Ответ кто-то
Я рад победе! Наконец Левандовски проснулся, Фати и Феранн Торрес забили, вся команда сыграла хорошо💙❤️ Но всё равно я бы не сказал, что по этому матчу можно судить об игре ,например, Фати и Торреса, ведь это был Эльче. Нужно дождаться более серьезного соперника
куда он там проснулся ? Заковырял дурком слабейшей команде.
зачем Обамеянга разменяли на это стоячее дерево
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-5
-5
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Alejandro_27
Хави превзошел Гвардиолу по количеству побед после первых 53 матчей Ла Лиги:
• Луис Энрике - 41
• Хави - 40
• Пеп Гвардиола - 39
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Asad777
Рад за Фати,хотя он может больше.
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blaugrano
Ответ Barca
Эрик Гарсия не привёз. Игра закончилась без валидольной концовки. Ферран забил. Фати забил. Лёва забил. Емаё! Завтра сто процентов снег выпадет !
Это был розыгрыш. Утром откроем матч, а там 0-1 будет.
+2
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+2
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Евсей Пролеткин
Фати давно надо выпускать в основе.
0
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ak83
на самом деле Фати сыграл как мешок несмотря на гол.
+7
0
+7
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Barca
Эрик Гарсия не привёз.
Игра закончилась без валидольной концовки.
Ферран забил.
Фати забил.
Лёва забил.
Емаё!
Завтра сто процентов снег выпадет !
+14
-1
+13
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прощай Роналду
Хави Эльче устроил Эльчеренгито)))
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прощай Роналду
Эффект Хави 🔥
+1
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falkao2013
Отличная победа, Маэстро! Верим и ждём трофеи в этом сезоне!
+4
-1
+3
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Gena
😀
0
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кто-то
Я рад победе! Наконец Левандовски проснулся, Фати и Феранн Торрес забили, вся команда сыграла хорошо💙❤️ Но всё равно я бы не сказал, что по этому матчу можно судить об игре ,например, Фати и Торреса, ведь это был Эльче. Нужно дождаться более серьезного соперника
+14
0
+14
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