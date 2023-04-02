У «Барселоны» рекордные 20 сухих матчей и 9 пропущенных голов за 27 туров Ла Лиги
«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по числу сухих матчей за первые 27 туров.
Каталонцы разгромили «Эльче» (4:0) – эта игра стала 20-й без пропущенных голов. Всего с начала сезона команде Хави в Ла Лиге забили 9 раз. Оба этих показателя являются рекордными.
Поразить ворота «Барселоны» сумели «Реал Мадрид» (4 гола), «Реал Сосьедад» (1), «Осасуна» (1), «Эспаньол» (1), «Бетис» (1) и «Альмерия» (1).
В следующем туре лидер чемпионата Испании примет «Жирону» – это случится 10 апреля.
он на скамейке приносит огромную пользу
Спасает в трудных ситуациях, уверенно играет, командует обороной.
Ну и наконец появилась защита высочайшего уровня, которая не привозит голы на постоянной основе )