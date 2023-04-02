У «Барселоны» рекордные 20 сухих матчей и 9 пропущенных голов за 27 туров Ла Лиги

Теги Барселона Хави Ла Лига Эльче Марк-Андре тер Стеген Футбол

«Барселона» установила рекорд чемпионата Испании по числу сухих матчей за первые 27 туров.

Каталонцы разгромили «Эльче» (4:0) – эта игра стала 20-й без пропущенных голов. Всего с начала сезона команде Хави в Ла Лиге забили 9 раз. Оба этих показателя являются рекордными.

Поразить ворота «Барселоны» сумели «Реал Мадрид» (4 гола), «Реал Сосьедад» (1), «Осасуна» (1), «Эспаньол» (1), «Бетис» (1) и «Альмерия» (1).

В следующем туре лидер чемпионата Испании примет «Жирону» – это случится 10 апреля.

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14 комментариев

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*MVP*
вот вам и уровень лол лиги...
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Andrew Chepaylo
Ответ D3SP7C1TO
Трёшку забил Мадрид, два сами себе, у остальных 18 команд сил хватило лишь на 4 гола. Неплохо 😅
К сожалению это говорит о слабости Ла лиги (
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Goofts
Иногда кажется, что даже магическим образом мяч не летит в ворота. Тер Штеген наколдовал)
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Tydeus
Ответ Barsa! bolshe chem klub
то что такая защита у Барсы заслуга Умтити... он на скамейке приносит огромную пользу
В Лечче?
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Сергей Тонких
Ответ Barsa! bolshe chem klub
то что такая защита у Барсы заслуга Умтити... он на скамейке приносит огромную пользу
Умтити почти год как Лечче в аренде
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Ramil Usmanov
Вся команда отрабатывает в обороне по полной. Защитники надёжны, Тер Штеген и Араухо - просто Топы!
+1
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GuruFutbola
Времена лангле и прочих мингес закончились как страшный сон)
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Barca
Марк Андре Стен Штеген!🧱
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Barsa! bolshe chem klub
то что такая защита у Барсы заслуга Умтити...
он на скамейке приносит огромную пользу
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Любезный Коссутий
Ответ D3SP7C1TO
Трёшку забил Мадрид, два сами себе, у остальных 18 команд сил хватило лишь на 4 гола. Неплохо 😅
кризис с атакой в ЛЛ
+2
-1
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Кирилл
МАТШ проводит невероятный сезон вообще !
Спасает в трудных ситуациях, уверенно играет, командует обороной.

Ну и наконец появилась защита высочайшего уровня, которая не привозит голы на постоянной основе )
+10
-1
+9
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Пако
В первую очередь это заслуга тер Стегена. Этот сезон - его сезон.
+3
-1
+2
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D3SP7C1TO
Трёшку забил Мадрид, два сами себе, у остальных 18 команд сил хватило лишь на 4 гола. Неплохо 😅
+13
-1
+12
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falkao2013
Оборона в этом сезоне топ! Жаль,что Кристинсен получил травму,но и без него сегодня сыграли отлично. Молодцы!
+18
0
+18
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