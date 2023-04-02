Осинькин об 1:1 с «Оренбургом»: «Потеряли два очка. Нельзя столько подряд матчей играть вничью или проигрывать»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Игорь Осинькин Матч ТВ Дмитрий Цыпченко Футбол

Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин недоволен ничьей в матче с «Оренбургом» (1:1).

– Потеряли два очка или приобрели одно сегодня?

– Точно могу сказать, что это потеря двух очков. Это и потому, что нам надо набирать очки, и по игре мы создали больше моментов.

Мы проводили матч с позиции силы, хотя бы последние 25-30 минут. Понимали, что нам нужны очки, а соперник в это время играл по счету и удерживал ничью.

Игра была очень веселая, энергозатратная. Мы создали очень много моментов и не должны были забивать всего один мяч.

– Как влияет на команду то, что не удается забивать?

– Знаете, у нас это все перемешивается с матчами на Кубок России, где мы играем так, как это и должно быть. У нас там есть результативность, тот же Цыпченко забил уже много мячей.

Если бы эти матчи были подряд, то внутреннее психологическое давление было бы больше. Но в таком случае это размазано на настроении игроков.

Однако мы помним, сколько у нас сейчас очков и что они нужны. Какая‑то непонятная и необоснованная серия. Нельзя столько подряд матчей играть вничью или проигрывать, – сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
suwor
Одного старания и везения явно недостаточно. Без мастерства, и командного, и индивидуального далеко не уедешь. Если у кого-то и проявлялось хоть какое-то мастерство, то оно давно уже "перебазировалось" и забивает за другие клубы. Повторюсь, из приобретений только Гарре "влился" в коллектив играет на приличном уровне. Конечно, настроить игру команды, равно как и встроить новичков в игру, равно как и внушить "старожилам", что они теперь должны выполнять работу лидеров, за оставшиеся матчи с серьёзными соперниками не так-то просто. Не исключено, что если команда не прибавит "оборотов", то участие в стыковых матчах будет обеспечено. А удручает то, что "Крылья", в который уже раз, приближаются к борьбе за выживание и возможному вылету из РПЛ.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куй Бышевец
Ответ Вова Гаврилов
Да уж когда растащили ведущих игроков, и при этом на замену качественно никого не приобрели действительно тяжело. Но даже в таких условиях, игра неплохая
Все это отмазки
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
King_X
Реализация у Крыльев просто полный атас
В упор лупить мимо или во вратаря надо уметь, конечно
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Куй Бышевец
Чем руководствовался клуб , когда оставил в команде 3 ЦЗ , ни одного чистого опорника и одного чистого нападающего ( Шитова трудно назвать нападающим и вообще игроком команды)?
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я за Крылья!
Как я и говорил - самая неудобная команда для Крыльев! Собственно, как и мы для них.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
Да уж когда растащили ведущих игроков, и при этом на замену качественно никого не приобрели действительно тяжело. Но даже в таких условиях, игра неплохая
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий