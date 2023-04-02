Осинькин об 1:1 с «Оренбургом»: «Потеряли два очка. Нельзя столько подряд матчей играть вничью или проигрывать»
Тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин недоволен ничьей в матче с «Оренбургом» (1:1).
– Потеряли два очка или приобрели одно сегодня?
– Точно могу сказать, что это потеря двух очков. Это и потому, что нам надо набирать очки, и по игре мы создали больше моментов.
Мы проводили матч с позиции силы, хотя бы последние 25-30 минут. Понимали, что нам нужны очки, а соперник в это время играл по счету и удерживал ничью.
Игра была очень веселая, энергозатратная. Мы создали очень много моментов и не должны были забивать всего один мяч.
– Как влияет на команду то, что не удается забивать?
– Знаете, у нас это все перемешивается с матчами на Кубок России, где мы играем так, как это и должно быть. У нас там есть результативность, тот же Цыпченко забил уже много мячей.
Если бы эти матчи были подряд, то внутреннее психологическое давление было бы больше. Но в таком случае это размазано на настроении игроков.
Однако мы помним, сколько у нас сейчас очков и что они нужны. Какая‑то непонятная и необоснованная серия. Нельзя столько подряд матчей играть вничью или проигрывать, – сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
В упор лупить мимо или во вратаря надо уметь, конечно