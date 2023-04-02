Осинькин об 1:1 с «Оренбургом»: «Потеряли два очка. Нельзя столько подряд матчей играть вничью или проигрывать»

Тренер « » недоволен ничьей в матче с « » (1:1).

– Потеряли два очка или приобрели одно сегодня?

– Точно могу сказать, что это потеря двух очков. Это и потому, что нам надо набирать очки, и по игре мы создали больше моментов.

Мы проводили матч с позиции силы, хотя бы последние 25-30 минут. Понимали, что нам нужны очки, а соперник в это время играл по счету и удерживал ничью.

Игра была очень веселая, энергозатратная. Мы создали очень много моментов и не должны были забивать всего один мяч.

– Как влияет на команду то, что не удается забивать?

– Знаете, у нас это все перемешивается с матчами на Кубок России, где мы играем так, как это и должно быть. У нас там есть результативность, тот же забил уже много мячей.

Если бы эти матчи были подряд, то внутреннее психологическое давление было бы больше. Но в таком случае это размазано на настроении игроков.

Однако мы помним, сколько у нас сейчас очков и что они нужны. Какая‑то непонятная и необоснованная серия. Нельзя столько подряд матчей играть вничью или проигрывать, – сказал Осинькин в эфире « ».