«Лестер» проиграл пять матчей подряд
«Лестер» проиграл пять матчей подряд.
Сегодня команда Брендана Роджерса уступила «Челси» (1:3) в 27-м туре АПЛ. Таким образом, «Лестер» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах.
До сегодняшнего дня «лисы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:3), «Арсеналу» (0:1) и «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ, а также «Блэкберну» (1:2) в Кубке Англии.
«Лестер» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка после 26 игр. В следующем матче им предстоит встретиться с «Брентфордом» в рамках АПЛ.
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Все собак на него отпустят ,а по факту состав Лестера на большее и не тянет