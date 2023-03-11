«Лестер» проиграл пять матчей подряд.

Сегодня команда уступила « » (1:3) в 27-м туре АПЛ. Таким образом, « » проиграл 5 последних матчей во всех турнирах.

До сегодняшнего дня «лисы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:3), «Арсеналу» (0:1) и «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ, а также «Блэкберну» (1:2) в Кубке Англии.

«Лестер» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка после 26 игр. В следующем матче им предстоит встретиться с «Брентфордом» в рамках .

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