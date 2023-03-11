«Лестер» проиграл пять матчей подряд

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Лестер Брендан Роджерс Футбол

«Лестер» проиграл пять матчей подряд.

Сегодня команда Брендана Роджерса уступила «Челси» (1:3) в 27-м туре АПЛ. Таким образом, «Лестер» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах.

До сегодняшнего дня «лисы» проиграли «Манчестер Юнайтед» (0:3), «Арсеналу» (0:1) и «Саутгемптону» (0:1) в АПЛ, а также «Блэкберну» (1:2) в Кубке Англии. 

«Лестер» занимает 16-е место в таблице чемпионата Англии, набрав 24 очка после 26 игр. В следующем матче им предстоит встретиться с «Брентфордом» в рамках АПЛ.

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8 комментариев

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gerudes
С такой игрой чемпионами они в этом году не станут.
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NottinghamForest79
атлична
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ман сити фейк
Роджерс аут
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-1
-1
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леннорыч-абрамович
Дайте им срочно Ливерпуль!
+4
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Joel Campbell
Роджерса жаль
Все собак на него отпустят ,а по факту состав Лестера на большее и не тянет
+1
-1
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Шукурмирзо Болтаев
была будущее у этой команды. Но руководство распродаёт всех, кто стоит денег. жалко
+6
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Yuri Ten
Бедный Роджерс, с трансферами типо Фаеса и пенсионерами которым под 40 предъявлять ему претензии глупо
+11
-1
+10
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meredow06
Ужас просто, сегодня пытались победить,не шла у них игра
+6
0
+6
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