Сергеев о дубле «Уралу»: «Видели ничью «Спартака», надо было побеждать. С «Локо» будет хороший матч, Дзюбу «Зенит» не опасается»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Урал Иван Сергеев Футбол

Иван Сергеев не тревожится по поводу матча против Артема Дзюбы 9 апреля.

Сегодня форвард «Зенита» оформил дубль в игре с «Уралом», а нападающий «Локомотива» дважды забил «Пари НН».

«Забить два лучше, чем один. Выходил с намерением, что надо помочь команде добавить в агрессии и скорости. Главное, что выиграли. Все сложилось как надо.

Когда выходили на матч, видели, что «Спартак» сыграл вничью. Надо было побеждать: в первом тайме чуть не получилось, но во втором создали моменты и забили.

Завтра будет тренировка, потом уже будем наглядно разбирать «Локомотив». С завтрашнего дня будем потихоньку готовиться. Тренерский штаб все расскажет и покажет. Будет хороший матч – дерби. Надо побеждать.

Дзюбу не опасаемся. Самое главное – настрой. Никакой недооценки нет», – сказал Сергеев.

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6 комментариев

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Зайцев Руслан
Ответ Фут.Боль
Возвращение Дзюбы пошло на пользу всему чемпионату. Медийности и интереса он точно добавил.
И это ли не прекрасно?
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Зайцев Руслан
Ответ Vovker
А стоило бы опасаться. Для Дзюбы бывшие команды - мощнейший раздражитель. А мы все знаем, как он играет на сверхмотивации.
А висеть на нём тремя руками, как обычно это было, когда он играл за Зенит, никто не будет. Думаю, Дзюба забьет один, но Локо проиграет
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Фут.Боль
Возвращение Дзюбы пошло на пользу всему чемпионату. Медийности и интереса он точно добавил.
0
0
0
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Vovker
А стоило бы опасаться. Для Дзюбы бывшие команды - мощнейший раздражитель. А мы все знаем, как он играет на сверхмотивации.
0
0
0
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Зелёный гопник
Второй гол Ивана - это топ!
Голевое чутье и техника на самом высоком уровне💪🏻
+4
0
+4
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Юрий Кечко
Сергеев « Видели ничью Спартака , после этого хотели забить болт и вообще не выходить на поле , но пришлось ..»
+4
-1
+3
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