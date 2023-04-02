Сергеев о дубле «Уралу»: «Видели ничью «Спартака», надо было побеждать. С «Локо» будет хороший матч, Дзюбу «Зенит» не опасается»

не тревожится по поводу матча против 9 апреля.

Сегодня форвард « » оформил дубль в игре с « », а нападающий « » дважды забил «Пари НН».

«Забить два лучше, чем один. Выходил с намерением, что надо помочь команде добавить в агрессии и скорости. Главное, что выиграли. Все сложилось как надо.

Когда выходили на матч, видели, что « » сыграл вничью. Надо было побеждать: в первом тайме чуть не получилось, но во втором создали моменты и забили.

Завтра будет тренировка, потом уже будем наглядно разбирать «Локомотив». С завтрашнего дня будем потихоньку готовиться. Тренерский штаб все расскажет и покажет. Будет хороший матч – дерби. Надо побеждать.

Дзюбу не опасаемся. Самое главное – настрой. Никакой недооценки нет», – сказал Сергеев.