Семак об интервью Дзюбы: «Быть хорошим для всех невозможно. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интервью Артема Дзюбы.
– Артем Дзюба дал интервью, в котором сказал, что вы избегаете неприятных разговоров. Вы понимаете, почему он так сказал? Как вы отреагировали, когда увидели эти слова?
– С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера непростая, быть хорошим для всех невозможно.
И Артем, и Азмун, и Оздоев оставили значимый след. Моя задача как тренера – двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо.
Каждый должен заниматься своим делом. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать.
Надо радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать. Чего всем и желаю, – сказал Семак.
Артем Дзюба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец»
Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности
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Хотя, те слова Дзюбы про Семака не удивили. О том, что у них напряжённые отношения, слухи ходили ещё года 3 назад. Что опять же вызывает удивление, что за эти годы внутри команды не было взрывоопасных ситуаций.