Семак об интервью Дзюбы: «Быть хорошим для всех невозможно. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу»

Главный тренер « » прокомментировал интервью .

– Артем Дзюба дал интервью, в котором сказал, что вы избегаете неприятных разговоров. Вы понимаете, почему он так сказал? Как вы отреагировали, когда увидели эти слова?

– С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера непростая, быть хорошим для всех невозможно.

И Артем, и , и оставили значимый след. Моя задача как тренера – двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо.

Каждый должен заниматься своим делом. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать.

Надо радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать. Чего всем и желаю, – сказал Семак.

Артем Дзюба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец»

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков