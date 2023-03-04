Семак об интервью Дзюбы: «Быть хорошим для всех невозможно. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Магомед Оздоев Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал интервью Артема Дзюбы.

– Артем Дзюба дал интервью, в котором сказал, что вы избегаете неприятных разговоров. Вы понимаете, почему он так сказал? Как вы отреагировали, когда увидели эти слова?

– С улыбкой. Я привык к тому, что работа главного тренера непростая, быть хорошим для всех невозможно.

И Артем, и Азмун, и Оздоев оставили значимый след. Моя задача как тренера – двигаться вперед. Игра нашей команды смотрится неплохо.

Каждый должен заниматься своим делом. Я не могу так красноречиво говорить, мне нужно делать свою работу, что я и пытаюсь делать.

Надо радоваться жизни, быть благодарным всему, всех уважать и никому не досаждать. Чего всем и желаю, – сказал Семак.

Артем Дзюба: «Понимал, что «Зенит» превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро. Это неправильно, должен быть костяк россиян. Обратно нет смысла идти, я не бразилец»

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AlexZhano__
Нормально!
Хотя, те слова Дзюбы про Семака не удивили. О том, что у них напряжённые отношения, слухи ходили ещё года 3 назад. Что опять же вызывает удивление, что за эти годы внутри команды не было взрывоопасных ситуаций.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ARSEN1308
вот он мужик!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALEKS66
Молодец. Хорошо ответил.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Рыбаков
Сергей Богданович Семак, как всегда сдержан, адекватен и без негатива.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Дзюба видимо хотела конфликта с Семаком, а Семак остался нейтрален. Ибо помудрее Артёмки.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mazzari2.0
Семак просто избежал неприятного разговора)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никому_никабельный
А Дзюба это ему в глаза сказал?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тиджани Бабангида
Ничего другого от Семака и не ожидалось. Он постиг и житейскую и тренерскую мудрость
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Новиков
Надо траву жевать.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Какой Богданыч всё-таки дипломатичный )
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Прав Богданыч - #######, не мешки ворочать!
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kilo_gilo
языком чесать - не мешки ворочать) Богданыч просто убрал Артема - раунд!
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Прям кот Леопольд)
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий