«Бавария» 10 матчей не проигрывает «Боруссии»: 9 побед и ничья с 2019-го

«Бавария» до 10 матчей продлила серию матчей без поражений от «Боруссии».

Команда Томаса Тухеля обыграла дортмундцев со счетом 4:2 в 26-м туре Бундеслиги.

В последний раз «Боруссия» побеждала в противостоянии с мюнхенцами 3 августа 2019 года в матче за Суперкубок Германии.

С тех пор «Бавария» выиграла 9 раз и однажды сыграла вничью. В восьми из этих матчей она забила « » три и более мяча.

«Бавария» вышла на 1-е место в Бундеслиге после победы над «Боруссией». «Дортмунд» – 2-й, «Унион» – 3-й, «Фрайбург» – 4-й