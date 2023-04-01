«Бавария» 10 матчей не проигрывает «Боруссии»: 9 побед и ничья с 2019-го

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» до 10 матчей продлила серию матчей без поражений от «Боруссии».

Команда Томаса Тухеля обыграла дортмундцев со счетом 4:2 в 26-м туре Бундеслиги.

В последний раз «Боруссия» побеждала в противостоянии с мюнхенцами 3 августа 2019 года в матче за Суперкубок Германии.

С тех пор «Бавария» выиграла 9 раз и однажды сыграла вничью. В восьми из этих матчей она забила «Боруссии» три и более мяча.

«Бавария» вышла на 1-е место в Бундеслиге после победы над «Боруссией». «Дортмунд» – 2-й, «Унион» – 3-й, «Фрайбург» – 4-й

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13 комментариев

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kvn9
Ответ GuruFutbola
Даже в главном матче бундесфермы еле 100 коментов набирается, мертвый чемп
Ну и этого много, я считаю, для меня лично было бы лучше, чтобы было 15-20 содержательных комментариев, чем выискивать их из 200-300 от комментаторов с предположительно ограниченной дееспособностью.)
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иц а мэн
Ответ Los Galácticos
Какие же два огненных матча будут в ЛЧ между МС и Баварией, я уже в предвкушении этого праздника футбола.
и какие же позорные матчи реала с челси идут в противовес, я уже в предвкушении этого черного дня в истории футбола
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Виталий Желтоусов
Ответ benjamin92
Пришёл Тухель и добыл долгожданное чемпионство!
у шмелей вся надежда на то что Бавария будет терять силы в ЛЧ.
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Виталий Желтоусов
Ответ Вова Гаврилов
У Боруссии просто не было сегодня команды. Просто разный уровень в командах
всегда всё просто
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GuruFutbola
Даже в главном матче бундесфермы еле 100 коментов набирается, мертвый чемп
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marchellinos
С другой Боруссией все печально :(
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Джорджио Че
Дортмунд как всегда. Догнал, обогнал, но в очной встрече обо***лся
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marchellinos
Про Мюллера бы статистику.
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Los Galácticos
Какие же два огненных матча будут в ЛЧ между МС и Баварией, я уже в предвкушении этого праздника футбола.
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Холден Колфилд
Какой конкурентный чемпионат
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benjamin92
Пришёл Тухель и добыл долгожданное чемпионство!
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Вова Гаврилов
У Боруссии просто не было сегодня команды. Просто разный уровень в командах
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psixyec
Самый интересный в мире чемпионат, что-то на уровне первенства Никарагуа, хотя даже там есть интрига.
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