«Бавария» вышла на 1-е место в Бундеслиге после победы над «Боруссией». «Дортмунд» – 2-й, «Унион» – 3-й, «Фрайбург» – 4-й

« » вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Мюнхенская команда опередила « », обыграв дортмундцев в 26-м туре чемпионата Германии (4:2). После 26 игр на счету «Баварии» 55 очков, «Боруссия» идет второй с 53 баллами.

Третье место в чемпионате занимает « », набравший 51 очко. Четвертым идет « » с 47 баллами. На пятой строчке находится « » – у этой команды 45 очков.

Матч 27-го тура Бундеслиги пройдут 8 и 9 апреля.