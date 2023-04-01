«Бавария» вышла на 1-е место в Бундеслиге после победы над «Боруссией». «Дортмунд» – 2-й, «Унион» – 3-й, «Фрайбург» – 4-й
«Бавария» вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги.
Мюнхенская команда опередила «Боруссия», обыграв дортмундцев в 26-м туре чемпионата Германии (4:2). После 26 игр на счету «Баварии» 55 очков, «Боруссия» идет второй с 53 баллами.
Третье место в чемпионате занимает «Унион», набравший 51 очко. Четвертым идет «Фрайбург» с 47 баллами. На пятой строчке находится «Лейпциг» – у этой команды 45 очков.
Матч 27-го тура Бундеслиги пройдут 8 и 9 апреля.
ни*** не изменилось
Всех болел Мюнхена с победой, ждём ЛЧ
Иначе никак.
Гнабри немного не повезло,Томас-царь,Чупо молодец,Павар работяга,Киммих семижильный и немного непонятный Сане(может просто так получилось).
Баварцев с победой! Ждём кубковую игру с Фрайбургом.
Все сложные матчи будут дома, а 2 матча против команд из зоны вылета.
У Баварии всё намного сложнее. Главное не облажаться, как в 2019
На 90% Бавария оформила титул