«Бавария» вышла на 1-е место в Бундеслиге после победы над «Боруссией». «Дортмунд» – 2-й, «Унион» – 3-й, «Фрайбург» – 4-й

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Фрайбург Унион Берлин Томас Тухель РБ Лейпциг Футбол

«Бавария» вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. 

Мюнхенская команда опередила «Боруссия», обыграв дортмундцев в 26-м туре чемпионата Германии (4:2). После 26 игр на счету «Баварии» 55 очков, «Боруссия» идет второй с 53 баллами. 

Третье место в чемпионате занимает «Унион», набравший 51 очко. Четвертым идет «Фрайбург» с 47 баллами. На пятой строчке находится «Лейпциг» – у этой команды 45 очков. 

Матч 27-го тура Бундеслиги пройдут 8 и 9 апреля. 

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Momos
Молодец Тухель, сразу показал кто тренер, а кто клоун. Надеюсь, Бавария больше не будет повторять ошибок и не будет назначать подонков на должность главного тренера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Ответ Hitgoe Himgob
день прошел, число сменилось ни*** не изменилось Всех болел Мюнхена с победой, ждём ЛЧ
Для характеристики Бундеслиги , нужно отредактировать стишок, поменяв "день", на "10 лет"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ llolishe
Бавария наверно если на ворота поставит вратаря из молодежки на весь сезон всеравно выиграет эту неинтересную лигу
Зачем ты эту лигу смотришь тогда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ Bayern2004
Тухеля с почином! Первые 70 минут отличная игра,последние 20 непонятное явление.Против Сити нужны 90+ минут концентрации. Иначе никак. Гнабри немного не повезло,Томас-царь,Чупо молодец,Павар работяга,Киммих семижильный и немного непонятный Сане(может просто так получилось). Баварцев с победой! Ждём кубковую игру с Фрайбургом.
Ну 4-0 вели, встали, бывает. С Сити никто вставать не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Ответ DolJun
на какой?
Вот именно ))))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
день прошел, число сменилось
ни*** не изменилось

Всех болел Мюнхена с победой, ждём ЛЧ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern2004
Тухеля с почином! Первые 70 минут отличная игра,последние 20 непонятное явление.Против Сити нужны 90+ минут концентрации.
Иначе никак.
Гнабри немного не повезло,Томас-царь,Чупо молодец,Павар работяга,Киммих семижильный и немного непонятный Сане(может просто так получилось).
Баварцев с победой! Ждём кубковую игру с Фрайбургом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Бавария наверно если на ворота поставит вратаря из молодежки на весь сезон всеравно выиграет эту неинтересную лигу
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ 6tspey7tb5
Тебя там на ветке Челси ждут, ДолЖун)))
на какой?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Зато как Матч-тв интригу выдавливал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Ответ DolJun
персонально топлю за тухеля, чтобы все у него получилось!
Хорош, Поттер на две бошки сильнее ).
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Balt
Отличный дебют Тухеля. Но где вся соль, так это ЛЧ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Александрова
Очень неожиданно , шанс был один из миллиарда!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вова Гаврилов
По-моему сомнений и не было. Думаю, что в Бундеслиге и Нагельсманну можно было дать довести бы свое дело до конца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Ответ DolJun
персонально топлю за тухеля, чтобы все у него получилось!
Тебя там на ветке Челси ждут, ДолЖун)))
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Ответ Los Galácticos
Тухель сразу с ноги ворвался в Бундеслигу :)
Главное не с той что до этого сломал))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Вот бы так сезон и закончился, Фрайбург и Унион в ЛЧ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
персонально топлю за тухеля, чтобы все у него получилось!
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Самая не интересная лига мира-рандомные счеты ,минимум красивых голов, чемпион ясен в начале сезона
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S H A R K
Сегодняшняя игра была ужасной, но на дистанции всё можно исправить.
Все сложные матчи будут дома, а 2 матча против команд из зоны вылета.
У Баварии всё намного сложнее. Главное не облажаться, как в 2019
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Собака-буддист
Теперь как фан Боруссии помечтаю о чемпионстве))
На 90% Бавария оформила титул
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
отец карим
каждый год одно и тоже.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Buharoid
Очень мощный матч, кроме концовки. Ну и Гнабри с Мане это два вредителя, их вообще на поле выпускать нельзя.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Тухель сразу с ноги ворвался в Бундеслигу :)
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Уткин
ну как бе нагеля взяли и окунули сначало в коричневую субстанцию, потом в желтую жидкость. Небо и земля - посмотрим кнш как дальше пойдет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий