«Бавария» забила «Боруссии» трижды за 23 минуты. У Кобеля автогол после удара Упамекано с центра

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Мюллер Дайо Упамекано Грегор Кобель Футбол

«Бавария» открыла счет в игре с «Боруссией» в результате удара с центра поля.

На 13-й минуте защитник мюнхенцев Дайо Упамекано, находясь на своей половине поля у центрального круга, забросил мяч к штрафной соперника. Голкипер   Грегор Кобель выбежал из рамки и попытался выбить мяч, но неудачно по нему пробил, и тот залетел в ворота. В статистике Бундеслиги этот момент был зафиксирован как автогол вратаря.

Всего за первые 23 минуты «Бавария» забила лидеру Бундеслиги трижды. На 18-й и 23-й минутах отличился хавбек Томас Мюллер.

😲 «Бавария» громит «Дортмунд» – 3:0 к 23-й! У Мюллера дубль, Кобель пропустил с центра поля. Онлайн-трансляция

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41 комментарий

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Hayk Avagyan
месть Тухеля
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Константин Михайлович
Ответ Emin Aliev
вся бундесферма- это по сути спаринг партнёры для Баварии. В чем смысл этого чемпионата?
а в чем смысл ла лиги,кроме матчей между Барсы и Реала один тухляк,да и конкуренция идёт между ними
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Jor Hakobyan
Просто класикер😍
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Isa Babaev
Ну вот, стоило сменить тренера как команда забегала
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Light Yagami
Ответ Emin Aliev
при чем тут Барселона? комплексы?
Комплексовать, простите, из-за чего? Что другие команды не получают такую охапку мячей как Барселона?
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fd6gtd8k77
Ответ Emin Aliev
вся бундесферма- это по сути спаринг партнёры для Баварии. В чем смысл этого чемпионата?
Клубы делают шоу и зарабатывают деньги.Да, да, это возможно, прикинь!!!
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Emin Aliev
Ответ Light Yagami
А как Барселону тогда назвать? Интерактивные тренировочные манекены?
при чем тут Барселона? комплексы?
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vzi
Ответ Emin Aliev
жесть, ты реально думал, что кто-то кроме Баварии заберёт салатник?))
Конечно, нет. До начала сезона.
Но в кой-то веки Бавария сама попала в мини-кризис.
И все равно в очном матче без шансов.
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Light Yagami
Ответ Emin Aliev
вся бундесферма- это по сути спаринг партнёры для Баварии. В чем смысл этого чемпионата?
А как Барселону тогда назвать? Интерактивные тренировочные манекены?
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Александра Александрова
Ответ Артём Сергеев
Александра александрова включил матч впервые... дальше не продрлжай. Скажи только,зачем вам по несколько аккаунтов?
Сколько здесь одноклеточных
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Dmitry_Bayern18
Ответ Carver
В чем разница между отношениями госпожи и куколда и Баварии с другими клубами Бундеслиги? Госпожа иногда разрешает куколду с собой спать, а не только давать себя обслуживать. А если серьезно, то Бундеслига омерзительное зрелище.
У тебя омерзительная логика, чел
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Emin Aliev
Ответ vzi
Это капец. Я смотрел. Но после 3-0 бросил. Первый гол - привоз вратаря на ровном месте. Второй - Мюллер после скидки из вратарской. Третий - Мюллер с добивания после неудачной игры вратаря. Как так можно?? Чемпионат сам идет в руки Дортмунду, и такие ошибки. Что им еще нужно??
жесть, ты реально думал, что кто-то кроме Баварии заберёт салатник?))
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fd6gtd8k77
Ответ Александра Александрова
Как вообще этот чемпионат можно смотреть , вот включил впервые, думаю посмотрю супер матч , а игроки Боруссии даже не борются , просто обозначат, какую то вялую борьбу и всё , ощущение что вышли обреченными !у Баварии можно убрать тренера и они все равно выиграют чемпионат !
Откуда вы, впервые смотрящие, берётесь?
Клоуны
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Emin Aliev
вся бундесферма- это по сути спаринг партнёры для Баварии. В чем смысл этого чемпионата?
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Александр Козлов
Боруссия Д из принципа вратаря не покупае? Брюки таким же клоундеем был
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vzi
Это капец.
Я смотрел.
Но после 3-0 бросил.

Первый гол - привоз вратаря на ровном месте.
Второй - Мюллер после скидки из вратарской.
Третий - Мюллер с добивания после неудачной игры вратаря.

Как так можно?? Чемпионат сам идет в руки Дортмунду, и такие ошибки. Что им еще нужно??
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Артём Сергеев
Ответ Александра Александрова
Как вообще этот чемпионат можно смотреть , вот включил впервые, думаю посмотрю супер матч , а игроки Боруссии даже не борются , просто обозначат, какую то вялую борьбу и всё , ощущение что вышли обреченными !у Баварии можно убрать тренера и они все равно выиграют чемпионат !
Александра александрова включил матч впервые... дальше не продрлжай. Скажи только,зачем вам по несколько аккаунтов?
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Александра Александрова
Как вообще этот чемпионат можно смотреть , вот включил впервые, думаю посмотрю супер матч , а игроки Боруссии даже не борются , просто обозначат, какую то вялую борьбу и всё , ощущение что вышли обреченными !у Баварии можно убрать тренера и они все равно выиграют чемпионат !
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Light Yagami
Ответ Carver
Боруссия опять раздвинула ножки перед хозяевами, как удивительно, как удивительно. Не слежу за Бундеслигой, но кто следующим летом перейдет бесплатно из Дортмунда в Баварку? Какой хлам Мюнхен сгрузит в обратном направлении?
Следующий? Левандовски уходил из Боруссии 9(!) лет назад. Хюммельс переходил 7 лет назад
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Kel.Tu
Ответ Timeofinjoy
Ну что, конец интриги?
ее особо и не было. Дортмунд в своем стиле сливает мачт в Мюнхене
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Harryck
Как то жаль, что такой гол случился - сразу вся игра сломалась. Было бы интересно посмотреть на "Баварию" Тухеля в сложном положении, а такой подарок нокаутирует и без того бесхребетную "Боруссию". Терзич сам виноват, что ставит вратаря после травмы сразу на такой важный матч без набора формы, в итоге жаль даже Кобеля.
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Рашпель793
Наверняка перепишут гол на Упамекано. Чистый же гол. Даже если Кобель и задел мяч, то это не один фиг не автогол.
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Jor Hakobyan
Ответ Carver
В чем разница между отношениями госпожи и куколда и Баварии с другими клубами Бундеслиги? Госпожа иногда разрешает куколду с собой спать, а не только давать себя обслуживать. А если серьезно, то Бундеслига омерзительное зрелище.
Ты где это скопировал? Ты не смог думать так далеко
+6
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fd6gtd8k77
Ответ Carver
В чем разница между отношениями госпожи и куколда и Баварии с другими клубами Бундеслиги? Госпожа иногда разрешает куколду с собой спать, а не только давать себя обслуживать. А если серьезно, то Бундеслига омерзительное зрелище.
Так всё просто.Не смотри.
Это омерзительное зрелище собирает полные стадионы.Стабильно.
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Акира_1
Ответ *MVP*
потому что Кобеля не купил зимой? или потому что вышвырнули Боруссию из ЛЧ?
Потому что он слил нормального тренера, не дав ему времени, поставив физрука, и теперь сидит на 11 месте.
+8
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