«Бавария» забила «Боруссии» трижды за 23 минуты. У Кобеля автогол после удара Упамекано с центра

«Бавария» открыла счет в игре с «Боруссией» в результате удара с центра поля.

На 13-й минуте защитник мюнхенцев , находясь на своей половине поля у центрального круга, забросил мяч к штрафной соперника. Голкипер выбежал из рамки и попытался выбить мяч, но неудачно по нему пробил, и тот залетел в ворота. В статистике Бундеслиги этот момент был зафиксирован как автогол вратаря.

Всего за первые 23 минуты «Бавария» забила лидеру Бундеслиги трижды. На 18-й и 23-й минутах отличился хавбек .

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