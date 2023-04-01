«Бавария» забила «Боруссии» трижды за 23 минуты. У Кобеля автогол после удара Упамекано с центра
«Бавария» открыла счет в игре с «Боруссией» в результате удара с центра поля.
На 13-й минуте защитник мюнхенцев Дайо Упамекано, находясь на своей половине поля у центрального круга, забросил мяч к штрафной соперника. Голкипер Грегор Кобель выбежал из рамки и попытался выбить мяч, но неудачно по нему пробил, и тот залетел в ворота. В статистике Бундеслиги этот момент был зафиксирован как автогол вратаря.
Всего за первые 23 минуты «Бавария» забила лидеру Бундеслиги трижды. На 18-й и 23-й минутах отличился хавбек Томас Мюллер.
😲 «Бавария» громит «Дортмунд» – 3:0 к 23-й! У Мюллера дубль, Кобель пропустил с центра поля. Онлайн-трансляция
Но в кой-то веки Бавария сама попала в мини-кризис.
И все равно в очном матче без шансов.
Клоуны
Я смотрел.
Но после 3-0 бросил.
Первый гол - привоз вратаря на ровном месте.
Второй - Мюллер после скидки из вратарской.
Третий - Мюллер с добивания после неудачной игры вратаря.
Как так можно?? Чемпионат сам идет в руки Дортмунду, и такие ошибки. Что им еще нужно??
Это омерзительное зрелище собирает полные стадионы.Стабильно.