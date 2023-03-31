Чемпионат Германии. «Айнтрахт» примет «Бохум», «Боруссия» Дортмунд и «Бавария» сыграют завтра

« » примет « » в стартовом матче 26-го тура Бундеслиги.

В субботу (1 апреля) состоится центральный матч тура – « » Дортмунд против «Баварии». Кроме того, « » сыграет с « », «Фрайбург» примет «Герту».

В воскресенье (2 апреля) тур завершится матчем « » – «Хоффенхайм».

Чемпионат Германии

26-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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