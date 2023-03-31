Чемпионат Германии. «Айнтрахт» примет «Бохум», «Боруссия» Дортмунд и «Бавария» сыграют завтра
«Айнтрахт» примет «Бохум» в стартовом матче 26-го тура Бундеслиги.
В субботу (1 апреля) состоится центральный матч тура – «Боруссия» Дортмунд против «Баварии». Кроме того, «Унион» сыграет с «Штутгартом», «Фрайбург» примет «Герту».
В воскресенье (2 апреля) тур завершится матчем «Вердер» – «Хоффенхайм».
26-й тур
- Дата проведения
- 31 марта, 21.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.30, «Фелтинс-Арена»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 1 апреля, 16.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 1 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 2 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 2 апреля, 18.30, «Везерштадион»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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