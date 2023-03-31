Чемпионат Германии. «Айнтрахт» примет «Бохум», «Боруссия» Дортмунд и «Бавария» сыграют завтра

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«Айнтрахт» примет «Бохум» в стартовом матче 26-го тура Бундеслиги. 

В субботу (1 апреля) состоится центральный матч тура – «Боруссия» Дортмунд против «Баварии». Кроме того, «Унион» сыграет с «Штутгартом», «Фрайбург» примет «Герту». 

В воскресенье (2 апреля) тур завершится матчем «Вердер» – «Хоффенхайм». 

Чемпионат Германии

26-й тур

Айнтрахт Ф – Бохум
Дата проведения
31 марта, 21.30, «Дойче банк Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

РБ Лейпциг – Майнц
Дата проведения
1 апреля, 16.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Штутгарт
Дата проведения
1 апреля, 16.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шальке – Байер
Дата проведения
1 апреля, 16.30, «Фелтинс-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фрайбург – Герта
Дата проведения
1 апреля, 16.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Аугсбург
Дата проведения
1 апреля, 16.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Боруссия Д
Дата проведения
1 апреля, 19.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кельн – Боруссия М
Дата проведения
2 апреля, 16.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вердер – Хоффенхайм
Дата проведения
2 апреля, 18.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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