Фанаты «Челси» скандировали «Утром – уволен!» на игре с «Виллой». Команда Поттера уступает 0:2

Болельщики «Челси» выразили недовольство на игре с « ».

Лондонцы проигрывают со счетом 0:2 в 29-м туре , завершается второй тайм.

Фанаты хозяев начали скандировать «Утром – уволен!», сообщает журналист Daily Mail Оливер Тодд.

На данный момент «Челси» занимает в чемпионате 10-е место, на 11 очков отставая от зоны Лиги чемпионов.

«Челси» – «Астон Вилла». 0:2 – Макгинн и Уоткинс забили. Онлайн-трансляция