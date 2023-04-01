Фанаты «Челси» скандировали «Утром – уволен!» на игре с «Виллой». Команда Поттера уступает 0:2

Теги Челси Стэмфорд Бридж Астон Вилла премьер-лига Англия болельщики Грэм Поттер Футбол

Болельщики «Челси» выразили недовольство Грэмом Поттером на игре с «Астон Виллой».

Лондонцы проигрывают со счетом 0:2 в 29-м туре АПЛ, завершается второй тайм.

Фанаты хозяев начали скандировать «Утром – уволен!», сообщает журналист Daily Mail Оливер Тодд.

На данный момент «Челси» занимает в чемпионате 10-е место, на 11 очков отставая от зоны Лиги чемпионов.

«Челси» – «Астон Вилла». 0:2 – Макгинн и Уоткинс забили. Онлайн-трансляция

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39 комментариев

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klet
Где решительное осуждение мировой общественности этого буллинга?
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Гол в девятину
Ответ Алекс Мелкумян
Есть другой путь - например как у Терзича в Боруссии, который пришел временщиком в 2020-2021, вроде и кубок Германии выиграл и в ЛЧ попал после кризиса с Фавром, но не остался главным постоянным тренером (хотя точно мог на это претендовать). То есть тип усмирил гордыню, дальше развивался и через сезон заслужил шанс побыть прям главным тренером минимум на сезон - и вроде неплохо получается, не провально точно, БД вполне себе на ходу. Можно конечно быть как Камачо в Реале, Клинсманн в Баварии, Страмаччони в Интере и т.д. - ну был ты в топ клубе и был, фиг о тебе кто вспомнит. Ну потренировал, обосрался, ушел, пошел дальше до конца жизни тренировать середняки, потому что на репутации уже есть нехилое пятно. И Хау некорректно сравнивать с Поттером, это гораздо более видный тренер в Англии точно, он из такой жопы Борнмут вытащил, что Поттеру и не снилось (даже с его подвигами в Эстерсунде). Поднять клуб ИЗ ПОДВАЛА ЛИГИ 2 на верхнюю половину таблицы АПЛ... И игроки у него развивались, всякие Мэтты Ричи и Райаны Фрейзеры. Дело времени и его желания было приглашение в клуб амбициознее Борнмута, его куда только не сватали после ухода оттуда, и в Арсенал и в ТТХ и т.д.
Терзич работал ассистентом, так тоже бывает, что помощника поднимают вверх.

А часто ли бывает, когда тренер с опытом работы в вышке идет в ассистенты? Вот и оно.
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Ноно Гомес
Хоть Нагелья, хоть Флика, берите уже кого нибудь только не Поттер...
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Алекс Мелкумян
Ответ Гол в девятину
А у Поттера был другой вариант? Он не легендарный футболист типа Зидана, Лэмпарда или Анчелотти, когда понятно что рано или поздно человек получит шанс, а потом может быть второй-третий, если сам захочет. Один даже не провальный, а посредственный сезон в Брайтоне и о Поттере никто никогда больше бы не вспомнил. Где бы был такой же Эдди Хау, если бы внезапно не появились саудиты, которые чисто ради улучшения репутации решили поставить местного тренера? У людей типа Поттера есть только один шанс в жизни.
Есть другой путь - например как у Терзича в Боруссии, который пришел временщиком в 2020-2021, вроде и кубок Германии выиграл и в ЛЧ попал после кризиса с Фавром, но не остался главным постоянным тренером (хотя точно мог на это претендовать). То есть тип усмирил гордыню, дальше развивался и через сезон заслужил шанс побыть прям главным тренером минимум на сезон - и вроде неплохо получается, не провально точно, БД вполне себе на ходу. Можно конечно быть как Камачо в Реале, Клинсманн в Баварии, Страмаччони в Интере и т.д. - ну был ты в топ клубе и был, фиг о тебе кто вспомнит. Ну потренировал, обосрался, ушел, пошел дальше до конца жизни тренировать середняки, потому что на репутации уже есть нехилое пятно.

И Хау некорректно сравнивать с Поттером, это гораздо более видный тренер в Англии точно, он из такой жопы Борнмут вытащил, что Поттеру и не снилось (даже с его подвигами в Эстерсунде). Поднять клуб ИЗ ПОДВАЛА ЛИГИ 2 на верхнюю половину таблицы АПЛ... И игроки у него развивались, всякие Мэтты Ричи и Райаны Фрейзеры. Дело времени и его желания было приглашение в клуб амбициознее Борнмута, его куда только не сватали после ухода оттуда, и в Арсенал и в ТТХ и т.д.
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*MVP*
Ответ Дядя ТУРА
а то Поттер чашки собирал одна за другой
так и не потянул
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ыфвфывфыв авфыаыва
а что вы хотели? теперь челси будет другим после ухода абрамовича.
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nb8dwryv56
Ответ deadjoker
Там нагель свободен. Надо брать. Как раз команда молодая он им зайдет.
Многоходовочка по обмену Тухеля на Нагельсманна
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Жирный Лукаку
Ответ snegoviq
Боюсь, Нагельсман не зайдет. Он ничего не выигрывал, плюс молодой еще. Само по себе это неплохо, но в кризисную команду, привыкшую брать титулы/чашки, нужен кто-то поопытнее и поавторитетнее.
А прошлом сезоне кто чемп брал?
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llolishe
Клоппа увольте сразу потом можете и Поттера
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Вова Гаврилов
С таким бездарным руководством не думаю, что тут Нагельсманн поможет
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Андрей Чекалов
Поттер, вали в Хогвартс и Кукурузу с собой забери!!! Ну сколько можно, вон Наггельсман уже ждёт не дождется)))
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Obdob
Ответ Born is the King
Это же Тоттенхэм©
три очка ушли Слизерину!
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U
Они не шарит. Челси ж по Поттеру главный фаворит ЛЧ.
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Obdob
Ответ Акира_1
Тоттенхэм троллит Челси? Это мем. 😄
сейчас только клубы по квидичу не троллят челси 😂
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*MVP*
Ответ Гол в девятину
Против фанатов Боули не пойдет.Думаю вопрос решен.Тем более внезапно безработным оказался Нагельсман
хочется верить, держим кулачки
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Гол в девятину
Ответ Алекс Мелкумян
Поттера если честно не жалко, сам поверил в себя, подумал что потянет топ-клуб (да еще и в жестком кризисе). Лучше бы сидел в Брайтоне, развивал бы его дальше и вот сейчас может быть мог отправится на реальное повышение в Тоттенхэм. Где и состав намного лучше Брайтона и денег побольше, и давление не такое как в Челси - чем не идеальный плацдарм чтобы опробовать себя на уровне выше, в борьбе за еврокубки и т.д. Но нет, забыл о Брайтоне, пошел в Челси и вот сейчас на каждой пресс-конференции ноет как ему тяжело и не бейте его, он в трудной ситуации. Обидно конечно, ладно хоть Брайтон не поплыл, держится и без него.
А у Поттера был другой вариант? Он не легендарный футболист типа Зидана, Лэмпарда или Анчелотти, когда понятно что рано или поздно человек получит шанс, а потом может быть второй-третий, если сам захочет.

Один даже не провальный, а посредственный сезон в Брайтоне и о Поттере никто никогда больше бы не вспомнил.

Где бы был такой же Эдди Хау, если бы внезапно не появились саудиты, которые чисто ради улучшения репутации решили поставить местного тренера?

У людей типа Поттера есть только один шанс в жизни.
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Mason Mount 2208
Ответ Гол в девятину
Против фанатов Боули не пойдет.Думаю вопрос решен.Тем более внезапно безработным оказался Нагельсман
Если бы
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Born is the King
Ответ Obdob
лучше пусть фаны Челси подпишут очередную петицию, чтобы Тэйлор больше не обслуживал их матчи! Мерзавец просто убивает клуб!
Это же Тоттенхэм©
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Дядя ТУРА
Ответ snegoviq
Боюсь, Нагельсман не зайдет. Он ничего не выигрывал, плюс молодой еще. Само по себе это неплохо, но в кризисную команду, привыкшую брать титулы/чашки, нужен кто-то поопытнее и поавторитетнее.
а то Поттер чашки собирал одна за другой
+19
-1
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Челси навсегда
Поддерживаю фанатов,УХОДИ!!!
+8
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Акира_1
Ответ Obdob
пора мешку пройти очищение шипом))
Тоттенхэм троллит Челси? Это мем. 😄
+2
-2
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snegoviq
Ответ Гол в девятину
Против фанатов Боули не пойдет.Думаю вопрос решен.Тем более внезапно безработным оказался Нагельсман
Боюсь, Нагельсман не зайдет. Он ничего не выигрывал, плюс молодой еще. Само по себе это неплохо, но в кризисную команду, привыкшую брать титулы/чашки, нужен кто-то поопытнее и поавторитетнее.
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Bazilic
Бред
С Мудриком и другими трансферами (кроме Энцо) кто угодно проигрывать будет
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CriminalJoint62
Ответ Obdob
лучше пусть фаны Челси подпишут очередную петицию, чтобы Тэйлор больше не обслуживал их матчи! Мерзавец просто убивает клуб!
Чья бы корова мычала 😂🤣
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CriminalJoint62
Поттер выиграет ЛЧ. Скриньте
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