Фанаты «Челси» скандировали «Утром – уволен!» на игре с «Виллой». Команда Поттера уступает 0:2
Болельщики «Челси» выразили недовольство Грэмом Поттером на игре с «Астон Виллой».
Лондонцы проигрывают со счетом 0:2 в 29-м туре АПЛ, завершается второй тайм.
Фанаты хозяев начали скандировать «Утром – уволен!», сообщает журналист Daily Mail Оливер Тодд.
На данный момент «Челси» занимает в чемпионате 10-е место, на 11 очков отставая от зоны Лиги чемпионов.
«Челси» – «Астон Вилла». 0:2 – Макгинн и Уоткинс забили. Онлайн-трансляция
А часто ли бывает, когда тренер с опытом работы в вышке идет в ассистенты? Вот и оно.
И Хау некорректно сравнивать с Поттером, это гораздо более видный тренер в Англии точно, он из такой жопы Борнмут вытащил, что Поттеру и не снилось (даже с его подвигами в Эстерсунде). Поднять клуб ИЗ ПОДВАЛА ЛИГИ 2 на верхнюю половину таблицы АПЛ... И игроки у него развивались, всякие Мэтты Ричи и Райаны Фрейзеры. Дело времени и его желания было приглашение в клуб амбициознее Борнмута, его куда только не сватали после ухода оттуда, и в Арсенал и в ТТХ и т.д.
Один даже не провальный, а посредственный сезон в Брайтоне и о Поттере никто никогда больше бы не вспомнил.
Где бы был такой же Эдди Хау, если бы внезапно не появились саудиты, которые чисто ради улучшения репутации решили поставить местного тренера?
У людей типа Поттера есть только один шанс в жизни.
С Мудриком и другими трансферами (кроме Энцо) кто угодно проигрывать будет