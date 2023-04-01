Грилиш после ассиста и гола «Ливерпулю»: «Меня тошнило все утро. В перерыве я был в туалете»

признался, что ему было плохо в день игры с « ».

«Манчестер Сити» разгромил «красных» в матче 29-го тура (4:1). Грилиш вышел в стартовом составе и отличился результативной передачей и голом.

«[В перерыве] я был в туалете – меня тошнило все утро.

Я люблю футбол, я люблю играть, я люблю тренироваться. Когда все происходит вот так, нет ничего лучше. Я играю уверенно, я чувствую себя в форме. Забить и отдать голевую передачу – это идеально.

Я думаю, мы хорошо начали игру. Мы проигрывали со счетом 0:1, и не боялись худшего, но чувствовали, что вернуться будет непросто. Я думаю, мы блестяще отреагировали и сыграли великолепно, особенно во втором тайме», – сказал полузащитник « ».