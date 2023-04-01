Грилиш после ассиста и гола «Ливерпулю»: «Меня тошнило все утро. В перерыве я был в туалете»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Джек Грилиш Футбол

Джек Грилиш признался, что ему было плохо в день игры с «Ливерпулем». 

«Манчестер Сити» разгромил «красных» в матче 29-го тура АПЛ (4:1). Грилиш вышел в стартовом составе и отличился результативной передачей и голом. 

«[В перерыве] я был в туалете – меня тошнило все утро.

Я люблю футбол, я люблю играть, я люблю тренироваться. Когда все происходит вот так, нет ничего лучше. Я играю уверенно, я чувствую себя в форме. Забить и отдать голевую передачу – это идеально.

Я думаю, мы хорошо начали игру. Мы проигрывали со счетом 0:1, и не боялись худшего, но чувствовали, что вернуться будет непросто. Я думаю, мы блестяще отреагировали и сыграли великолепно, особенно во втором тайме», – сказал полузащитник «Манчестер Сити». 

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13 комментариев

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окечуква
Грилиш сейчас лучший английский игрок. Стал более уверенным в себе, прибавил в концентрации и трудолюбии, визуально все свои эпизоды дорабатывает до конца, пашет в обороне, одно удовольствие наблюдать за его игрой.
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MauleniumiX.1987
Наверное от игры Ливерпуля
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#SharkTeam
Ответ Вовито Бомбито
Тен Хаг гений дал ливеру забить 7 чтобы они потратили весь лимит голов и не догнали бы нас в гонке. Что за великий стратег браво!
Интересно под какую теорию можно подвести матч с Саутгемптоном
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Доминатор3000
В перерыве обо..ался
Надо было прям на поле, чтоб уж точно по-английски😎
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panfiiiiil
Ответ Андрей
нет, это магнитные бури, у моего друга тоже самое вчера было. сам сейчас страдаю бессонницей, сижу на таблетках. такая вот аномалия от солнца которое выкинуло слишком много энергии в нашу сторону.
Факт
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Liverpool_YNWA
You’ll never walk alone my Liverpool❤️
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LostHeaven
надо завязывать со снюсом
+2
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Вовито Бомбито
Тен Хаг гений дал ливеру забить 7 чтобы они потратили весь лимит голов и не догнали бы нас в гонке. Что за великий стратег браво!
+1
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Shock In
Понимаю Джек, я тоже не в восторге от игры Ливерпуля в этом сезоне
+12
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Андрей
Ответ panfiiiiil
Поменьше китайской еды надо кушать)
нет, это магнитные бури, у моего друга тоже самое вчера было. сам сейчас страдаю бессонницей, сижу на таблетках.
такая вот аномалия от солнца которое выкинуло слишком много энергии в нашу сторону.
+8
-1
+7
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Доминатор3000
Ответ Крыс Пол
Джек возрождает тот старый британский дух футбола: в пятницу выпил, с утра субботы проблевался, а днем вынес Ливерпуль.
В перерыве обо..ался
+28
-3
+25
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Крыс Пол
Джек возрождает тот старый британский дух футбола: в пятницу выпил, с утра субботы проблевался, а днем вынес Ливерпуль.
+64
-2
+62
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panfiiiiil
Поменьше китайской еды надо кушать)
+5
-1
+4
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